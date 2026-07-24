وزارت دفاع و سخنگویان ارشد حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته اند، اما رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان و برخی رسانههای دیگر به نقل از "فرقه ۲۱۹ عمر ثالث" حکومت طالبان نوشتند که نیروهای سرحدی طالبان حمله شماری از افراد مسلح را که میخواستند وارد ولسوالی زیباک شوند عقب زدند.
این فرقه مدعی شده که این افراد میخواستند از راه چترال از پاکستان وارد شوند و در درگیریها "پنج نفر آنان کشته و شمار دیگر زخمی" شدند.
اما جبهه آزادی در اعلامیهای که پس از ظهر روز جمعه در صفحۀ ایکسش نشر کرده، مدعی شده که در این درگیریهای رودررو "۲۱ تن از نیروهای طالبان به شمول چند سردستهشان کشته و ۳۷ تن دیگرشان زخمی" شدند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعای هیچ یک از طرفها را تأیید کند.
جبهه آزادی کشته شدن یک تن از نیروهایش را تأیید کرده، اما طالبان در بارۀ تلفات نیروهایشان چیزی نگفته اند.
این جبهه همچنان مدعی است که افراد طالبان را از پایگاههایشان عقب راندند و مقدار زیاد تجهیزات آنان را تصرف کردند.
اما به گزارش رادیو حریت، فرقه ۲۱۹ عمر ثالث طالبان مدعی است که افراد مسلح پس از درگیری کوتاهی به منطقه "شاه سلیم" چترال پاکستان فرار کرده اند.
حکومت پاکستان تا به حال در باره این ادعا اظهار نظر نکرده و رادیو آزادی هم به گونۀ مستقل نمیتواند این ادعا را تأیید کند.
این درحالیست که جمعه هفته گذشته افراد یک جبهه تازه تأسیس به نام "جبهه سپاهیان میهن" برای چند ساعت محدود کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بدست گرفتند.
احسانالله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان، در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که یک گروه افراد مسلح با استفاده از رخصتی شماری از مقامهای ارشد امنیتی، در ساعات شب بر فرماندهی امنیه ولسوالی یفتل پایین حمله کردند و پس از چند ساعت، نیروهای امنیتی به محل رسیدند و آنها را عقب راندند.
پس از این رویداد، فصیحالدین فطرت، لویدرستیز حکومت طالبان، به منطقه سفر کرد و به رسانهها گفت که این افراد توانایی مقابله با نیروهای طالبان را ندارند و گاهی با نامهای مختلف اعلام موجودیت میکنند.
اما عزیز احمد بارز، دیپلومات پیشین و آگاه امور سیاسی میگوید که درگیری اخیر در ولسوالی زیباک بدخشان متفاوت است و به باور او، برای نخستین بار مخالفان طالبان وارد یک درگیری جبههای شده اند.
"خیلی واضح و روشن است که نه تنها در بدخشان بلکه در دیگر نقاط ولایات افغانستان ما شاید به زودی شاهد درگیریهای مسلحانه بیشتری باشیم و این زنگ خطری است برای طالبان که حکومت ظلم باقی نمیماند."
این رویدادها دقیقاً در آستانه پنج سالگی حاکمیت طالبان رخ میدهند. تا حدود سه هفته دیگر در ۱۵ آگست، حاکمیت طالبان در افغانستان پنج ساله خواهد شد. در این پنج سال هیچ کشوری به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشاخته، اما برخی کشورهای همسایه و منطقه دیپلوماتهای آنان را در سفارتخانههای افغانستان در این کشورها پذیرفته اند.