بر اساس ویدیویی که ناوقت روز شنبه رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان نشر کرده، فصیح‌الدین فطرت مدعی است که در منطقه توپخانه در نقطه صفری مرزی با پاکستان قرار دارد و تمام منطقه در کنترل نیروهای آنان قرار دارد.

فطرت ادعا کرده که حکومت پاکستان برخی مخالفان آنان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کرده اند.

"دشمن که تبلیغات می‌کند که گویا خط دارد و مقاومت می‌کند، همگی‌شان فرار کردند و در آنجا در منطقه شاهی سلیم هستند. این‌ها همین مخالفین هستند که رژیم پاکستان می‌خواهد علیه نظام امارت اسلامی استفاده‌شان کند."

اما حکومت پاکستان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده و رادیو آزادی هم نمی‌تواند به گونۀ مستقل این ادعاها را تأیید کند.

از سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود مدعی شد که درگیری‌ها در زیباک هنوز هم ادامه دارد و نیروهای این جبهه دو درون طالبان را که به گفته این جبهه در ساحات کنترل آنان عملیات می‌کردند، منهدم کرده اند.

جبهه آزادی همچنان مدعی شده که تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد کرده و تلاش‌های آنان برای پس گرفتن ساحات تحت کنترل این جبهه را ناکام ساخته است.

این جبهه در عین حال مدعی شده که شام روز شنبه یک کاروان نظامی طالبان را که از کابل به بدخشان می‌رفتند، در ولسوالی دوشی بغلان هدف حملات راکتی قرار داده است.

حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده و رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعاها را تأیید کند.

پیش از این به روز جمعه طالبان مدعی شده بودند که در درگیری‌ها در ولسوالی زیباک پنج فرد مسلح کشته شدند، اما جبهه آزادی مدعی شده بود که در این درگیری‌ها ۲۱ عضو طالبان کشته و ۳۷ تن دیگرشان زخمی شدند.

این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که جمعه هفته گذشته افراد یک جبهه تازه تأسیس به نام "جبهه سپاهیان میهن" برای چند ساعت محدود کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بدست گرفتند و برخی تجهیزات و وسایط طالبان را با خود بردند.

در آن زمان احسان‌الله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفته بود که افراد این جبهه با استفاده از رخصتی مسئولان درجه اول آنان در این ولسوالی وارد مرکز ولسوالی شدند و به ادعای او هفت نفر از آنان بعداً بازداشت شدند.