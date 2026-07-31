عبدالمتوکل توحیدی، سخنگوی والی طالبان در نیمروز به رسانه‌های داخلی گفته است که اجساد این جوانان که می‌خواستند از راه‌های قاچاقی به ایران بروند، در منطقه "ریگ‌های لالو" پیدا شده اند.

این جوانان و پنج جوان دیگر که اجسادشان نزدیک به دو هفته پیش در دشت‌های نیمروز پیدا شد، در مسیر رفتن به ایران به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان باختند.

آنان می‌خواستند که از راه قاچاقی به ایران بروند، اما در میانه راه به دلیل طوفان موتر حامل‌شان خراب می‌شود و آنان در جستجوی راه نجات، راه خود را گم می‌کنند.

مراسم خاکسپاری پنج جوانی که قبلاً پیدا شده بودند، حدود ده روز پیش در ولسوالی چمتال بلخ برگزار شد.

اعضای خانواده این جوانان می‌گویند که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری راه مهاجرت از طریق راه‌های غیرقانونی را در پیش گرفتند.

مهرالله، کاکای یکی از این جوانان می‌گوید:

" سن‌شان هفده و هجده و بیست سال بود، بیکار بودند و از بیکاری خسته شده بودند. سرانجام تصمیم گرفتند که ایران بروند و ما چندین بار تلاش کردیم که مانع‌شان شویم، اما بالاخره مجبور شدند و رفتند."

نصرالله قاضی‌زاده، از بستگان یکی دیگر از این جوانان می‌گوید:

دولت باید احساس مسئولیت کند.

"دولت باید احساس مسئولیت کند، اگر می‌تواند زمینه کار را برایشان (جوانان) فراهم سازد و اگر نمی‌تواند زمینه گرفتن پاسپورت را فراهم سازد که این مردم این گونه قربانی نشوند."

مهاجرت از راه‌های غیرقانونی همواره از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد.

اخیراً دو جوان دیگر در لغمان که می‌خواستند از راه قاچاقی به ایران و از آنجا به کشورهای اروپایی بروند، در مسیر راه در یک رویداد ترافیکی جان باختند.

بستگان این جوانان به رادیو آزادی گفتند که آنان به تاریخ دهم سرطان خانه‌هایشان را ترک کردند، اما چند روز بعد اجسادشان به محل برگشتانده شد.

در بیشتر موارد علت مهاجرت افغانان از راه‌های غیرقانونی به ویژه جوانان بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان می‌شود.

اخیراً کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پیوند به پیدا شدن اجساد پنج جوان در دشت‌های نیمروز و ناپدید بودن ۱۴ جوان دیگر، این رویداد را فاجعه خوانده و افزوده بود که نیاز به حفاظت و فرصت‌های بیشتر است تا مردم مجبور به خطر انداختن جان خود نشوند.

این اداره ملل متحد در ماه جولای سال گذشته نیز اعلام کرده بود که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به اروپا افزایش یافته است.

این اداره گفته بود که در سال ۲۰۲۴، از مجموع مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی از راه زمینی وارد اروپا شدند، ۴۲ درصد آنان افغان بودند.

همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در گزارشی که در یازدهم ماه حمل سال جاری منتشر کرد، گفت که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۴۹۲ شهروند افغانستان در جریان مهاجرت غیرقانونی بین‌المللی جان باخته یا ناپدید شده‌اند.

این سازمان افزوده بود که بیشتر افغان‌های جان‌باخته، پسران کم‌سن‌وسال بوده‌اند.