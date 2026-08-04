سلسله مسابقات یکروزه کرکت میان تیمهای ملی افغانستان و ایرلند امروز چهارشنبه ۵ اگست در ایرلند آغاز میشود.
نخستین دیدار این سلسله که بخشی از مجموعه پنج مسابقه یکروزه میان دو تیم است امروز برگزار میگردد.
کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که بازیکنان تیم ملی روز دوشنبه برای آمادهگی در برابر ایرلند تمرینات خود را انجام دادهاند.
این مسابقه ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان کرکت «بردی» برگزار میشود.
قرار است این سلسله مسابقات تا ۱۴ اگست ادامه داشته باشد.
این درحالیست که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه گفته بود که کرکت بورد ایرلند فرصت دارد تا با دعوت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان در تبعید برای بازی در ایرلند، حمایت خود را از برابری جنسیتی نشان دهد.
کرکت بورد ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای مسابقات یکروزه در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمانهای مربوطه هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار میشوند.
میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شدهاست.