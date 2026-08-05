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چهارشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۲۹
اخبار ورزشی

دومین نبرد کرکت افغانستان و ایرلند پس از بازی بی‌نتیجه نخست

سلسلۀ پنج مسابقۀ یک‌روزه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند
سلسلۀ پنج مسابقۀ یک‌روزه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند

دومین بازی از سلسلۀ پنج مسابقۀ یک‌روزه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند روز جمعه ۱۶ اسد، برگزار می‌شود.

نخستین بازی این سلسله که روز چهارشنبه ۱۴ اسد، برگزار شد، به دلیل بارنده‌گی بدون نتیجه پایان یافت.

قرار است این سلسلۀ مسابقات تا ۱۴ آگست ادامه پیدا کند.

آغاز رقابت‌های یک‌روزه کرکت افغانستان و ایرلند اما در سایۀ حاشیه‌های حقوق بشری نیز قرار داد.

کرکت بورد ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیش‌بینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای مسابقات یک‌روزه در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمان‌های مربوطه هماهنگی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار می‌شوند.

میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شده‌است.

راپور از این بخش است
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