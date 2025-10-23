درون کارخانهٔ پهپادهای مرگبار بلغاریا

کارخانه سامل-۹۰، واقع در جنوب صوفیه، پایتخت بلغاریا، فعالیت خود را در دههٔ ۱۹۶۰ با توسعهٔ تجهیزات الکترونیکی برای ارتش بلغاریا آغاز کرد. اکنون، با نگاهی به تحولات سریع نظامی در میدان‌های نبرد اوکراین، این شرکت در حال ساخت سلاح‌های هوایی و سامانه‌های ضد پهپادی است.

بازدیدهای پی‌درپی مقام‌های نظامی و دولتی بلغاریا از شهر کوچک ساموکوف در ماه‌های اخیر، نشان‌دهندهٔ اهمیت روزافزون تولیدات یک شرکت در این شهر است.

در داخل کارخانه، پهپادهایی شبیه به پهپادهای مرگبار «گران-۲» طراحی‌شدهٔ توسط ایران در مراحل مختلف تکمیل قرار دارند.

ونتا پوپووا، رئیس بخش تولید پهپاد (یا طیاره های بی سرنشین) در این کارخانه، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «ما دو سال پیش شروع به توسعهٔ پهپادهای مرگبار کردیم. در حال حاضر حدود ۵۰ فروند در ماه تولید می‌کنیم، اما ظرفیت سه برابر کردن این مقدار را داریم».

شرکت سامل-۹۰ پس از فروپاشی رژیم سوسیالیستی این کشور در سال ۱۹۸۹ خصوصی شد و پتار گئورگیف، کارمند سابق این کارخانه، اکنون مالک آن است. گئورگیف می‌گوید در بحبوحهٔ افزایش تمرکز در اروپا بر جنگ پهپادی، این شرکت با افزایش علاقه به پهپادهای مسلح و همچنین سامانه‌های ضد پهپادی خود مواجه شده است.

اما در حالی که بروکسل از یک «دیوار پهپادی» برنامه‌ریزی‌شده برای محافظت از اطراف ناتو خبر می‌دهد، گئورگیف به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که ظرفیت کمک سامل-۹۰ به تلاش‌های دفاعی اتحادیه اروپا مشخص نیست.

گئورگیف می‌گوید: «جایی برای ما می‌تواند وجود داشته باشد، اما همه چیز به دولت بلغارستان بستگی دارد».