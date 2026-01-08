گزارشی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی:

اعتراضات خیابانی در یازدهمین روز و شب این اعتراضات در بسیاری از شهرها تا بامداد پنجشنبه ۱۸ ماه دی/جدی ادامه داشت و در برخی شهرها سرکوب معترضان به‌دست نیروهای انتظامی و امنیتی خشونت‌بار گزارش شد.

در برخی ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله در آبادان، کنگان و سبزوار، تصاویری از برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان و صدای شلیک گلوله توسط نیروهای سرکوبگر قابل مشاهده و شنیدن است.

آبادان از جمله شهرهایی بود که شب گذشته برای نخستین‌بار صحنۀ اعتراضات خیابانی بود.

در سبزوار نیز تصاویری از پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و جرح معترضان با ضربات باتون / دنده های برقی منتشر شده است.

در شماری از ویدئوهای منتشرشده از وقایع شب گذشته در خشکبیجار گیلان، نیز درگیری میان معترضان که بسیاری از آنها جوان هستند، و نیروهای امنیتی، قابل مشاهده است و صدای ممتد شلیک گلوله به گوش می‌رسد.

کانال تلگرامی وحیدآنلاین با انتشار عکس دو جوان، نوشته پیام‌های بسیاری دریافت کرده که این دو جوان و دو نفر در جریان اعتراضات شب گدشتۀ این شهر، کشته شدند. منابع رادیو فردا تا این لحظه مستقلاً این جزئیات را تأیید یا رد نمی‌کند، اما رسانه‌های داخل کشور وقوع درگیری میان مأموران و معترضان در «حوزه بسیج خشکبیجار» را تأیید کرده‌اند.

مناطق مختلف شهر آشخانه مرکز شهرستان سملقان در استان خراسان شمالی، فلاورجان اصفهان، قزوین، کرمان، بروجرد، فیروزکوه، شهسورا، تنکابن، رشت، فریمان، گناباد و چناران در خراسان رضوی، آستارا، مشهد،‌ مناطق مختلف تهران، گیلانغرب در استان کرمانشاه، بروجرد در لرستان، بروجن و لردگان در چهارمحال و بختیاری، و بجنورد نیز صحنۀ اعتراضات شبانه بوده است.

گزارش‌ها از لردگان حاکی از سرکوب خشونت‌بار معترضان و «شلیک مستقیم» به آن‌هاست. رادیو فردا فعلاً قادر به تأیید گزارش‌ها مبنی بر کشته‌شدن چند معترض در این شهر نیست.

ویدئوهای منتشرشده از کرمان نیز نشان می‌دهد معترضان با چکش در حال خردکردن مجسمۀ قاسم سلیمانی، فرماندۀ سابق سپاه قدس، در این شهر هستند.

این در حالی است که شنبه گذشته حکومت ایران مراسم سالگرد کشته شدن این فرمانده سابق نیروی قدس سپاه را در این شهر برگزار کرده بود.

در کاشان در استان اصفهان و چنارشاهی در استان فارس هم معترضان مجسمه قاسم سلیمانی را سرنگون کردند و به آتش کشیدند.

ویدئویی نیز از پایین‌کشیدن پرچم بزرگ جمهوری اسلامی در شهر مشهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

گزارش‌های تصویری از فلاورجان اصفهان نشان می‌دهد معترضان دوربین‌های نظارتی در برخی نقاط شهر را از کار می‌اندازند.

گسترش اعتراضات به شهرهای کوچک و بزرگ و برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان در شرایطی صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها حکومت ایران خود را برای قطع اینترنت آماده می‌کند.

امیر رشیدی، مدیر حقوق و امنیت دیجیتال گروه «میان» در آمریکا، به رادیو فردا گفته که دولت ایران آمادهٔ قطع اینترنت می‌شود و به گفتهٔ منابع حوزهٔ تکنولوژی از ایران، به زودی اینترنت، «ملی» خواهد شد.

همزمان با ادامۀ اعتراضات در چهارشنبه به عنوان یازدهمین روز، گزارش‌های کاربران داخل ایران از شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز حاکی از کندی و ناپایداری اینترنت بود.

وب‌سایت «سیتنا» که اخبار فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد، اعلام کرده که در شهرهای مختلف ایران کیفیت دسترسی به اینترنت ثابت و همراه به‌طور محسوسی کاهش یافته و در تهران و کرج استفاده از پیام‌رسان‌ها و تماس‌های اینترنتی با اختلال مواجه شده است.

این اختلال همزمان با نزدیک‌شدن زمان چندین فراخوان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله هفت گروه سیاسی کُرد و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روزهای پنج‌شنبه و جمعه برای اعتصاب و اعتراض صورت می‌گیرد.