2 دریاچهٔ لتیان: در نزدیکی شهر لواسان قرار دارد و ذخیره‌گاه آبی حیاتی برای تهران و نواحی شهری پیرامون آن به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در تأمین تعادل مصرف آب در یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق ایران دارد.