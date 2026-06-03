احتمال بارندگی‌ در ۱۶ ولایت؛ نگرانی مردم از سیلاب

در حالی که شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب در ولایت بغلان می گویند که این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر آنها وارد کرده است، اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی‌های شدید، رعد و برق و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در ۱۶ ولایت افغانستان خبر داده‌اند.

فریدالله باشنده منطقه زمان‌خیل شهر پلخمری می‌گوید سیلاب اخیر وارد خانه شان و بر وسایل و خانه شان را تخریب کرده است.

او می‌گوید: «ما توان خرید یک بوجی آرد را نداریم، چگونه می‌توانیم خانه‌های ویران‌شده خود را دوباره بسازیم؟ حکومت و نهادهای کمک‌رسان باید از خانواده‌های سیلاب‌زده حمایت کنند.»

دین‌محمد، یکی دیگر از باشندگان پلخمری که خانه‌اش در نتیجه سیلاب تخریب شده، نیز می‌گوید بارندگی های شدید سیلاب در منطقه شان جاری شد و علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های گسترده‌ای بر جا گذاشت.

خانه خودم نیز فروریخته و اکنون بی‌سرپناه مانده‌ام.

«پس از بارش شدید ژاله و باران، سیلاب سنگین جاری شد؛ شماری از مردم جان خود را از دست دادند و خانه‌های بسیاری ویران شد. خانه خودم نیز فروریخته و اکنون بی‌سرپناه مانده‌ام.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش‌بینی کرده که روز پنجشنبه در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بامیان، سرپل، خوست، پکتیا، لوگر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا و ننگرهار احتمال بارندگی نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب وجود دارد.

همزمان، اداره هواشناسی طالبان نیز برای روز جمعه ۱۵ جوزا در همین ولایت‌ها بارندگی و سیلاب را پیش‌بینی کرده و گفته است که میزان بارندگی در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر خواهد بود.

روز چهارشنبه نیز مقام‌های محلی طالبان در بغلان اعلام کردند که در پی جاری شدن سیلاب، شاهراه کابل–بغلان در منطقه کفترخانه ولسوالی دوشی به طور موقت مسدود شده است.

مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان گفته‌اند که سیلاب‌های اخیر در هفت ولسوالی این ولایت خسارت‌های مالی سنگینی به باشندگان وارد کرده است. پیش از عید قربان نیز سیلاب‌های شدید در این ولایت ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود.

در حالی که کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند مردم باید برای کاهش خسارات و آمادگی در برابر سیلاب‌ها در فصل بارندگی آماده‌گی بیشتری داشته باشند.

داکتر نجیب‌الله سدید، پژوهشگر و کارشناس منابع آب و محیط‌زیست می‌گوید:

«مردم باید برای قریه‌ها و بهبود مدیریت آب همکاری کنند. این کار ساده است؛ می‌توان جوی‌های سیلابی حفر کرد که هم به ذخیره آب کمک می‌کند و هم خطر سیلاب را کاهش می‌دهد.»

افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر به شدت از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب دیده است.

افزایش بارندگی‌ها، سیلاب‌های ناگهانی و دوره‌های طولانی خشکسالی زندگی میلیون‌ها نفر را در کشور تحت تأثیر قرار داده است.