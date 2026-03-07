در افغانستان، زنان تحت قانون حجاب اجباری قرار دارند و حتی برای سفرهای طولانی یا مراجعه به داکتر نیز بدون محرم نمی‌توانند بیرون بروند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بستند و بعداً دانشگاه‌ها را نیز بر روی آنان بسته کردند. همچنین مشارکت زنان در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی ممنوع شد.

زنان افغان با تبعیض بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند، اما آرام ننشسته‌اند.

در جوامعی که با جنگ و استبداد روبه‌رو هستند، زنان از سوی نظام‌های حاکم با فشارهای گوناگونی مواجه شده‌اند، اما در هر شرایطی دست از تلاش نکشیده‌اند و تسلیم نشده‌اند. به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن، به زندگی زنانی در افغانستان، ایران و اوکراین پرداختیم که با وجود شرایط سخت، همچنان به آینده خود امیدوارند.

فرشته در سال اول بازگشت طالبان به قدرت، محصل سال اول دانشگاه بود. پس از محروم شدن از تحصیل، تصمیم گرفت تدریس را آغاز کند.

با وجود چنین شرایطی، «فرشته» به‌طور مخفیانه به دختران تدریس می‌کند.

او می‌گوید این کار را برای حفظ امید در خود آغاز کرده است و هنوز باور دارد که:

«این وضعیت می‌تواند تغییر کند و مکاتب و دانشگاه‌های ما دوباره باز شوند.»

سازمان ملل می‌گوید ۲.۲میلیون دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از مکتب ابتدایی محروم شده‌اند.

فرشته می‌گوید از روند تدریس نیز خود چیزهای زیادی می‌آموزد.

او به طور مخفیانه به گروهی از دختران ریاضی، انگلیسی و دیگر مضامین را تدریس می‌کند.

به گفته او، اگر طالبان از این کار آگاه شوند، صنفش را خواهند بست.

فرشته می‌گوید مردم محل، به‌ویژه کسانی که خواهان تحصیل دختران هستند، از تلاش‌های او حمایت می‌کنند.

او می‌گوید یکی از شاگردانش باردار است، اما با وجود آن همچنان با اراده برای درس خواندن به صنف می‌آید.

فرشته می‌پرسد: دختران بالاتر از صنف ششم چه باید بکنند؟

تنها خواسته او این است که مکاتب دوباره باز شوند.

در گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر نیز تأکید شده است که طالبان در سال گذشته با سخت‌تر کردن محدودیت‌ها بر زنان و دختران، فشارها را افزایش داده‌اند.

بسیاری از دخترانی که از مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند، با مشکلات روانی روبه‌رو شده‌اند و برخی نیز به ازدواج‌های اجباری تن داده‌اند.

طالبان اما می‌گویند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده‌اند و تأکید می‌کنند که در صورت فراهم شدن شرایط، حق آموزش نیز به زنان داده خواهد شد.

در مقابل، سازمان همکاری اسلامی و شماری از علمای اسلامی؛ طالبان را متهم می‌کنند که متون اسلامی را به‌گونه‌ای بسیار سختگیرانه تفسیر کرده‌اند و بسیاری از حقوق اسلامی دختران، از جمله حق تحصیل، را محدود ساخته‌اند.

ایران

رها که ساکن ایران است و با نام مستعار با رادیو آزادی صحبت کرده می‌گوید این روزها در وضعیتی قرار دارد که حتی نمی‌داند دقیقاً چه احساسی دارد.

او چند روز پس از حملات مشترک اسرائیل و امریکا به ایران، در یک ارتباط کوتاه اینترنتی از تهران به رادیو آزادی گفت که قصد تسلیم شدن ندارد.

رها می‌گوید روزهایش را در ترس از جنگ می‌گذراند؛ زیرا اکنون در ایران جنگ جریان دارد و در آن تعدادی از مقام‌های بلندپایه، از جمله رهبر مذهبی آیت‌الله علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.

حکومت جمهوری اسلامی در جریان ۳۵ سال گذشته توسط خامنه‌ای اداره میشد؛ زنان طی این سالها با قانون حجاب اجباری، تبعیض، و همان‌گونه که سازمان ملل نیز گفته، در صورت «اعتراض با شکنجه و خشونت» روبه‌رو بودند.