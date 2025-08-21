امارات متحده عربی نسبت به قربانیان حادثه ترافیکی در ولایت هرات ابراز همدردی کرده و با خانواده‌های آنان غمشریکی نموده است.

به گفته وزارت داخله حکومت طالبان، شمار قربانیان این رویداد به ۷۹ نفر رسیده است. عبدالـمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در ۲۹ اسد به رسانه‌ها گفت که در میان قربانیان، ۱۹ کودک نیز شامل‌اند.

وزارت داخله طالبان این رویداد را تکان‌دهنده خوانده و اعلام کرده که دستور بررسی آن صادر شده است. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراج‌شده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت.

این در حالی است که ایران در هفته‌های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلام‌قلعه وارد افغانستان شده و سپس از راه هرات به ولایت‌های دیگر سفر می‌کنند.