ترمپ: به حیث بخشی از توافق برای ختم جنگ، ممکن است امریکا حمایت هوایی ارائه کند

پشتیبانی هوایی میتواند اشکال مختلف داشته باشد
براساس خبر گزاری رویترز، یک روز پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در یک نشست فوقالعاده در قصر سفید، برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تضمینهای امنیتی را متعهد شد، مسیر صلح همچنان نامعلوم است، زیرا امریکا و متحدانش آماده میشوند تا مشخص کنند که حمایت نظامی از اوکراین، شامل چه مواردی خواهد شد.
دونالد ترمپ روز سهشنبه(۱۹ اگست) در مصاحبهای با برنامه"فاکس و دوستان" شبکۀ فاکس نیوز گفت، وقتی صحبت از امنیت میشود، اروپاییها مایلند که مردم را به میدان بفرستند. ما مایلیم که در مواردی به آنها کمک کنیم، به خصوص، احتمالاً از طریق هوا. اما آقای ترمپ توضیحات بیشتر در این مورد نداد.
پشتیبانی هوایی میتواند اشکال مختلف داشته باشد، مانند ارائۀ سیستمهای دفاع راکتی یا جتهای جنگندهای که منطقۀ "پرواز ممنوع" را اعمال میکنند.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، نیز تأیید کرده که پشتیبانی هوایی ایالات متحدۀ امریکا "یک گزینه و یک احتمال" است، ولی مانند دونالد ترمپ، هیچ جزئیاتی را ارائه نکرده است.
خبر گزاری رویترز از قول یک مقام قصر سفید که از افشای نامش خودداری شده، گفته که رئیس جمهور ترمپ روز سهشنبه با ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری در مورد بوداپست به حیث محل برگزاری اجلاسی با حضور زلنسکی و پوتین، گفتگو کرده است.
پوتین میتواند بدون ترس از دستگیری به اتهامات محکمۀ بینالمللی جزایی از هنگری بازدید کند
یک مقام ارشد دیگر گفته که از استانبول، جایی که هیئتهای اوکرایین و روسیه قبلاً در آنجا دیدار کردهاند، نیز نام برده شده است.
هنگری یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پوتین میتواند بدون ترس از دستگیری به اتهامات محکمۀ بینالمللی جزایی از آن بازدید کند، زیرا ویکتور اوربان روابط نزدیک با رهبر روسیه دارد.
مشخص نیست که آیا اوکراین هنگری را به حیث محل برگزاری این نشست میپذیرد یا خیر.
سوئیس نیز اعلام کرده که آماده میزبانی از ولادیمیر پوتین برای هرگونه مذاکرۀ صلح است.
در این حال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که، روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه با 270 طیارۀ بی پیلوت و 10 راکت بر این کشور انجام داده است. وزارت انرژی اوکراین گفته که این حملات باعث آتشسوزیهای بزرگ در تأسیسات انرژی در منطقه مرکزی پولتاوا، محل تنها پالایشگاه نفت اوکراین، شده است.