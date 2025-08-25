ادارهٔ دفاع ملکی غزه اعلام کرده است که روز یک‌شنبه،۲ سنبله دست‌کم ۴۲ فلسطینی در حملهٔ اسرائیل کشته شده‌اند.

به گزارش فرانس‌پرس، به نقل از سخنگوی این اداره، محمد باسل، نیروهای اسرائیلی مناطقی در اطراف غزه از جمله «الصبره» را بمباران کرده‌اند و عملیات آنان در حال گسترش است.

اردوی اسرائیل بلافاصله درباره این عملیات اظهار نظر نکرده، اما پیش‌تر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروه‌های مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد.

یکی از ساکنان الصبره به نام ابراهیم الشورفه گفته است: «هر لحظه و هر روز بمباران است، شهادت، مرگ و خون‌ریزی ادامه دارد. دیگر تحمل نداریم. نمی‌دانیم به کجا برویم، مرگ در همه‌جا ما را دنبال می‌کند.»

وزارت صحت غزه می‌گوید از آغاز جنگ تاکنون ۶۲ هزار و ۶۸۶ فلسطینی در غزه کشته شده‌اند. منابع مستقل دربارهٔ تلفات جنگ آماری ارائه نکرده‌اند.