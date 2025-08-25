وزارت مالیهٔ طالبان پس از چهار سال تأخیر، پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است.

این وزارت روز یک‌شنبه در اعلامیه‌ای گفته است که در گام نخست، متقاعدین ۹ اداره و وزارت تثبیت‌شده پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، پول‌های خود را دریافت خواهند کرد.

این ۹ اداره‌ی تأییدشده شامل اداره ملی ستندرد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، ادارهٔ حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارگ، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می‌شوند.

این وزارت افزوده است که جدول زمانی پرداخت برای سایر اداره‌ها و وزارت‌ها پس از تکمیل مرحلۀ اول در تاریخ ۲۵ سنبله اعلام خواهد شد.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود، اما دربارۀ متقاعدین پیشین گفته است که پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، حقوق آنان پرداخت خواهد شد.