جهان
رئیس جمهور امریکا با همتای کوریای جنوبی اش ملاقات کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید، که می خواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند و او برای مذاکرات با کوریای جنوبی آماده است.
ترمپ روز دوشنبه(25 اگست) هنگام استقبال از لی جی میونگ، رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی در قصر سفید، به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آیندۀ مناسب است.
براساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترمپ و لی جی میونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته یی، هزینه های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دالر سرمایه گذاری های وعده شده کوریای جنوبی در ایالات متحدۀ امریکا می شود، همچنان درگیر تنش اند.
در اثر آتش سوزی در ایالت اوریگان در امریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده است
در نتیجۀ آتش سوزی در ایالت اوریگان امریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشندۀ منطقه روز دوشنبه(25 اگست) تحت دستور تخلیه قرار گرفتند.
به گفتۀ مقامات، پرسنل اطفائیۀ اوریگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک های دیشوتس و جیفرسن را احاطه کرده بود، نجات دادند.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، گرت زوتیندیک سخنگوی اطفائیۀ اوریگان روز دوشنبه(25 اگست) گفت که شعله های آتش هنوز هم حدود چهار هزار خانه را تهدید میکند.
محکمه عالی اسلامآباد اخراج ۱۸ تبعه افغانستان را متوقف کرد
محکمه عالی اسلامآباد روز دوشنبه روند اخراج ۱۸ تبعه افغانستان را متوقف کرد.
این محکمه از وزارت داخله پاکستان، اداره ملی احصائیه و ثبت احوال ریاست عمومی مهاجرت، اداره فدرالی تحقیقات و پولیس خواست تا در این مورد پاسخ دهند.
قاضیالقضات سرفراز دوگر این تصمیم را در پی عریضههایی صادر کرد که افغانها در اعتراض به لغو کارتهای ثبت هویت (PoR) شان توسط حکومت ارائه کرده بودند.
وکیل مدافع عریضهکنندگان گفت که حکومت فدرال در ۴ اگست کارتهای قانونی PoR آنان را لغو کرده و دستور بازگشت آنان را صادر کرده بود.
محکمه همچنان حکم داد که این ۱۸ افغان تا صدور تصمیم بعدی اخراج نشوند.
قرار است مرحله بعدی رسیدگی به این قضیه در ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۵ برگزار شود.
اسپانیا در ماه آگست شدیدترین موج گرما را تجربه کرد
ادارهٔ ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای شانزدهروزهٔ ماه آگست، شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده است.
این موج از ۳ تا ۱۸ آگست رکورد جولای ۲۰۲۲ را شکست و میانگین دما ۴.۶ درجه بالاتر رفت.
در نتیجه، خشکسالی و آتشسوزیهای گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داد و به گفتهٔ انستیتوت صحی کارلوس سوم، بیش از ۱۱۰۰ مرگ با آن مرتبط دانسته شده است.
از ۱۹۷۵ تاکنون ۷۷ موج گرما در اسپانیا ثبت شده که پنج مورد شدید آن تنها پس از ۲۰۱۹ رخ داده است.
دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شدت و تکرار این موجها میدانند.
روسیه: اوکراین به تاسیسات هستهای کورسک حمله کرد
مسکو اعلام کرده است که اوکراین بر تاسیسات هستهای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده است.
روسیه این اتهام را روز یکشنبه، همزمان با برگزاری سیوچهارمین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، مطرح کرد.
مقامهای روسی گفتهاند که در نتیجهٔ این حمله در تاسیسات هستهای آتشسوزی رخ داده، اما آتش بهسرعت مهار شده و هیچگونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتومی نیز تایید کرده که گزارشی درباره آتشسوزی یک ترانسفارمر در تاسیسات هستهای کورسک دریافت کرده است.
این نهاد تأکید کرده که تأسیسات هستهای باید از هرگونه فعالیت جنگی محفوظ بمانند.
اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه واکنشی نشان نداده است.
حمله هوایی اسرائیل بر غزه؛ دستکم ۴۲ کشته در «الصبره» و اطراف شهر
ادارهٔ دفاع ملکی غزه اعلام کرده است که روز یکشنبه،۲ سنبله دستکم ۴۲ فلسطینی در حملهٔ اسرائیل کشته شدهاند.
به گزارش فرانسپرس، به نقل از سخنگوی این اداره، محمد باسل، نیروهای اسرائیلی مناطقی در اطراف غزه از جمله «الصبره» را بمباران کردهاند و عملیات آنان در حال گسترش است.
اردوی اسرائیل بلافاصله درباره این عملیات اظهار نظر نکرده، اما پیشتر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروههای مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد.
یکی از ساکنان الصبره به نام ابراهیم الشورفه گفته است: «هر لحظه و هر روز بمباران است، شهادت، مرگ و خونریزی ادامه دارد. دیگر تحمل نداریم. نمیدانیم به کجا برویم، مرگ در همهجا ما را دنبال میکند.»
وزارت صحت غزه میگوید از آغاز جنگ تاکنون ۶۲ هزار و ۶۸۶ فلسطینی در غزه کشته شدهاند. منابع مستقل دربارهٔ تلفات جنگ آماری ارائه نکردهاند.
اسرائیل صنعا را بمباران کرد؛ حوثیها از ادامه حملات علیه اسرائیل خبر دادند
حملات هوایی اسرائیل روز یکشنبه صنعا، پایتخت یمن، را هدف قرار داد. چند روز قبل حوثیها یک موشک به سوی اسرائیل شلیک کردند که اردوی اسرائیل آن را نخستین بمب خوشهای از سال ۲۰۲۳ توصیف کرد.
حوثیهای مورد حمایت ایران گفتند حملات چندین منطقه، از جمله نیروگاه برق و یک پمپبنزین را هدف گرفت.
به گزارش شبکه المسیره، دو نفر کشته و پنج نفر در حمله به شرکت نفت زخمی شدند.
اردوی اسرائیل اعلام کرد نیروگاههای «عصر» و «حزاز» و یک پایگاه نظامی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری را هدف گرفته است. ساکنان صنعا از شنیدن انفجارهای مهیب و دیدن دود در میدان سبعین خبر دادند.
حوثیها تأکید کردند این حملات مانع عملیات نظامی آنان در حمایت از فلسطینیان نخواهد شد. آنان طی ۲۲ ماه گذشته بارها به سوی اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کرده و کشتیها را در دریای سرخ هدف قرار دادهاند.
اردوی اسرائیل موشک اخیر حوثیها را «یک تهدید تازه» خواند و گفت استفاده از بمبهای خوشهای نشانگر انتقال فناوری جدید از سوی ایران به این گروه است.
حملات حوثیها در دو سال گذشته مسیر تجارت جهانی در بحیره سرخ را مختل کرده است.
زلنسکی در روز استقلال: اوکراین جنگ را نباخته
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در روز استقلال کشورش گفت اوکراین جنگ علیه روسیه را نخواهد باخت، هرچند هنوز پیروز هم نشده است.
او روز یکشنبه ۲ سنبله تأکید کرد با وجود اشغال بخشهایی از خاک اوکراین، این کشور واحد باقی میماند و دوباره متحد خواهد شد.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سهساله شدت گرفته است، از جمله نشست رؤسایجمهور امریکا و روسیه در الاسکا.
با وجود توصیف این گفتوگوها بهعنوان موفق، پیشرفت عملی چشمگیری حاصل نشده است.
کوریای شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این آزمایش در حالی انجام شده که مقامهای کوریای شمالی، کوریای جنوبی را متهم میکنند که تنشها را در مرز افزایش داده است.
اردوی کوریای جنوبی دیروز گفت پس از آن شلیکهای هشداردهنده در مرز انجام دادند که به گفته آنان، مرزبانان کوریای شمالی برای مدت کوتاهی وارد منطقه مورد مناقشه شدند.
یکی از خبرگزاری های کوریای جنوبی به نام «KCNA» گزارش داده که راکتهای آزمایششده امروز توانایی بالای جنگی دارند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
کوریای شمالی در منطقه با روسیه، چین و دیگر قدرتهای شرقی متحد است، در حالی که کوریای جنوبی از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است.
پنتاگون می گوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند
وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون می گوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، میخواهد در این شهر و مناطق اطراف آن با جرایم، بیخانمانها و مهاجران بدون اسناد مقابله کند.
خبرگزاری رویترز شنبهشب به نقل از واشنگتن پُست گزارش داده که در گام نخست، احتمال دارد اوایل سپتمبر چندین هزار سرباز گارد ملی به شیکاگو فرستاده شوند.
در ماه جون گذشته نیز برای بازداشت مهاجران غیرقانونی در لاسانجلس و کنترل اعتراضات در آنجا، نیروهای گارد ملی اعزام شده بودند که در آن زمان واکنشهای تند را برانگیخت.