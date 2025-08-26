خبر ها
آسترالیا سفیر ایران را اخراج میکند
آسترالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله، با انگیزۀ یهودستیزانه، متهم کرده گفت که در پاسخ، سفیر ایران را اخراج میکند.
انتونی البانیز، صدر اعظم آسترالیا امروز گفت که کشورش روابط دیپلوماتیک با ایران را قطع میکند.
سازمان استخبارات آسترالیا، پس از تحقیق، دریافته است که دولت ایران در حملات ماه های اکتوبر و دسمبر سال گذشته، در سدنی و میلبورن دست داشته است.
در سدنی یک دکان غذای مخصوص یهودیان آتش زده شد که در پیوند به آن شخصی به نام سید محمد موسوی بازداشت شد.
همچنان دومظنون دیگر به اتهام آتش زدن یک کنیسه در میلبورن مورد تحقیق قرار گرفتند.
حکومت ایران نقش داشتن در این رویداد ها را رد کرده است.
جرمنی انتقال افغانها از پاکستان را دوباره آغاز میکند
قرار است جرمنی انتقال افغان های را که در پاکستان اند و تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده، پس از ماه ها، دوباره آغاز کند.
روزنامۀ ویلت جرمنی امروز این خبر را نشر کرد.
حدود دو هزار افغان که توسط جرمنی پذیرفته شده اند، ماه هاست که در پاکستان به سر میبرند.
روزنامۀ ویلت به نقل از منابع در دولت جرمنی گزارش داده است که نخستین خانواده ها از این میان، قرار است تا چند روز دیگر به جرمنی منتقل شوند.
به گزارش روزنامۀ ویلت، کارمندان وزارت خارجۀ جرمنی اکنون برای تسهیل این پروسه به پاکستان فرستاده شده اند.
جرمنی با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه تر در پذیرش مهاجرین، پروسۀ انتقال این افغانها را متوقف کرده بود.
سازمانهای مدافع از حقوق بشر و افغانهای که شامل این پروسه استند، برخلاف این تصمیم جرمنی، به محکمه مراجعه کردند.
حکومت پاکستان پروسۀ اخراج افغانها را شدت بخشیده و این افغانها میگویند، در صورت برگشت به افغانستان، زندگی شان در خطر خواهد بود.
داکتران: سوء تغذی در بین کودکان افغان نسبت هر زمان دیگر افزایش یافته است
داکتران در شفاخانه ایندرا گاندی در کابل می گویند که"در دو ماه گذشته سوء تغذی در بین کودکان نسبت هر زمان دیگر افزایش یافته است."
داکتران این شفاخانه به رسانههای داخلی افغانستان گفته اند که"از هر ده کودک، سه کودک به دلیل سوء تغذی شدید در شفاخانه بستری میشوند."
پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و شماری دیگری از نهادهای بینالمللی در گزارشهای خود گفته بودند که بیش از ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان به سوء تغذی مبتلا اند.
براساس آمار این نهادهای بینالمللی، بیش از ۱.۲ میلیون مادر حامله و شیرده نیز در معرض خطر جدی سوء تغذیی قرار دارند.
نهادهای بشردوستانه میگویند که توقف کمکهای ایالات متحدۀ امریکا و سایر کمکهای بینالمللی با افغانستان دسترسی به این کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذی را دشوار تر کرده است.
بازمحمد مبارز، حریف بحرینی - ایرانیالاصل خودرا شکست داد
بازمحمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد برای نخستین بار حریف بحرینی - ایرانیالاصل خودرا در رشته موی تای شکست داد.
این مسابقه روز دوشنبه(25 اگست) که در شهر پوکیت در تایلند برگزار شد و مبارز پس از سه روند حریف خود را شکست داد.
هر روند در مسابقات موی تای، سه دقیقه طول میکشد.
بازمحمد مبارز که پیش از این در مبارزات آزاد برای افغانستان افتخارآفرینی کرده بود، این اولین بار است که در رشته موی تای به پیروزی می رسد.
در حملات اسرائیل بر یک شفاخانه در غزه، 20 تن به شمول خبرنگاران کشته شدند
کارمندان صحی محلی می گویند که اسرائیل روز دوشنبه(25 اگست) شفاخانۀ ناصر در خان یونس یکی از شفاخانه های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانیکه خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زده، این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
پنج ژورنالیست، به شمول مریم داگا 33 ساله، یک خبرنگار بصری که برای اسوشیتدپرس کار میکرد، نیز در زمره کشته شدگان اند.
خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل این حمله را یک" رویداد غم انگیز" خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق می کند.
رئیس جمهور امریکا با همتای کوریای جنوبی اش ملاقات کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید، که می خواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند و او برای مذاکرات با کوریای جنوبی آماده است.
ترمپ روز دوشنبه(25 اگست) هنگام استقبال از لی جی میونگ، رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی در قصر سفید، به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آیندۀ مناسب است.
براساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترمپ و لی جی میونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته یی، هزینه های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دالر سرمایه گذاری های وعده شده کوریای جنوبی در ایالات متحدۀ امریکا می شود، همچنان درگیر تنش اند.
در اثر آتش سوزی در ایالت اوریگان در امریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده است
در نتیجۀ آتش سوزی در ایالت اوریگان امریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشندۀ منطقه روز دوشنبه(25 اگست) تحت دستور تخلیه قرار گرفتند.
به گفتۀ مقامات، پرسنل اطفائیۀ اوریگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک های دیشوتس و جیفرسن را احاطه کرده بود، نجات دادند.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، گرت زوتیندیک سخنگوی اطفائیۀ اوریگان روز دوشنبه(25 اگست) گفت که شعله های آتش هنوز هم حدود چهار هزار خانه را تهدید میکند.
محکمه عالی اسلامآباد اخراج ۱۸ تبعه افغانستان را متوقف کرد
محکمه عالی اسلامآباد روز دوشنبه روند اخراج ۱۸ تبعه افغانستان را متوقف کرد.
این محکمه از وزارت داخله پاکستان، اداره ملی احصائیه و ثبت احوال ریاست عمومی مهاجرت، اداره فدرالی تحقیقات و پولیس خواست تا در این مورد پاسخ دهند.
قاضیالقضات سرفراز دوگر این تصمیم را در پی عریضههایی صادر کرد که افغانها در اعتراض به لغو کارتهای ثبت هویت (PoR) شان توسط حکومت ارائه کرده بودند.
وکیل مدافع عریضهکنندگان گفت که حکومت فدرال در ۴ اگست کارتهای قانونی PoR آنان را لغو کرده و دستور بازگشت آنان را صادر کرده بود.
محکمه همچنان حکم داد که این ۱۸ افغان تا صدور تصمیم بعدی اخراج نشوند.
قرار است مرحله بعدی رسیدگی به این قضیه در ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۵ برگزار شود.
اسپانیا در ماه آگست شدیدترین موج گرما را تجربه کرد
ادارهٔ ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای شانزدهروزهٔ ماه آگست، شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده است.
این موج از ۳ تا ۱۸ آگست رکورد جولای ۲۰۲۲ را شکست و میانگین دما ۴.۶ درجه بالاتر رفت.
در نتیجه، خشکسالی و آتشسوزیهای گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داد و به گفتهٔ انستیتوت صحی کارلوس سوم، بیش از ۱۱۰۰ مرگ با آن مرتبط دانسته شده است.
از ۱۹۷۵ تاکنون ۷۷ موج گرما در اسپانیا ثبت شده که پنج مورد شدید آن تنها پس از ۲۰۱۹ رخ داده است.
دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شدت و تکرار این موجها میدانند.
روسیه: اوکراین به تاسیسات هستهای کورسک حمله کرد
مسکو اعلام کرده است که اوکراین بر تاسیسات هستهای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده است.
روسیه این اتهام را روز یکشنبه، همزمان با برگزاری سیوچهارمین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، مطرح کرد.
مقامهای روسی گفتهاند که در نتیجهٔ این حمله در تاسیسات هستهای آتشسوزی رخ داده، اما آتش بهسرعت مهار شده و هیچگونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتومی نیز تایید کرده که گزارشی درباره آتشسوزی یک ترانسفارمر در تاسیسات هستهای کورسک دریافت کرده است.
این نهاد تأکید کرده که تأسیسات هستهای باید از هرگونه فعالیت جنگی محفوظ بمانند.
اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه واکنشی نشان نداده است.