قرار است جرمنی انتقال افغان های را که در پاکستان اند و تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده، پس از ماه ها، دوباره آغاز کند.

روزنامۀ ویلت جرمنی امروز این خبر را نشر کرد.

حدود دو هزار افغان که توسط جرمنی پذیرفته شده اند، ماه هاست که در پاکستان به سر می‌برند.

روزنامۀ ویلت به نقل از منابع در دولت جرمنی گزارش داده است که نخستین خانواده ها از این میان، قرار است تا چند روز دیگر به جرمنی منتقل شوند.

به گزارش روزنامۀ ویلت، کارمندان وزارت خارجۀ جرمنی اکنون برای تسهیل این پروسه به پاکستان فرستاده شده اند.

جرمنی با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه تر در پذیرش مهاجرین، پروسۀ انتقال این افغانها را متوقف کرده بود.

سازمانهای مدافع از حقوق بشر و افغانهای که شامل این پروسه استند، برخلاف این تصمیم جرمنی، به محکمه مراجعه کردند.

حکومت پاکستان پروسۀ اخراج افغانها را شدت بخشیده و این افغانها می‌گویند، در صورت برگشت به افغانستان، زندگی شان در خطر خواهد بود.