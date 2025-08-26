ترمپ روز دوشنبه در چهارمین سالگرد حمله انتحاری که ۱۳ سرباز امریکایی را در جریان خروج نیروها این کشور از افغانستان کشت، یاد قربانیان را با امضای یک اعلامیه بزرگداشت گرامی داشت.

در این مراسم حدود ۳۵ تن از اعضای خانواده های سربازان کشته‌شده در کنار او حضور داشتند.

حمله در نزدیک دروازۀ موسوم به «ابی گیت» میدان هوایی کابل در ۲۶ ماه اگست ۲۰۲۱ که در آن در کنار سربازان امریکایی دستکم ۱۷۰ افغان کشته شدند، اولین حمله شاخۀ ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود.

ترمپ آن را "یکی از احمقانه‌ترین روزها در تاریخ" امریکا توسط اداره قبلی خواند.

ترمپ گفت: "آن روز وحشتناکی بود. و من فکر می‌کنم آن بدترین روز بود، و به بسیاری جهات شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما."





بر اساس گزارش اسوشیتد پرس بررسی سال ۲۰۲۲ توسط یک بازرس ویژه منصوب توسط دولت امریکا نتیجه گرفت که تصمیمات هر دو رئیس‌جمهور، ترمپ و بایدن، عوامل اصلی فروپاشی سریع ارتش افغانستان و تصرف قدرت توسط طالبان بودند.

مقامات امریکایی گفته اند که محمد شریف الله طراح اصلی این حمله در پاکستان بازداشت و امریکا انتقال یافته است.

برای بار اول دونالد ترمپ شام ۱۴ حوت سال قبل در جریان سخنرانی در کانگرس امریکا از بازداشت و انتقال طراح حمله بر سربازان امریکایی در نزدیک میدان هوایی کابل خبر داد.

روز بعد، ۱۵ حوت، کیش پتیل رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده، FBI با نشر یک تصویر در شبکه ایکس، از رسیدن محمد شریف الله طراح حمله انتحاری مرگبار ۲۰۲۱ در نزدیکی میدان هوایی کابل به امریکا خبر داد.

پاکستان در آن زمان اعلام کرد که شریف الله تبعه افغانستان، معروف به جعفر، در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان، نزدیک مرز افغانستان، دستگیر شد.

همچنین روز دوشنبه در مراسم امضای اعلامیه بزرگداشت از قربانیان "ابی گیت"، پیت هگست، وزیر دفاع، و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، حضور داشتند. ونس به خانواده قربانیان گفت که اقدام ترمپ "اصلاح یک اشتباه" است زیرا بایدن به گفته ا و "به‌دلیل بی‌کفایتی عزیزان شما را از دست داد" و دولت او "هرگز رسماً روی کاغذ ننوشت که ما برای قربانی شما سپاسگزاریم".

ترمپ دستور بررسی تازه وزارت دفاع از آنچه در جریان خروج نیروهای امریکایی رخ داد را صادر کرده است و هگست گفت انتظار دارد این بررسی تا نیمه سال آینده تکمیل شود.

هگست گفت: "ارتش باید در مورد آنچه در افغانستان رخ داد پاسخگو باشد."