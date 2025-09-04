پزشکیان از دیدار چهار ساعته خود با پوتین در حاشیه نشست شانگهای خبر داد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، می‌گوید که در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با ولادیمیر پوتین همتایی روسی خود دیدار چهارساعته داشته است.

پزشکیان، چهارشنبه ۱۲ سنبله، پس از بازگشت از چین گفت که در این دیدار در مورد مسایل علمی، منطقه‌ای و اقتصادی با همتایی روسی اش گفتگو کرده است.

او همچنان گفت که در دیدار با همتایان خود از چین و ترکیه تصامیم بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداد.

براساس گزارش دی‌پی‌ای جرمنی، رهبران ایران امیدوارند که روابط با روسیه و چین وابستگی تهران به غرب را کاهش داده، تاثیرات تحریم ها را کاهش دهد و فرصت های جدیدی را برای همکاری در بخش دفاعی این کشور باز کند.