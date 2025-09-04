مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین المللی، چهارشنبه ۱۲ سنبله، در راس یک هیئت وارد کابل شد تا کمک‌های بشردوستانه قطر را برای مناطق زلزله زده افغانستان برساند.

در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس، تویتر سابق نشر شده آمده است که چهار طیاره نظامی این کشور مشمول دو شفاخانه سیار، ادویه، خیمه و غذا به کابل رسیده و قرار است برای یازده هزار تن از آسیب دیدگان زلزله توزیع شود.

تصاویر منتشر شده از سوی وزارت خارجه قطر نشان می‌دهد که هیئت قطری که در آن سه زن شامل اند از سوی محمد نعیم، سفیر حکومت طالبان در دوحه و برخی دیگر از مقام های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفته اند.

در زلزله یکشنبه شب در شرق افغانستان که بیشتر ولایت کنر را متاثر ساخته است، به گفته حکومت طالبان تا هنوز بیش از ۱۴۵۰ نفر کشته و نزدیک به ۳۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در این رویداد نزدیک به ۶۸۰۰ خانه هم ویران شده است.