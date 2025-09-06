پولیس صربیا با خشونت اعتراض کنندگان را متفرق ساخت

پولیس صربیا روز جمعه(5 اگست) از گاز اشک آور و بمب های دستی بیهوش کننده در محوطۀ پوهنتون "نووی ساد" برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد.

الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربیا نا وقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پولیس زخمی شده اند، اما در مورد اینکه به چه تعداد معترضان زخمی شده اند، معلومات ارائه نکرد.

براساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه، هزاران تن در محوطه پوهنتون ایالتی "نووی ساد" جمع شده و بنرهایی را که در آن "ما انتخابات می خواهیم" و "محصلان یک تقاضای فوری دارند: برگزاری انتخابات" را با خود حمل می کردند.

معترضان و گروه های اپوزسیون، رئیس جمهور ووچیچ و متحدان اش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی، و سرکوب آزادی های رسانه ها متهم کرده اند، اتهاماتی که از سوی آنها رد می شود.