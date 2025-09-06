خبر ها
پولیس صربیا با خشونت اعتراض کنندگان را متفرق ساخت
پولیس صربیا روز جمعه(5 اگست) از گاز اشک آور و بمب های دستی بیهوش کننده در محوطۀ پوهنتون "نووی ساد" برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد.
الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربیا نا وقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پولیس زخمی شده اند، اما در مورد اینکه به چه تعداد معترضان زخمی شده اند، معلومات ارائه نکرد.
براساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه، هزاران تن در محوطه پوهنتون ایالتی "نووی ساد" جمع شده و بنرهایی را که در آن "ما انتخابات می خواهیم" و "محصلان یک تقاضای فوری دارند: برگزاری انتخابات" را با خود حمل می کردند.
معترضان و گروه های اپوزسیون، رئیس جمهور ووچیچ و متحدان اش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی، و سرکوب آزادی های رسانه ها متهم کرده اند، اتهاماتی که از سوی آنها رد می شود.
یک زلزله دیگر به قدرت 5.2 درجه ریشتر کنر را تکان داد
جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. ادارۀ سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این لرزه در ۴۰ کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.
بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی تکان های این زلزله تا شهر کابل احساس شده است.
تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است.
پس از زلزله قوی ۳۱ اگست، پنجشنبهشب و صبح زود جمعه نیز زلزلههای پی در پی ولایات کنر و ننگرهار تکان داد که در نتیجۀ آن حداقل ۴۰ تن زخمی شدند.
حکومت طالبان تایید کرده که در زلزلۀ ۳۱ اگست حداقل ۲۲۰۵ تن کشته و ۳۶۴۰ تن هم زخمی شدهاند.
براساس گزارشها تا هنوز هم کمکها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد.
تیم ملی کریکت افغانستان، تیم امارات متحدۀ عربی را شکست داد
تیم ملی کریکت افغانستان امارات متحدۀ عربی را شکست داد و در فاینل با تیم پاکستان مقابل می می شود.
تیم ملی کریکت افغانستان به سلسلۀ مسابقات سه جانبۀ بیست آوره، روز جمعه در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود.
تیم افغانستان در 20 آور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود، اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت چهار دوش بازنده شد.
فینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی، فردا یکشنبه میان تیم های کریکت افغانستان و پاکستان برگزار می شود که هر دو در چهار بازی، سه پیروزی را کسب کرده اند.
بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کریکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن، تیم ملی کریکت افغانستان در گروه بی(B) با تیم هانگ کانگ، بنگلادیش و سریلانکا مقابل میشود.
تیم های ملی کریکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف(A) بازی می کنند.
پوتین: اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین"اهداف مشروع" خواهند بود
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده، اعلام کرد که آنها "اهداف مشروع" خواهند بود.
پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادی وستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه( 5 سپتمبر ) گفت که"اگر هر نیروی در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالیکه جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود."
این اظهارات درست چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی، همراه با کانادا، جاپان و استرالیا با نظریۀ اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند.
رهبران به اصطلاح"ائتلاف اراده" روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود، گفت که ۲۶ کشور به اعزام نیروها "به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا" متعهد شده اند.
ترمپ می گوید که از رهبران گروه ۲۰ برای اجلاس ۲۰۲۶ میزبانی خواهد کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که از رهبران گروه ۲۰ (G20) برای اجلاس سال ۲۰۲۶ میلادی در کلپ"گلف دورال" متعلق به او در نزدیک میامی، میزبانی خواهد کرد.
ترمپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر میکند"کلپ دورال" بهترین مکان خواهد بود.
ترمپ گفته که جی دی وانس معاون او در اجلاس امسال G20 در افریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد.
گروه G20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ افریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده است.
براساس خبر گزاری رویترز، این انتخاب ترمپ، ممکن است نگرانی ها را در مورد اینکه او از پست منتخب خود، سود میبرد، دوباره برانگیزد.
قصرسفید هرگونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترمپ گفته اند که دارایی های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می شود.
فیصله محکمه اداری برلین به نفع متقاضیان افغان ویزای مهاجرت به آلمان
محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در دهها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده است.
این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دیپیای آلمان گفته است.
این سخنگو که نامش در گزارش دیپیای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضیها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کردهاند و در بیشتر موارد دستور دادهاند که برای شان ویزای ورود به آنکشور داده شود.
این پروندهها مربوط به افغانهای شامل برنامه پذیرش فدرال است.
بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعدۀ فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده است.
به گزارش خبرگزاری دیپیای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.
با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کردهاند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
روسیه ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیبدیدگان زلزلۀ شرق افغانستان ارسال کرد
وزارت حالات اضطراری روسیه امروز اعلام کرد که طیارۀ حامل ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیب دیدگان زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان، ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این وزارت در بیانیهای نوشته است که به دستور رئیسجمهور فدراسیون روسیه، ارسال دومین محموله کمکهای بشردوستانه در آینده نزدیک برنامهریزی شده است.
روسیه نخستین کشوری بود که اوایل امسال حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت.
شماری از مردم در مناطق زلزله زده به رادیو آزادی گفتهاند که در زلزلۀ نیمهشب یکشنبه در شرق افغانستان همه دار و ندار شان را از دست دادهاند و به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دوا نیاز دارند.
فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است، که در نتیجۀ این رویداد بیش از ۵۰۰ هزار تن در شرق افغانستان متاثر شدهاند.
تایید زخمی شدن دهها تن دیگر در پسلرزههای زلزله در افغانستان
در نتیجۀ یک رشته پسلرزههای شدید ناشی از زلزلۀ مرگبار اخیر در شرق افغانستان، دهها تن دیگر زخمی شدند و خسارات بیشتر وارد شده است.
دفتر رسانههای حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در بیانیهای گفته است که شب گذشته در ولسوالیهای درهنور و کوزکنر دستکم ۲۲ نفر زخمی شدند.
مقامها در ولایت کنر نیز به رسانهها گفتهاند که در پسلرزههای شب گذشته و صبح امروز ۲۰ تن زخمی شدهاند.
گفته شده است که ۱۴ تن از زخمیها محصلان پوهنتون سید جمالالدین و ۶ نفر دیگر ساکنان نورگل و سوکی هستند.
پیش از این، محمد حماد، سخنگوی اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که ۱۰ نفر در هشت ولایت زخمی شدند.
به گفتۀ او، این ولایات شامل کنر، ننگرهار و لغمان میشوند که بیشترین آسیب را دیدهاند.
گفته شده که بیش از ۳۷۰۰ تن دیگر در زلزلۀ نیمهشب یکشنبه در شرق افغانستان زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش ادارۀ زمینشناسی امریکا، پنج پسلرزه کمعمق شامگاه پنجشنبه و صبح جمعه ثبت شد و برخی از آنها کابل و اسلامآباد پایتخت پاکستان را نیز تکان داده است.
شدیدترین این پسلرزهها پنج اعشاریه شش درجۀ ریشتر بوده است.
حکومت طالبان تایید کرده است که در نتیجۀ زلزلۀ حدود پنج روز پیش، بیش از ۲۲۰۰ جان باختهاند.
بر اساس گزارشها، تا هنوز شماری از افراد از زیر آوار بیرون آورده نشدهاند.
شرق افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته شاهد چهار زلزله دیگر بوده است
در ۲۴ ساعت گذشته چهار زلزله در شرق افغانستان رخ داده است.
ادارۀ سروی جیولوژی ایالات متحده می گوید که قویترین زلزلۀ شب گذشته به قدرت ۵.۶ درجه ریشتر بوده است.
این در حالیست که عملیات جستجوی تیمهای نجات و باشندهگان محل در میان خرابه های زلزلۀ ۳۱ اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ تن کشته و ۳۶۴۰ تن دیگر زخمی شدهاند. به گفتۀ آقای فطرت، کمکهای اولیه به مناطق آسیبدیده رسیده است.
این زلزله شب یک شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان در درۀ مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکی، چپه دره و منوگی رخ داد.
تیم ملی کریکت افغانستان امروز با تیم امارات متحده عربی مقابل می شود
تیمهای ملی کریکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه (۱۴ سنبله) در یک بازی دیگر از مسابقات سه جانبه به مصاف هم میروند.
این مسابقه ساعت ۷:۳۰ دقیقۀ شام امروز به وقت کابل در استدیوم شارجه آغاز خواهد شد.
رقابتهای تیمهای کریکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا هفتم سپتمبر ادامه خواهد یافت.
تا کنون در این مسابقات تیم افغانستان سه بازی را انجام داده که بازی اول را به پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است.
پاکستان و افغانستان در صدر جدول قرار دارند و انتظار میرود که روز یکشنبه (۱۶ سنبله) بازی نهایی را انجام دهند.