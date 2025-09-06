وحشت و هراس از تکان های تازۀ و پس لرزه های زلزله در کنر

حدود ۹۸ درصد ساختمان‌ها یا به گونه‌ی کامل یا جزئی تخریب شده است

آنها می گویند این زلزله ها در میان آنان ترس و وحشت ایجاد کرده است.

وارث، یکی از این متضررین که هم‌اکنون در دره‌ی دیوه‌گل ولسوالی چوکی بدون خیمه و سرپناه به‌سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:

"پس‌لرزه‌ها خیلی شدید بود و تمام شب ادامه داشت. مردم آن‌قدر ترسیده‌اند که حتا برای گرفتن وسایل و لباس‌های ضروری‌شان جرئت بازگشت به خانه‌های ویران‌شده را ندارند. خانه‌ها به گونه‌ای آسیب دیده‌اند که دیگر قابل زندگی نیستند. همه‌ی مردم هر لحظه احساس می‌کنند که دوباره زلزله خواهد شد."

به گفته‌ی او، صدها خانواده‌ی دیگر در این دره شب‌ها را بدون خیمه و وسایل ابتدایی در هوای باز سپری می‌کنند و تاکنون کمک‌های لازم به‌ویژه در بخش فراهم‌سازی خیمه دریافت نکرده‌اند.

او از نهادهای امدادرسان می‌خواهد تا در نخستین گام برایشان خیمه فراهم کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند.

در همین حال، نثار احمد یک رضا‌کار محلی که در ولسوالی‌های نورگل و چوکی مصروف امدادرسانی است، وضعیت روحی مردم را فاجعه‌بار توصیف می‌کند:

زلزله جان های بیش از ۲۲۰۰ تن را گرفت و بیش از ۳۵۰۰ تن دیگر را زخمی ساخت

"زمانی که زلزله می‌شود، از کوه‌ها سنگ می‌لغزد و صدای وحشتناکی ایجاد می‌کند. در این‌جا اطفال، زنان، ریش‌سفیدان و حتی جوانان می‌ترسند و این وضعیت بر آنان بسیار تأثیر گذاشته است، وقتی در خواب هستیم، ناگهان بیدار شده و می‌دویم که زلزله است. این حالت بالای همه است و مردم از لحاظ ذهنی شکنجه شده‌اند."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تام فلیچر، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگی کمک‌های اضطراری، در بیانیه‌ای به تاریخ ۵ سپتامبر، از کمبود کمک‌ها به دلیل کاهش شدید بودجه ابراز نگرانی کرده است.

او افزوده است که این زلزله ویرانی گسترده‌ای به‌بار آورده است و صدها هزار نفری که پیشتر از دهه‌ها جنگ و آوارگی آسیب دیده بودند، اکنون خانه‌ها و معیشت‌شان را نیز از دست داده‌اند.

زلزله‌ی مرگبار نخست به شدت ۶ ریشتر شام ناوقت روز یکشنبه (۳۱ اگست) در ولایت‌های شرقی به‌ویژه کنر، ننگرهار و لغمان رخ داد که جان بیش از ۲۲۰۰ تن را گرفت و بیش از ۳۵۰۰ تن دیگر را زخمی ساخت.

بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان «اسلامیک ریلیف»، حدود ۹۸ درصد ساختمان‌ها یا به گونه‌ی کامل یا جزئی تخریب شده است.

پس از آن، زمین‌لرزه‌های پیاپی در روزهای بعد ادامه یافت. در تاریخ ۲ سپتامبر زلزله‌ای به شدت ۵.۵ ریشتر رخ داد و بامداد روز پنجشنبه ۴ سپتامبر تا صبح ۵ سپتامبر چندین زلزله‌ی دیگر با شدت‌های مختلف منطقه را لرزاند. شدیدترین آن در تاریخ ۴ سپتامبر ساعت ۹:۳۰ شب بود که شدت آن ۵.۶ ریشتر ثبت شد و بار دیگر خسارات مالی و جانی برجای گذاشت.