او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش را در گزارش گرفته شود ، شنبه ۶سپتمبر به رادیو آزادی گفت که حدود سه سال قبل برای طی مراحل پرونده مهاجرت اش به ایالات متحده، به پاکستان مهاجر شد، اما تا هنوز روند انتقال او آغاز نشده است.

«تعلیق برنامه یوسرپ ما را با مشکلات زیاد دچار کرده است ،مدت دو ماه شد که ویزه های اقامت ما در پاکستان تمدید نمی‌ شود، نامه امنیتی که از سوی سفارت امریکا گرفته بودیم حالا پولیس پاکستان قابل اعتبار نیست ، فعلا در خانه های خود زندانی هستیم ،نمی توانیم بیرون برویم آب و نان برای خود تهیه کنیم، حتی وقتی مریض می داشته باشیم از ترس بازداشت پولیس، نزد داکتر رفته نمی توانیم. »

ناهید یک دارنده پرونده مهاجرت پی ۱ درپشاور پاکستان نیز نگرانی مشابه دارد.

تعلیق اکنون هشت ماه طول کشیده است وضعیت بسیار خراب است همه به تکالیف روحی و روانی دچار شده اند

«تعلیق اکنون هشت ماه طول کشیده است وضعیت بسیار خراب است همه به تکالیف روحی و روانی دچار شده اند و در ضمن وضعیت اقتصادی هم بسیار خراب است چون سال چهارم است که در پاکستان بسر می بریم ،ما تمام دار و ندار خود را در افغانستان به فروش رساندیم تا شب و روز خود را در مهاجرت سپری کنیم.»





پاکستان بر اخراج مهاجران تأکید دارد، امریکا هنوز تصمیم نگرفته است

این در حالیست که حدود هشت ماه قبل دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا پس از روی کار آمدن، در ۲۰ جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه اسکان مجدد پناهندگان به امریکا را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد و تاکنون از سرگیری این پروسه از سوی حکومت امریکا اعلام نشده است.

در این فرمان که سوی قصر سفید ایالات متحده نشر شد آمده که در ظرف ۹۰ روز از صدور این فرمان، وزیر امنیت داخلی، با همکاری وزیر خارجه امریکا، گزارشی مبنی بر این‌ که آیا از سرگیری ورود پناهندگان به امریکا با منافع ملی آن کشور همسو است یا خیر به رئیس ‌جمهور ترمپ ارائه خواهند داد و پس از آن نیز، هر ۹۰ روز یک ‌بار، گزارش مشابه ارائه خواهد شد، تا زمانی که رئیس جمهور امریکا از سرگیری برنامه را مناسب بداند.

حکومت ایالات متحده امریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته، افغان های که به آن کشور منتقل شده اند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشده اند.

ایالات متحده برنامه‌ های مهاجرتی مانند «پی ۱، پی ۲ و اس‌ آی ‌وی» را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور امریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه ‌های مختلف مانند پروژه ‌های امنیتی و انکشافی همکاری کرده ‌اند.

دارندگان پرونده های مهاجرتی به امریکا و سایر کشورهای غربی در پاکستان در حال حاضر با خطر بازداشت پولیس ، مشکلات تاخیر در تمدید ویزه ها ، مشکلات اقتصادی ،فراهم نبودن زمینه آموزش برای فرزندان شان با مشکلات جدی روبرو هستند.

متقاضیان پرونده های P1 و P2 پیش از این نیز با راه اندازی گردهمایی ها و فرستادن نامه سرگشاده دراوایل ماه اسد سال جاری به دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا خواهان از سرگیری این پروسه شده اند.

نهادهای مدافع حقوق بشر نیز هشدار داده ‌اند که تداوم این وضعیت می ‌تواند عواقب جدی بشری به ‌همراه داشته باشد و با اخراج این افغان‌ ها از پاکستان به افغانستان، مصونیت آنان به خطر بیافتد.

باوجود درخواست های مکرر سازمان ملل متحد از پاکستان مبنی بر توقف روند اخراج افغان ها از این کشور، شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه ۵ سپتمبر دریک نشست خبری با رد درخواست سازمان ملل متحد گفت که این تصمیم حکومت آن کشور است و اجرا خواهد شد.