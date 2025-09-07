لینک‌های قابل دسترسی

برنامۀ جهانی غذا: برای ادامۀ کمک‌ها به زلزله زدگان به حمایت عاجل نیاز است

لوگوی برنامۀ جهانی غذا
لوگوی برنامۀ جهانی غذا

برنامۀ جهانی غذا، دبلیو اف پی می‌گوید که هرچند برای رساندن کمک های غذایی اضطراری به زلزله زدگان در شرق افغانستان در محل حضور دارد، منابع به سرعت روبه تمام شدن است.

این اداره شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که برای ادامۀ کمک‌ها به حمایت عاجل ضرورت دارد.

حکومت طالبان تایید کرده است که در نتیجۀ زلزلۀ حدود یک هفته پیش در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند.

به گفتۀ دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بیش از ۱۲ هزار تن آواره شده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

افغانستان و پاکستان امروز در فینال کریکت

اعضای تیم‌های کریکت افغانستان و پاکستان
اعضای تیم‌های کریکت افغانستان و پاکستان

افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابت‌های سه‌جانبه کریکت بیست ‌اووره با پاکستان به میدان می‌رود.

این مسابقه ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز خواهد شد.

افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها، امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت.

در آن مسابقه، ابراهیم زدران کاپیتان بود، زیرا راشد خان (کاپیتان اصلی)، محمد نبی، فضل‌الحق فاروکی، مجیب‌الرحمن و صدیق‌الله آتل حضور نداشتند و به جای آن‌ها چند بازیکن تازه به میدان آمدند.

با این حال انتظار می‌رود که در بازی امروز کاپیتان اصلی و سایر بازیکنان برجسته تیم افغانستان حضور داشته باشند.

ادامه خبر ...

واژگون شدن قایق امدادی در پنجاب ۵ قربانی گرفت

نمای منطقه سیلاب‌زده در حومه لاهور، مرکز ایالت پنجاب، در ۲۸ آگست ۲۰۲۵
نمای منطقه سیلاب‌زده در حومه لاهور، مرکز ایالت پنجاب، در ۲۸ آگست ۲۰۲۵

در ایالت سیلاب‌زده پنجاب در جنوب پاکستان، دیروز پنج نفر زمانی جان باختند که یکی از قایق‌های گروه‌های نجات واژگون شد.

اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که ده‌ها تن از سیل‌زدگان نجات داده‌ شده‌اند.

مقام‌های این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند.

پیش از این، نبیل جاوید، کمیسر امور امدادرسانی، اعلام کرده بود که سیلاب‌های ناشی از طغیان رودخانه‌های راوی، ستلج و چناب بیش از ۴۱۰۰ روستا را تخریب و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی بالا رفتن سطح آب و احتمال سیلاب

افغانستان - یکی از مناطق سیلاب زده (عکس آرشیف)
افغانستان - یکی از مناطق سیلاب زده (عکس آرشیف)

پیش بینی شده است که امروز و فردا در برخی مناطق حوزه‌های رودخانه‌ای افغانستان سطح آب بالا خواهد رفت و احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.

اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفته است که از ۱۶ تا ۱۷ سنبله، به‌دلیل بارندگی در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر و نورستان خطر جاری شدن سیلاب و بالا رفتن سطح آب وجود دارد.

در بیانیه از ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده است که نسبت به این تهدید آگاه باشند.

ادامه خبر ...

مودی: روابط با امریکا همچنان مثبت است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، از روابط شخصی‌اش با نریندرا مودی سخن گفت، صدراعظم هند اعلام کرد دهلی نو همچنان روابط بسیار مثبتی با واشنگتن دارد. 

مودی در صفحۀ ایکس شنبه ۱۵ سنبله نوشت که قدردان سخنان ترامپ است و ارزیابی او از روابط مثبت را تأیید می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که امریکا بر واردات هند تا ۵۰ درصد تعرفه وضع کرده و دهلی نو را متهم می‌کند با خرید نفت از روسیه به جنگ اوکراین دامن می‌زند.

ترامپ پیش‌تر گفته بود مودی همیشه دوست او خواهد بود و اظهارات گذشته‌اش مبنی بر اینکه هند جای چین را نمی‌گیرد، بی‌اهمیت خوانده بود.

ادامه خبر ...

اسرائیل به ساکنان غزه دستور ترک منازل داد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اردوی اسرائیل در آستانۀ آغاز عملیات برای تصرف بخش‌های وسیع شهری غزه، از ساکنان این منطقه خواسته خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق بشردوستانه منتقل شوند.

سخنگوی اردو گفته مردم باید از این فرصت استفاده کنند و به "المواسی" که به عنوان منطقۀ بشردوستانه ایجاد شده، بروند.

او زمان آغاز عملیات را مشخص نکرده و تأکید داشته عملیات به صورت ناگهانی انجام خواهد شد.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که با توجه به حضور حدود یک میلیون نفر در غزه و اطراف آن، هرگونه عملیات گسترده می‌تواند به یک فاجعۀ انسانی منجر شود.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت افغانستان فردا در فاینل سه‌جانبه با پاکستان رقابت می‌کند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان فردا در دیدار نهایی سلسله بازی‌های سه‌جانبه بیست‌اووره با پاکستان روبه‌رو شود.

این بازی ساعت ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه شارجه برگزار می‌شود.

تیم ملی پس از پیروزی مقابل امارات در آخرین بازی مرحله گروهی، راهی فاینل شد.

افغانستان در بیست اوور ۱۷۱ دوش هدف تعیین کرد و امارات با اختلاف چهار دوش شکست خورد.

در آن دیدار ابراهیم زدران کاپیتان بود و به‌جای راشد خان، محمد نبی، فضل‌الحق فاروقی، مجیب‌الرحمن و صدیق‌الله اتل، چند بازیکن تازه به میدان رفتند.

ادامه خبر ...

یک زلزله دیگر به قدرت 5.2 درجه ریشتر کنر را تکان داد

درۀ مزار، ولایت کنر(آرشیف)
درۀ مزار، ولایت کنر(آرشیف)

جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. ادارۀ سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این لرزه در ۴۰ کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی تکان های این زلزله تا شهر کابل احساس شده است.

تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است.

پس از زلزله قوی ۳۱ اگست، پنج‌شنبه‌شب و صبح زود جمعه نیز زلزله‌های پی در پی ولایات کنر و ننگرهار تکان داد که در نتیجۀ آن حداقل ۴۰ تن زخمی شدند.

حکومت طالبان تایید کرده که در زلزلۀ ۳۱ اگست حداقل ۲۲۰۵ تن کشته و ۳۶۴۰ تن هم زخمی شده‌اند.

براساس گزارش‌ها تا هنوز هم کمک‌ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت افغانستان، تیم امارات متحدۀ عربی را شکست داد

ابراهیم زدران، عضو تیم ملی کریکت افغانستان
ابراهیم زدران، عضو تیم ملی کریکت افغانستان

تیم ملی کریکت افغانستان امارات متحدۀ عربی را شکست داد و در فاینل با تیم پاکستان مقابل می می شود.

تیم ملی کریکت افغانستان به سلسلۀ مسابقات سه جانبۀ بیست آوره، روز جمعه در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود.

تیم افغانستان در 20 آور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود، اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت چهار دوش بازنده شد.

فینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی، فردا یکشنبه میان تیم های کریکت افغانستان و پاکستان برگزار می شود که هر دو در چهار بازی، سه پیروزی را کسب کرده اند.

بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کریکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن، تیم ملی کریکت افغانستان در گروه بی(B) با تیم هانگ کانگ، بنگلادیش و سریلانکا مقابل می‌شود.

تیم های ملی کریکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف(A) بازی می کنند.

ادامه خبر ...

پوتین: اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین"اهداف مشروع" خواهند بود

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه(آرشیف)
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه(آرشیف)

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده، اعلام کرد که آنها "اهداف مشروع" خواهند بود.

پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادی وستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه( 5 سپتمبر ) گفت که"اگر هر نیروی در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالیکه جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود."

این اظهارات درست چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی، همراه با کانادا، جاپان و استرالیا با نظریۀ اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند.

رهبران به اصطلاح"ائتلاف اراده" روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود، گفت که ۲۶ کشور به اعزام نیروها "به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا" متعهد شده اند.

ادامه خبر ...

