سه شنبه ۱۸ سنبله ۱۴۰۴
آغاز جام آسیایی کرکت با بازی افغانستان؛ سرمربی امیدوار است با یک برد آغاز کند

آغاز جام آسیایی کرکت با بازی افغانستان؛ سرمربی امیدوار است با یک برد آغاز کند
آغاز جام آسیایی کرکت با بازی افغانستان؛ سرمربی امیدوار است با یک برد آغاز کند

جام آسیا روز سه‌شنبه با مسابقه بین افغانستان و هانگ کانگ آغاز می‌شود. جاناتان تروت، سرمربی تیم ملی افغانستان، می‌گوید بازیکنان خوب آماده شده‌اند و امیدوار است که در مقابل هانگ کانگ و سپس سایر تیم‌های مرحله گروهی خوب بازی کنند و امتیازات لازم را کسب کنند. تیم ملی کریکت افغانستان در گروه B با هانگ کانگ ، بنگلادش و سریلانکا بازی خواهد کرد. تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی خواهند کرد.

آغاز جام آسیایی کرکت با بازی افغانستان؛ سرمربی امیدوار است با یک برد آغاز کند


