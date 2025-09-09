آغاز جام آسیایی کرکت با بازی افغانستان؛ سرمربی امیدوار است با یک برد آغاز کند

جام آسیا روز سه‌شنبه با مسابقه بین افغانستان و هانگ کانگ آغاز می‌شود. جاناتان تروت، سرمربی تیم ملی افغانستان، می‌گوید بازیکنان خوب آماده شده‌اند و امیدوار است که در مقابل هانگ کانگ و سپس سایر تیم‌های مرحله گروهی خوب بازی کنند و امتیازات لازم را کسب کنند. تیم ملی کریکت افغانستان در گروه B با هانگ کانگ ، بنگلادش و سریلانکا بازی خواهد کرد. تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی خواهند کرد.