به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، روبیو هنگام ترک واشنگتن به‌سوی شرق میانه در صحبت با خبرنگاران تایید نکرد که مبادله‌ زندانیان میان دو طرف به زودی صورت می‌گیرد. او تنها گفت که آدم بوهلر، نماینده‌ ویژه‌ امریکا در امور گروگان‌ها، به کابل رفته است تا به گفته‌اش امکانات را بررسی کند.

تصمیم نهایی در مورد هرگونه معامله یا تبادل به رئیس‌جمهور تعلق خواهد داشت.

خبرنگاری از او پرسید که طالبان می‌گویند امریکا با مبادله‌ زندانیان توافق کرده، آیا او چیزی در این مورد می‌داند؟

روبیو این گونه پاسخ داد: «خوب، نمی‌دانم – ببینید، نماینده‌ ویژه‌ ما در امور بازداشت‌شدگان غیرقانونی مدتی است که گفت‌وگوهایی را انجام می‌دهد. فکر می‌کنم او به آنجا رفت تا بررسی کند که چه چیزی ممکن است. تصمیم نهایی در مورد هرگونه معامله یا تبادل به رئیس‌جمهور تعلق خواهد داشت. اما ما قطعاً می‌خواهیم هر امریکایی یا هر فردی که به شکل غیرقانونی بازداشت شده، آزاد شود. بنابراین او به آنجا رفت تا بررسی کند که این موضوع چگونه می‌تواند عملی شود.»

زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ ویژۀ پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، هیئت امریکایی را در سفرش به افغانستان همراهی می‌کند. او تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده است.

پس از نشست ۱۳ سپتمبر، طالبان عکس‌هایی از دیدار آدم بوهلر و امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ حکومت طالبان را منتشر کردند.

دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، پس از این نشست گفت: «آدم بوهلر در پیوند به موضوع شهروندان بازداشت‌شده در افغانستان و ایالات متحده گفت که هر دو کشور زندانیان را مبادله خواهند کرد.»

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه‌ ایکس نوشت که «دو طرف تأکید کردند که به گفت‌وگو در باره‌ موضوعات مختلف موجود و آینده در روابط دوجانبه، به‌ویژه در مورد شهروندانی که در هر دو کشور زندانی هستند، ادامه خواهند داد.»

وزارت خارجه‌ طالبان در اعلامیه‌ای گفت که مذاکرات روی روابط دوجانبه با ایالات متحده و نیاز به ادامه‌ گفت‌وگوها، به‌خصوص در ارتباط به مسئله‌ تبادل زندانیان، متمرکز بود.

در بیانیه در باره‌ شمار افراد بازداشت‌شده در دو کشور، هویت و دلایل بازداشت‌شان چیزی گفته نشده است.

محمودشاه حبیبی، شهروند ۳۷ ساله‌ امریکایی که در حکومت پیشین افغانستان به عنوان رئیس اداره‌ هوانوردی ملکی کار می‌کرد، یکی از برجسته‌ترین امریکایی‌هایی است که گمان می‌رود در افغانستان زندانی است.

سرنوشت حبیبی از زمان بازداشتش در آگست ۲۰۲۲ روشن نیست و طالبان گفته‌اند که او را در اختیار ندارند.

خانواده‌ حبیبی می‌گویند طالبان او را به گروه تروریستی القاعده سپرده‌اند، در حالی که ایالات متحده برای بازگرداندن او ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

احمدشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، دیروز گفت که امیدوار است برادرش آزاد شود.

«ما امیدواریم که این سفر {هیئت امریکا به کابل} نتیجه بدهد و طالبان برادرم را آزاد کنند. حکومت امریکا به ما اطمینان داده است و به طالبان بارها گفته است که تا زمانی که برادرم را آزاد نکنند، با حکومت طالبان هیچ تعاملی نمی‌کند.»

جورج گلزمن، ۶۶ ساله، امریکایی دیگر که به‌عنوان انجینیر خطوط هوایی کار می‌کرد، در جریان سفر قبلی بوهلر به کابل در ماه مارچ امسال پس از بیش از دو سال بازداشت آزاد شد.

او سومین امریکایی است که از زمان بازگشت دونالد ترمپ به ریاست‌جمهوری در جنوری، توسط طالبان آزاد شده است.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از زمان سرنگونی حکومت تحت حمایت امریکا در آگست ۲۰۲۱ و حاکمیت دوباره‌ طالبان بر افغانستان، ده‌ها شهروند خارجی از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.