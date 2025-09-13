ارگ طالبان با نشر اعلامیه‌ای امروز در این مورد خبر داد.

در اعلامیه آمده که ملا برادر در دیدار با آدم بولر و زلمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد وضعیت جاری افغانستان، مسایل منطقه‌ای و جهانی و همچنین روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است.

اگر چه در این اعلامیه به مبادلۀ زندانیان میان دو طرف اشاره شده اما گفته نشده که این مبادله چی زمانی و تحت کدام شرایط قرار است صورت بگیرد.

پیش از این، وزارت خارجۀ حکومت طالبان هم امروز گفت که خلیلزاد با هیئت بلند پایۀ امریکایی به کابل آمده تا در بارۀ رهایی زندانیان، با مقامهای طالبان صبحت کند.

این وزارت از ملاقات میان این هیئت و امیر خان متقی، وزیر خارجۀ طالبان نیز خبر داد.

در اعلامیه‌ای این وزارت آمده است که بررسی دوسیه‌های زندانیان میتواند به بهبود روابط دو طرف کمک کند.

تا کنون واشنگتن در مورد سفر هیئت امریکایی به کابل چیزی نگفته است.

پیش از این مقامهای امریکایی گفته بودند که به شمول محمودشاه حبیبی، چند شهروند دیگر امریکا نیز در قید طالبان اند.

طالبان اما، گفته اند که محمودشاه حبیبی در قید آنان نیست.

خانواده حبیبی اما تاکید دارد که طالبان او را به شبکه القاعده سپرده است.

گفته میشود که محمود شاه حبیبی، پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده در حمله طیاره بی سرنیشین امریکایی در کابل در ۳۱ جولای ۲۰۲۲ بازداشت شد.

این دومین سفر هیئت امریکایی در سال جاری میلادی است که در مورد رهایی زندانیان امریکایی در قید طالبان صورت گرفته است.

خلیلزاد، در ماه مارچ نیز به افغانستان سفر کرد که در آن سفر، جورج کلیزمن یک انجنیر هوانوردی امریکایی از قید طالبان آزاد شد.

براساس گزارش‌ها، گلیزمن، سومین امریکایی است که از ماه جنوری امسال از اسارت طالبان آزاد شده است.

وزارت خارجۀ امریکا پیش از این تهدید کرده گفته است، کشور های که شهروندان امریکایی را گروگان میگیرند با پیامدهای جدی مواجه خواهند شد.