به سلسله مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی، امروز تیم های سریلانکا و بنگلادیش به مصاف هم میروند.

این پنجمین بازی این سلسله مسابقات است که به میزبانی امارات متحده عرب برگزار می‌شود.

در بازی دیشب میان تیم های پاکستان و عمان، پاکستان توانست با تفاوت ۹۳ دوش برنده شود.

مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر آغاز شد.

در گروه A این مسابقات، تیم های عمان، هند، پاکستان و امارات متحده عرب و در گروه B تیم های افغانستان، بنگلادیش، سریلانکا و هانک کانگ با هم مقابل شده اند.

قرار است بازی فاینل این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار شود.