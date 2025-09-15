خبر ها
تاکید نماینده ویژه سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمکها به زلزلهزدگان
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، هنگام سفر به مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مددرسان شد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما در بیانیه ای نوشته است که روزا اوتنبایووا بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمکها نیز تاکید کرده، اما نگفته که او چه وقت به شرق افغانستان رفته.
سازمان ملل متحد خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک شده و هشدار داده است که اگر این بودجه فراهم نشود، خانوادههای زلزله زده در زمستان پیشرو با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.
سازمان ملل همچنان ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است و زلزلههای مرگبار اخیر و بازگشت میلیونها مهاجر این وضعیت را وخیم تر کرده است.
تسلط هند در جام آسیا بر رقیبش پاکستان؛ هند با تفاوت ۷ ویکت پیروز شد
هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا، پاکستان را با تفاوت ۷ ویکت شکست داد.
پاکستان نخست بتنگ کرد و در ۲۰ اوور ۱۲۷ دوش انجام داد.
هند این هدف را در اوور شانزدهم تکمیل کرد، در حالی که ۷ ویکت و ۲۵ توپ در اختیار داشت.
صدر اعظم قطر خواهان مجازات اسرائیل شد
همزمان با حضور وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ این کشور خواستار مجازات اسرائیل شد.
او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی، روز یکشنبه در این مورد سخن گفت.
او گفت که قطر متعهد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دستیافتن به آتشبس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.
به گفتهٔ شیخ محمد، حملهٔ نهم سپتمبر اسرائیل که به کشته شدن پنج عضو حماس و یک عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته میشود.
سران و وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی برای گفتوگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر حملهٔ اسرائیل که به گفتۀ مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گردهم آمدهاند.
این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد امریکایی به اسرائیل نشاندهندهٔ تقویت روابط میان دو متحد است.
دهها هزار نفر پیش از جلسه محکمه در انقره مظاهره کردند
در انقره، پایتخت ترکیه دهها هزار تن در برابر یک پروندهٔ قضایی مظاهره کردند.
این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یکساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته میشود.
معترضان روز یکشنبه بیرقهای ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل میکردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور شدند.
قرار است روز دوشنبه یک محکمه در انقره دربارهٔ اعتبار یا ابطال کنگرهٔ سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق تصمیمگیری کند، زیرا با اتهام «تخلفات قانونی» روبهرو است.
گزارش شده است که این تصمیم میتواند به تحول در این حزب، بیثباتی بازارهای مالی و حتی تاثیرگذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۲۸ بینجامد.
جام بیستاووره آسیا؛ امروز رویارویی حساس پاکستان و هند در دبی
در مسابقات جام بیستاووره آسیا، امروز تیمهای پاکستان و هند با هم رقابت میکنند.
این بازی به وقت کابل ساعت هفت شام در دبی آغاز میشود.
در بازی دیروز، تیم سریلانکا با شش ویکت تیم بنگلادیش را شکست داد.
تیم افغانستان که در گروه «بی» با تیمهای بنگلادیش، سریلانکا و هانگکانگ همگروه است، روز سهشنبه در برابر بنگلادیش بازی خواهد کرد.
افغانستان نخستین بازی خود را در این جام در برابر هانگکانگ با تفاوت ۹۴ دوش پیروز شده است.
در گروه «ای»، تیمهای هند، پاکستان، عمان و کشور میزبان، امارات متحده عربی، رقابت میکنند.
قرار است بازی نهایی جام آسیا در تاریخ ۲۸ سپتمبر برگزار شود.
شرکتهای مالی امریکا ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایهگذاری میکنند
شرکتهای مالی ایالات متحده اعلام کردهاند که به ارزش ۱.۲۵ میلیارد پوند معادل ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایهگذاری خواهند کرد.
این اعلام پیش از سفر دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به بریتانیا صورت گرفته است. سفر دو روزه ترمپ چهارشنبه آینده آغاز میشود.
شرکتهای مختلف از جمله سیتی گروپ، اس&پی گلوبل، پیپال و بانک آف امریکا و بلکراک از آمادگی برای سرمایهگذاری تازه در بریتانیا خبر دادهاند.
همچنان گزارش شده است که غولهای تخنیکی اوپنایآی و انویدیا میخواهند در جریان این سفر، سرمایهگذاریهایی به ارزش میلیاردها دالر در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلان کنند.
وزارت تجارت و سرمایهگذاری بریتانیا گفته است که این سرمایهگذاریها و تعهدات مالی، زمینه مبادلات تجاری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد پوند میان دو کشور را فراهم میکند که به گفتهاش حدود ۸ میلیارد پوند به بریتانیا و ۱۲ میلیارد پوند به ایالات متحده میرود.
پیتر کایل، وزیر تجارت و سرمایهگذاری، گفته است: «این سرمایهگذاریها نشاندهنده استحکام و دوام "دهلیز طلایی" ما با یکی از نزدیکترین شرکای تجاری ماست، پیش از سفر رسمی رئیسجمهور ایالات متحده.»
جتهای رومانیا برای مقابله با طیاره بیسرنشین روسیه به پرواز درآمدند
وزارت دفاع رومانیا گفت که جتهای جنگی این کشور دیروز پس از آن به پرواز درآمدند که یک طیاره بیسرنشین روسیه هنگام حمله بر اوکراین وارد قلمرو رومانیا شد.
یونوت موستیانو، وزیر دفاع رومانیا، دیروز گفت که طیارههای F-16 این کشور بسیار نزدیک بودند که طیاره بیسرنشین روسیه را که در ارتفاع پایین پرواز میکرد، نابود کنند، اما این طیاره مسیر خود را تغییر داد و بهسوی اوکراین برگشت.
در شهر لوبلین در شرق پولند نیز دیروز به دلیل ورود یک طیاره بیسرنشین روسیه به حریم هوایی این کشور هشدار داده شد.
سه روز پیش، پولند با کمک ناتو یک طیاره بیسرنشین روسیه را در حریم هوایی خود سرنگون کرد.
۱۹ سرباز پاکستان کشته شدند
اردوی پاکستان تایید کرده است که ۱۹ سرباز این کشور روز شنبه در حملات مسلحانه در نزدیکی خط دیورند کشته شدهاند.
اردو دیروز در اعلامیهای گفت که حمله اول در منطقه بدر در وزیرستان جنوبی زمانی رخ داد که افراد مسلح بر کاروان وسایط نظامی پاکستان حمله کردند.
در اعلامیه آمده است که در این درگیری ۱۲ سرباز و ۱۳ فرد مسلح کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفت.
اردوی پاکستان در اعلامیه جداگانه گفته که در درگیری دیگر در ساحه کوز دیر ۷ سرباز و ۱۰ فرد مسلح کشته شدند.
بر اساس بیانیه، این درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی یک پناهگاه افراد مسلح را کشف کردند.
پاکستان ادعا میکند که پناهگاههای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارد، اما طالبان افغان بارها این ادعا را رد کرده و گفتهاند که پاکستان نباید مسئولیت «ناکامیهای» خود را به دوش افغانستان بیندازد.
پیشبینی جاریشدن سیلاب در بخشهایی از افغانستان
انتظار میرود از امروز تا سهشنبه سطح آب در برخی ولایتها بالا برود و احتمال جاریشدن سیلابها وجود دارد.
اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در اعلامیهای گفت که در حوزه دریایی کابل در نتیجه بارشهای ناگهانی امکان جاریشدن سیلابها وجود دارد.
بر اساس بیانیه، احتمال میرود در دریاهای ولایتهای خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، نورستان و کنر نیز سطح آب بلند برود و سیلاب جاری شود.
در اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به دریاها خواسته شده است که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.
اردوی اسرائیل: با تشدید حملات، بیش از ۲۵۰ هزار نفر شهر غزه را ترک کردهاند
اردوی اسرائیل میگوید که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در چند هفته گذشته از شهر غزه فرار کرده و به سایر نقاط این نوار پناه برده اند.
اویخای ادرعی سخنگوی غربی زبان اردوی اسرائیل امروز ۱۳ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که براساس تخمین اردو، یک چهارم جمعیت یک میلیونی شهر غزه برای امنیت جان هایشان خانه های خود را ترک کرده اند.
خروج خانواده های فلسطینی از نوار غزه پس از تشدید عملیات نظامی اردوی اسرائیل آغاز شد.
این درحالیست که خبرگزاری اسوشیتدپرس، امروز به نقل از کارمندان صحی گزارش داد که در نتیجه یک سلسله حملات هوایی اسرائیل حداقل ۳۲ نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند.
اسرائیل پیش از این، از فلسطینیها خواست که چندین منطقه در نوار غزه را بخاطر تشدید حملات هوایی تخلیه کنند.