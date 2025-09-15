افغانستان
گفتوگوی آلمان و طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان دارای پرونده جنایی
الکساندر دوبرینت وزیر داخله آلمان، اعلام کرده است که برای بازگرداندن پناهجویان افغان «مرتکب جرایم» از آلمان، گفتوگوهای فنی با نمایندگان طالبان در جریان است.
رسانههای آلمان به نقل از او گزارش دادهاند که هدف این مذاکرات، رسیدن به مرحلهای است که روند اخراج این افراد بر اساس یک چارچوب منظم پیش برود.
به گفته منابع، این گفتوگوهای فنی میان مقامهای وزارت داخله آلمان و نمایندگان طالبان در دوحه، پایتخت قطر، جریان دارد.
هرچند گزارشهایی تأییدنشده منتشر شده مبنی بر اینکه دیپلماتهای آلمانی قصد سفر به کابل را نیز دارند، اما دویچهوله به نقل از وزیر خارجه آلمان، یان وادفول، نوشته است که چنین سفری را ضروری نمیداند.
آلمان در ماه جولای گذشته ۸۱ شهروند افغان را که به گفته مقامها پروندههای جنایی داشتند، به کابل دیپورت کرد.
پس از آن، برلین پذیرای دو کارمند کنسولی طالبان در شهرهای برلین و بن شد.
تاکید نماینده ویژه سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمکها به زلزلهزدگان در افغانستان
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، هنگام سفر به مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مددرسان شد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما در بیانیه ای نوشته است که روزا اوتنبایووا بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمکها نیز تاکید کرده، اما نگفته که او چه وقت به شرق افغانستان رفته.
سازمان ملل متحد خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک شده و هشدار داده است که اگر این بودجه فراهم نشود، خانوادههای زلزله زده در زمستان پیشرو با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.
سازمان ملل همچنان ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است و زلزلههای مرگبار اخیر و بازگشت میلیونها مهاجر این وضعیت را وخیم تر کرده است.
پیشبینی جاریشدن سیلاب در بخشهایی از افغانستان
انتظار میرود از امروز تا سهشنبه سطح آب در برخی ولایتها بالا برود و احتمال جاریشدن سیلابها وجود دارد.
اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در اعلامیهای گفت که در حوزه دریایی کابل در نتیجه بارشهای ناگهانی امکان جاریشدن سیلابها وجود دارد.
بر اساس بیانیه، احتمال میرود در دریاهای ولایتهای خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، نورستان و کنر نیز سطح آب بلند برود و سیلاب جاری شود.
در اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به دریاها خواسته شده است که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.
درخواست بیش از ۱۶ میلیون دالر کمک از سوی سازمان بینالمللی مهاجرت برای بازماندگان زلزلۀ افغانستان
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که برای تهیه سرپناۀ اضطراری و فراهم کردن خدمات صحی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان، ۱۶.۸ میلیون دالر از جامعه جهانی درخواست کرده است.
این سازمان روز جمعه ۱۲ سپتمبر با نشر اعلامیهای گفت که با این پول برای ۱۳۴هزار نفر سرپناۀ عاجل و خدمات صحی فراهم خواهد کرد.
اوگوچی دانیلز، معاون سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که بسیاری از خانواده ها در شرق افغانستان در نتیجه زلزلۀ اخیر همه چیز خود را از دست داده و در حال حاضر بدون سرپناه در خیمه های موقتی میخوابند.
این سازمان، هشدار داده که اگر این کمکها به زودی صورت نگیرد، با فرا رسیدن فصل زمستان، وضعیت بازماندگان زلزله وخیمتر خواهد شد.
براساس آخرین آمار، در زلزله ۳۱ آگست در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
گذرگاه مرزی غلامخان پس از یک و نیم ماه به روی رفتوآمد موترهای باربری باز شد
گذرگاه مرزی غلامخان، پس از نزدیک به یک و نیم ماه مسدود بودن از سوی پاکستان، روز جمعه ۱۲ سپتمبر به روی رفت و آمد موترهای باربری باز شد.
مقامهای طالبان در ولایت خوست، از بازگشایی این گذرگاه خبر دادهاند اما در مورد این که چرا پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده و اینکه این گذرگاه تحت کدام شرایط به روی موترهای باربری بازگشایی شده، جزئیات نداده اند.
گفته شده که بسته شدن گذرگاه غلامخان طی شش هفته گذشته، بهای مواد خوراکی در ولایت های خوست و پکتیکا را افزایش داده است.
تاجران میگویند که بسته بودن این گذرگاه، ترافیک در مرز تورخم را نیز افزایش داده است.
برخی از این تاجران هفته گذشته به رادیو آزادی گفتند که انتظار طولانی برای بازگشایی گذرگاه غلامخان باعث شده که ترکاری و میوه تازه در موترهای لاری فاسد شود.
بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز
طالبان از بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر دادهاند.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان به نقل از مقامها خبر داده که تنها در ۲۱ سنبله، بیش از ۶۶۰۰ پناهجو از پاکستان و بیش از ۲۱۰۰ پناهجوی دیگر از ایران وارد افغانستان شدند.
پاکستان و ایران در دو سال گذشته روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده اند که در نتیجه براساس معلومات سازمان ملل متحد ۳.۶ میلیون پناهجو از این دو کشور داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.
مقام ایرانی: حدود یک ملیون افغان از مرز دوغارون در نزدیکی مشهد اخراج شدهاند
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در ولایت خراسان رضوی ایران روز جمعه خبر داد که «۹۴۰ هزار تبعه افغانستان» از ابتدای سال جاری تا پایان ۱۸ سنبله از مرز دوغارون ولسوالی تایباد به کشورشان فرستاده شدهاند.
او از این افغانها به عنوان مهاجران «غیرمجاز» یاد کرده است.
این دومین بار است که یک مقام ایرانی آمار رسمی اخراج افغانها در سال جاری را اعلام میکند.
در نیمه سرطان، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته بود: «ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز یکشنبه [۱۵ سرطان] ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ را از سه مرز خروجی به کشور افغانستان فرستادیم.»
به گفته جعفر سیدآبادی، مرز دوغارون «محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از ۱۱ ولایت کشور است و اتباع غیرمجاز از این ولایت ها به اردوگاههای نگهداری در ولایت منتقل و سپس به کشورشان باز میگردند».
افغانها از طریق سه مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان باز گردانده می شوند.
واکنش یوناما به محدودیتهای طالبان؛ تعدیلات عملیاتی برای حفظ کارکنان زن
دفتر هیئت معاونت سازمان مللمتحد در افغانستان، یوناما امروز اعلام کرد که ممنوعیت بر رفتوآمد کارمندان زن افغانش در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیتهای این سازمان، نقض قوانین بینالمللی است.
این سازمان خواهان لغو محدودیتها بر دسترسی کارمندان و قراردادیهای زن این سازمان به محیط کاریشان در کابل، پایتخت افغانستان شده است.
یوناما ناوقت پنجشنبه در بیانیهای گفت که طالبان در هفتم ماه سپتمبر کارمندان و قراردادیهای زن افغان این سازمان را از ورود به محیط کار این سازمان در کابل منع کردند.
در ادامه آمده است که سپس این محدودیت بهصورت کتبی یا شفاهی از سوی مقامات مسئول، به دفاتر ساحهای مللمتحد در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت.
به گفتۀ مللمتحد، طالبان برای اجرای این محدودیت در ورودیهای تأسیسات مللمتحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند.
بر اساس اعلامیه، سازمان مللمتحد در مورد تلاش طالبان برای جلوگیری از سفر کارمندان زن افغان این سازمان نیز گزارشهایی دریافت کرده است.
در ادامه آمده است که این زنان بهمنظور اجرای فعالیتها و ارایۀ خدمات و حمایت از زنان و دختران بهعنوان بخشی از پاسخدهی اضطراری به مناطق زلزلهزده، و دسترسی به مکانهای ارایۀ خدمات برای عودتکنندگان افغان از ایران و پاکستان سفر میکنند.
به گفتۀ سازمان مللمتحد، این اقدامات کمکهای بشردوستانۀ نجاتبخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک در مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان و در امتداد مرزهای افغانستان، ایران و پاکستان ارائه میشود، در معرض خطر جدی قرار داده است.
یوناما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی، یوناما و نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینههای ممکن جهت ادامه کار اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشتهاند.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است، مللمتحد گفته است که این محدودیتها بر خلاف توافقات قبلی میان دو طرف است.
وزارت دفاع طالبان سقوط هلیکوپتر در غور را تأیید کرد اما گفت که تلفات جانی نداشت
وزارت دفاع حکومت طالبان، سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد.
در اعلامیهای این وزارت که دیشب ۱۹ سنبله در شبکه ایکس، توییتر سابق نشر شد، آمده است که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تخنیکی با کوه برخورد کرد.
در اعلامیه همچنان آمده که این هلیکوپتر شماری از مسئولین طالبان را انتقال میداد که همه سرنشنان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است.
پیش از این، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیاتالله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.
به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شدهاند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیدهاند.
قطر هشدار اسرائیل درباره اخراج رهبران حماس را «غیرمسئولانه» خواند
قطر با نشر بیانیهای تند، اظهارات بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در مورد میزبانی دوحه از دفتر حماس را "غیرمسئولانه" خواند و آن را رد کرد.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح میشود که اسرائیل در حملهای به دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد که رهبری حماس را هدف قرار داده است.
نتانیاهو، روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران حماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی بسپارد، درغیر آن اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.
وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت این کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده است که "نتانیاهو بهخوبی آگاه است که دفتر حماس در قطر در چارچوب تلاشهای میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده، فعالیت دارد."
بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره بهگونه رسمی و شفاف در حضور هیئتهای امریکایی و اسرائیلی برگزار شده است.