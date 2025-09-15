کپتان تیم ملی کرکت هند پیروزی این تیم را به قربانیان حمله در پهلگام و سربازان هندی تقدیم کرد.

پاکستان نخست بتنگ کرد و در ۲۰ اوور ۱۲۷ دوش انجام داد.

هند این هدف را در اوور شانزدهم تکمیل کرد، در حالی که ۷ ویکت و ۲۵ توپ در اختیار داشت.

این نخستین بازی میان دو کشور پس از درگیری‌های خونین ماه می امسال بود.

در بازی روز شنبه رویدادهایی رخ داد که بر مسابقه و بر فضای کرکت سایه افگند.

بازیکنان تیم ملی کرکت هند پیش از و پس از بازی از دست‌دادن با بازیکنان پاکستان خودداری کردند.

سوریاکمار یادوف، کپتان تیم ملی کرکت هند، از این اقدام دفاع کرد و گفت که این کار را در هماهنگی با بورد کرکت و حکومت هند انجام دادند.

او افزود:

«من فکر می‌کنم برخی مسایل در زندگی بالاتر از روحیهٔ ورزشی‌اند. ما در کنار تمام قربانیان حملهٔ تروریستی پهلگام ایستاده‌ایم. با خانواده‌های آنان همدردی می‌کنیم و این پیروزی را به سربازان شجاعی اهدا می‌کنیم که در عملیات سندور شرکت داشتند. همان‌گونه که آنان برای همهٔ ما الهام‌بخش اند، ما نیز تلاش می‌کنیم در فرصت مناسب برای همه آن‌ها الهام‌بخش باشیم.»

تیم ملی کرکت هند با وجود فشارهای گستردهٔ داخلی برای بایکات بازی با پاکستان، در این مسابقه شرکت کرد.

در ماه می گذشته، در درگیری‌های مرزی میان هند و پاکستان با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین، راکت و هاوان، دست‌کم ۷۰ تن کشته شدند.

این پس از آن بود که در ۲۲ اپریل، مهاجمان مسلح در کشمیر تحت ادارهٔ هند ده‌ها غیرنظامی و نظامی را در یک محل تفریحی کشتند و زخمی کردند.

اردوی هند گروه‌های مسلحی را بخاطر این حمله مقصر دانست که به گفته اش در پاکستان پناهگاه دارند و از حمایت اردو و در کل حکومت پاکستان برخوردارند. پاکستان این اتهام را رد کرده است.

هنوز روشن نیست شورای آسیایی و شورای جهانی کرکت در مورد رویدادهای بازی روز شنبه بین هند و پاکستان چه تصمیمی خواهند گرفت، اما پاکستان پیشاپیش اعتراض کرده است.

براساس گزارش‌ها، بورد کرکت پاکستان بخاطر موضوع دست ندادن اعضای تیم هند با کرکت بازان پاکستان، به داور اصلی مسابقه شکایت کرده است.

مایک هیسن، مربی تیم ملی کرکت پاکستان، نیز گفته که از تصمیم تیم هند ناامید شده است.

او افزود: «ما آماده بودیم که در پایان بازی با بازیکنان تیم رقیب دست بدهیم، اما متاسف استیم که آنان از این کار خودداری کردند.»

بازی‌های کرکت میان هند و پاکستان همیشه پر از شور و هیجان است و میلیون‌ها هوادار در هر دو کشور انتظار پیروزی تیم‌های‌شان را دارند.

گاهی هم پس از شکست تیم، علیه بازیکنان تظاهرات شده و حتی مردم تصاویرشان را آتش زده‌اند.