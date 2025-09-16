لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۴۰۴

افغانستان

وزیر دفاع طالبان به قطر سفر کرد

ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان(آرشیف)
ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان(آرشیف)

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز(16 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد با محمد بن عبدالعزیز الخلیفه وزیر امور خارجۀ قطر در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است.

به گفته مجاهد، در این ملاقات در مورد روابط دو کشور بحث شده و روی همدردی و حمایت قطر از افغانستان تأکید شده است.

اسرائیل در هفته گذشته حمله هوایی را بر دفتر حماس در شهر دوحه انجام داد که در نتیجه آن پنج عضو این گروه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا واتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

در پی این حادثه، نشست کشورهای عرب و اسلامی دیروز در قطر با اتفاق آرا از قطر حمایت و حمله اسرائیل را محکوم کرد.

ادامه خبر ...

شورای امنیت ملل متحد فردا در مورد افغانستان جلسه می‌کند

آرشیف
آرشیف

شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه (۱۷ سنبله) نشستی را در مورد افغانستان دایر می‌کند.

در این نشست، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) و نماینده ویژه این سازمان در افغانستان مورد اوضاع این کشور به اعضای شورای امنیت، معلومات خواهد داد.

نشست‌های قبلی شورای امنیت در مورد افغانستان، خواستار لغو تحریم‌های طالبان علیه دختران و زنان شده، همواره تاکید کرده که بدون اعادۀ حقوق زنان و دختران افغان، صلح و ثبات در افغانستان تامین شده نمی تواند.

جلسه فردای شورای امنیت ساعت ۶:۳۰ شام به وقت افغانستان آغاز می شود.

*******

ادامه خبر ...

یک افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل
تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل

یک مرد ۲۶ سالۀ افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

اسم او سلیمان معرفی شده و به اتهام قتل مجرم شناخته شده است.

به گفتۀ مقامها سلیمان از طرفداران گروه داعش است و در ماه می سال گذشته در شهر منهایم، با ضرب چاقو یک پولیس را کشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد.

در دو سال گذشته چندین حادثۀ مشابه در جرمنی رخ داد که در برخی موارد، عامل آن افغانها بودند.

پس از آن جرمنی پروسۀ را آغاز کرد که به اساس آن افغانهای مهاجر که مجرم شناخته شوند، به افغانستان فرستاده می‌شوند.

ستیفن مایر، معاون سخنگوی دولت جرمنی، گفته است که کشورش تماسها با طالبان را بیشتر ساخته تا پروسۀ اخراج این افغانها را سرعت ببخشد.

ادامه خبر ...

افغانستان در دومین بازی جام آسیایی کریکت به مصاف بنگلادیش می‌رود

در رقابت‌های جام آسیایی کریکت، امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادیش به مصاف هم می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود.

به گفته بورد کریکت افغانستان، ملی‌پوشان این کشور تمرینات آماده‌گی برای دیدار امشب را تکمیل کرده‌اند.

افغانستان قبلا در این جام، هانگ‌کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند.

تیم بنگلادیش نیز تاکنون دو بازی انجام داده؛ در برابر سریلانکا شکست خورده اما از سد هانگ‌کنگ گذشته است.

ادامه خبر ...

گفت‌وگوی آلمان و طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان دارای پرونده جنایی

الکساندر دوبرینت وزیر داخله آلمان، اعلام کرده است که برای بازگرداندن پناهجویان افغان «مرتکب جرایم» از آلمان، گفت‌وگوهای فنی با نمایندگان طالبان در جریان است.

رسانه‌های آلمان به نقل از او گزارش داده‌اند که هدف این مذاکرات، رسیدن به مرحله‌ای است که روند اخراج این افراد بر اساس یک چارچوب منظم پیش برود.

به گفته منابع، این گفت‌وگوهای فنی میان مقام‌های وزارت داخله آلمان و نمایندگان طالبان در دوحه، پایتخت قطر، جریان دارد.

هرچند گزارش‌هایی تأییدنشده منتشر شده مبنی بر این‌که دیپلمات‌های آلمانی قصد سفر به کابل را نیز دارند، اما دویچه‌وله به نقل از وزیر خارجه آلمان، یان وادفول، نوشته است که چنین سفری را ضروری نمی‌داند.

آلمان در ماه جولای گذشته ۸۱ شهروند افغان را که به گفته مقام‌ها پرونده‌های جنایی داشتند، به کابل دیپورت کرد.

پس از آن، برلین پذیرای دو کارمند کنسولی طالبان در شهرهای برلین و بن شد.

ادامه خبر ...

تاکید نماینده ویژه سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها به زلزله‌زدگان در افغانستان

روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از شرق کشور دیدار کرد.
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از شرق کشور دیدار کرد.

روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، هنگام سفر به مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مددرسان شد.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما در بیانیه ای نوشته است که روزا اوتنبایووا بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها نیز تاکید کرده، اما نگفته که او چه وقت به شرق افغانستان رفته.

سازمان ملل متحد خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک شده و هشدار داده است که اگر این بودجه فراهم نشود، خانواده‌های زلزله زده در زمستان پیش‌رو با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.

سازمان ملل همچنان ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است و زلزله‌های مرگبار اخیر و بازگشت میلیون‌ها مهاجر این وضعیت را وخیم تر کرده است.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی جاری‌شدن سیلاب‌ در بخش‌هایی از افغانستان

افغانستان - تخریب سیلاب در غرب کشور (عکس آرشیف)
افغانستان - تخریب سیلاب در غرب کشور (عکس آرشیف)

انتظار می‌رود از امروز تا سه‌شنبه سطح آب در برخی ولایت‌ها بالا برود و احتمال جاری‌شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

اداره‌ هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در اعلامیه‌ای گفت که در حوزه‌ دریایی کابل در نتیجه‌ بارش‌های ناگهانی امکان جاری‌شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

بر اساس بیانیه، احتمال می‌رود در دریاهای ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، نورستان و کنر نیز سطح آب بلند برود و سیلاب جاری شود.

در اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به دریاها خواسته شده است که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.

ادامه خبر ...

درخواست بیش از ۱۶ میلیون دالر کمک از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت برای بازماندگان زلزلۀ افغانستان

شماری از بازماندگان زلزله در کنر
شماری از بازماندگان زلزله در کنر

سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که برای تهیه سرپناۀ اضطراری و فراهم کردن خدمات صحی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان، ۱۶.۸ میلیون دالر از جامعه جهانی درخواست کرده است.

این سازمان روز جمعه ۱۲ سپتمبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که با این پول برای ۱۳۴هزار نفر سرپناۀ عاجل و خدمات صحی فراهم خواهد کرد.

اوگوچی دانیلز، معاون سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که بسیاری از خانواده ها در شرق افغانستان در نتیجه زلزلۀ اخیر همه چیز خود را از دست داده و در حال حاضر بدون سرپناه در خیمه های موقتی می‌خوابند.

این سازمان، هشدار داده که اگر این کمکها به زودی صورت نگیرد، با فرا رسیدن فصل زمستان، وضعیت بازماندگان زلزله وخیم‌تر خواهد شد.

براساس آخرین آمار، در زلزله ۳۱ آگست در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

ادامه خبر ...

گذرگاه مرزی غلام‌خان پس از یک و نیم ماه به روی رفت‌وآمد موترهای باربری باز شد

بندر غلام‌خان در خوست
بندر غلام‌خان در خوست

گذرگاه مرزی غلام‌خان، پس از نزدیک به یک و نیم ماه مسدود بودن از سوی پاکستان، روز جمعه ۱۲ سپتمبر به روی رفت و آمد موترهای باربری باز شد.

مقام‌های طالبان در ولایت خوست، از بازگشایی این گذرگاه خبر داده‌اند اما در مورد این که چرا پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده و این‌که این گذرگاه تحت کدام شرایط به روی موترهای باربری بازگشایی شده، جزئیات نداده اند.

گفته شده که بسته شدن گذرگاه غلام‌خان طی شش هفته گذشته، بهای مواد خوراکی در ولایت های خوست و پکتیکا را افزایش داده است.

تاجران می‌گویند که بسته بودن این گذرگاه، ترافیک در مرز تورخم را نیز افزایش داده است.

برخی از این تاجران هفته گذشته به رادیو آزادی گفتند که انتظار طولانی برای بازگشایی گذرگاه غلام‌خان باعث شده که ترکاری و میوه تازه در موترهای لاری فاسد شود.

ادامه خبر ...

بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز

آرشیف
آرشیف

طالبان از بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر داده‌اند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان به نقل از مقام‌ها خبر داده که تنها در ۲۱ سنبله، بیش از ۶۶۰۰ پناهجو از پاکستان و بیش از ۲۱۰۰ پناهجوی دیگر از ایران وارد افغانستان شدند.

پاکستان و ایران در دو سال گذشته روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده اند که در نتیجه براساس معلومات سازمان ملل متحد ۳.۶ میلیون پناهجو از این دو کشور داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.

ادامه خبر ...

