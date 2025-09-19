شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد وضع دوبارۀ تحریم ها علیه ایران، رایگیری می کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز(جمعه 19 سپتمبر) در مورد وضع دوبارۀ تحریم های عمیق اقتصادی علیه ایران به دلیل برنامه هسته یی در حال ظهور آن کشور، رای خواهد داد.

بریتانیا، فرانسه و جرمنی، امضا کنندگان توفقنامۀ سال 2015 میلادی که قصد دارد تهران را از دستیابی به اسلحه هستوی مانع شود، ادعا میکنند که ایران تعهدات خودرا نقض کرده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، منابع دیپلوماتیک انتظار دارند که این قطعنامه 9 رای موافق مورد نیاز برای حفظ وضعیت موجود بدست نخواهد آورد و تحریم ها دوباره بر ایران وضع خواهد شد.

توفقنامۀ سال 2015 میلادی که به مشکل حاصل شده، از زمانیکه امریکا در جریان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در 2018 میلادی از آن بیرون شد و تحریم ها را بر ایران وضع کرد، به هم ریخته است.

مدت هاست که قدرت های غربی و اسرائیل تهران را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته یی، ادعای که ایران آن را رد می کند.