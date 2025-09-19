جهان
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد وضع دوبارۀ تحریم ها علیه ایران، رایگیری می کند
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز(جمعه 19 سپتمبر) در مورد وضع دوبارۀ تحریم های عمیق اقتصادی علیه ایران به دلیل برنامه هسته یی در حال ظهور آن کشور، رای خواهد داد.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی، امضا کنندگان توفقنامۀ سال 2015 میلادی که قصد دارد تهران را از دستیابی به اسلحه هستوی مانع شود، ادعا میکنند که ایران تعهدات خودرا نقض کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، منابع دیپلوماتیک انتظار دارند که این قطعنامه 9 رای موافق مورد نیاز برای حفظ وضعیت موجود بدست نخواهد آورد و تحریم ها دوباره بر ایران وضع خواهد شد.
توفقنامۀ سال 2015 میلادی که به مشکل حاصل شده، از زمانیکه امریکا در جریان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در 2018 میلادی از آن بیرون شد و تحریم ها را بر ایران وضع کرد، به هم ریخته است.
مدت هاست که قدرت های غربی و اسرائیل تهران را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته یی، ادعای که ایران آن را رد می کند.
از پنج پولیس که در پنسلوانیا مورد تیراندازی قرار گرفته بودند، سه تن آنها کشته شده اند
از جملۀ پنج افسر پولیس که در جریان این هفته در یک شهرک پنسلوانیا در امریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، سه تن آنها کشته شده اند.
براساس خبرگزاری رویترز، تیم بارکر یک سارنوال محلی روز پنجشنبه(18 سپتمبر) گفت که این تیراندازی در یک خانه مزرعه در شهرک کودوروس شمالی، در حدود 160 کیلومتری غرب فیلادلفیا، رخ داده است.
به گفتۀ بارکر، فرد مظنون، متیو روث، 24 ساله، نیز در جریان یک درگیری مسلحانه با افسران پولیس منطقوی شهر یورک شمالی، روز چهارشنبه کشته شد.
شهرک یورک هفت ماه قبل نیز صحنه یک تیراندازی مرگبار بر یک افسر پولیس بود که به گروگانگیری در بخش مراقبت های خاص یک شفاخانه محلی، واکنش نشان داد.
روسیه از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه خارج شد
پارلمان روسیه(دوما) لایحه ای را مورد خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه تصویب کرد و رسماً به تعهدات بین المللی روسیه در زمینۀ حفظ حقوق بشر، پایان داد.
این اقدام در اوایل این ماه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد شده بود.
هرچند روسیه از سال ۱۹۹۷ عضو این کنوانسیون بود، اما فعالان حقوق مدنی همواره از شکنجه و برخورد تحقیرآمیز در مراکز پولیس و زندان های روسیه گزارش داده اند.
اسرای جنگی اوکراینی که در جریان تبادلات آزاد شده اند، نیز از شکنجه در روسیه خبر داده اند.
کنوانسیون اروپایی سال 1987 یک معاهده شورای اروپا برای جلوگیری از شکنجه است.
عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند
دفتر صدراعظم پاکستان روزچهارشنبه(17 سپتمبر) در اعلامیهای گفته که براساس این توافقنامه دفاعی با عربستان سعودی، هرگونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد.
امضای این پیمان دفاعی، فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیب آن هند دارای سلاح هسته یی، صورت گرفته است.
رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز(18 سپتمبر) در شبکۀ اکس(تویتر) سابق نوشته که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه ای خود ارزیابی می کند.
در شرایطی که ناامنیها در منطقه گسترش یافته، این اقدام باعث تقویت بیشتر همکاریهای چندین دهه میان ریاض و اسلامآباد خواهد شد.
هنگری با قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر از موعد پلان شده، مخالفت کرد
وزیر محیط زیست هنگری می گوید، کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر ازموعد پلان شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، انیکو رایسز(Aniko Raisz) امروز(پنجشنبه 17 اگست) در بروکسل به خبرنگاران گفت، هنگری یکی از معدود کشورهای محاط به خشکه در منطقه است و موضع این کشور، همیشه توسط امنیت انرژی هنگری، هدایت می شود.
او همچنین گفته که وظایف مهم در پیش روست و نباید"خواب روزانه" دید.
این در حالیست که یک مقام قصر سفید در 4 سپتمبر گفت که رئیس جمهور ترمپ در تماس تیلیفونی با رهبران اروپایی، تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل میکند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دالر) از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است.
بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که شوهرش در زندان، مسموم شده بود
یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه، نشان میدهد که شوهرش در زندان، مسموم شده بود.
یولیا ناوالنایا، در یک ویدیویی که روز چهارشنبه(17 سپتمبر) در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته که حامیان شوهر مرحوم اش، نمونه های بیولوژیکی را از او بدست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کرده اند.
الکسی ناوالنی، زمانیکه که در ماه جنوری 2021 میلادی پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگ اش در عقب میله های زندان بسر برد.
ناوالنی به اتهاماتی که بصورت گسترده انگیزه سیاسی پنداشته میشد، در یک زندان به نام"گرگ قطبی" در قطب شمال، مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فبروری 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد.
مقام امریکایی: در حمله به حماس در دوحه از راکتهای بالستیک استفاده شد
یک مقام نظامی ایالات متحده امریکا میگوید که جت های جنگی اسرائیل در حمله هفته گذشته به رهبران حماس در قطر، راکت های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کردند.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
حملۀ ۹ سپتمبر اسرائیل در دوحه، پایتخت قطر، منجر به کشته شدن شش تن از جمله پنج عضو گروه حماس شد.
این حمله در حالی صورت گرفت که سران حماس برای مذاکره در مورد آتشبس در نوار غزه، در دوحه حضور داشتند.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، امریکا، متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود اما مقام های قطر میگویند که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد.
یک مقام اسرائیلی به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که ۱۰ جت جنگی اسرائیل در این حمله سهم گرفتند و حدود ۱۰ راکت بالستیک را به هدف پرتاپ کردند.
اسرائیل هنوز بهگونه رسمی در مورد چگونگی انجام این حمله و از این که از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرد، جزئیات نداده است.
اردوی اسرائیل مسیر تازهای را برای خروج ساکنان باقیماندهٔ شهر غزه باز میکند
اردوی اسرائیل اعلام کرد که از ظهر چهارشنبه ۱۷ سپتمبر تا ظهر جمعه ۱۹ سپتمبر یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز میکند.
این اقدام در دومین روز عملیات اردوی اسرائیل در شهر غزه اتخاذ شد؛ زمانیکه هزاران نفر با وسایلشان برای بیرون شدن از این شهر در جادۀ ساحلی الرشید ازدحام کرده بودند.
به گزارش رسانههای اسرائیل، براساس تخمین اردوی اسرائیل حدود ۳۷۰ هزار تن از جمعیت حدوداً یک میلیون نفری شهر غزه تا سهشنبه خانه هایشان را ترک کرده و به سوی منطقه جنوبی المواصی حرکت کردند.
اسرائیل به باشنده های غزه هشدار داده که منطقه را ترک کنند.
اسرائیل ادعا میکند که در شهر غزه، نزدیک به سه هزار جنگجوی گروه حماس پنهان شده اند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این هشدار اسرائیل واکنشهای در پی داشته است.
کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد کرد.
انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه گفت، "آنچه در غزه رخ میدهد وحشتناک است".
گوتیریش گفت که مایل است هفتۀ آینده با بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و در بارۀ این موضوعات با او حرف بزند.
حکومت ایران یک تن را به جرم "جاسوسی برای اسرائیل" اعدام کرد
رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که بابک شهبازی، یکجا با اسماعیل فکری، شخص دیگری که در ماه جون امسال اعدام شد، از اوایل سال ۲۰۲۲ برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل) جاسوسی میکرد.
اعدام افراد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان امسال به طور چشمگیر افزایش یافته است.
تنها در چند ماه گذشته ایران حد اقل ۹ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است.
شهبازی قراردادی بود که دستگاه های سرد کننده را در برخی از ساختمانهای دولتی نصب میکرد.
او متهم شده بود که از موقف خود استفاده کرده و اطلاعات حساس را از مراکز امنیتی و نظامی جمع آوری کرده است.
وکیل مدافع شهبازی از ستره محکمه خواستار تجدید نظر در حکم محکمۀ قبلی شده بود، اما ستره محکمۀ ایران تقاضای استیناف او را رد کرد.
فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که مرکزش در اوسلو است، گفته اند که شهبازی، تحت شکنجه، مجبور به اعتراف دروغین شده بود.
سفر ترمپ به بریتانیا؛ قرارداد های چند ملیارد دالری امضا خواهد شد
انتظار میرود در جریان سفر رییس جمهور امریکا، دونالد ترمپ، به بریتانیا توافقهای به ارزش ملیارد ها دالر بین دو کشور در بخشهای تکنالوژی و انرژی اتمی امضا شود.
قرار است امروز چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، و ملکه کمیلا میزبان رییس جمهور ترمپ و همسرش میلانیا ترمپ باشند.
ترمپ هنگام ورود به بریتانیا، از پذیرایی که از او صورت گرفت قدردانی کرد.
این دومین سفر رییس جمهور ترمپ، در این دورۀ ریاست جمهوریش به بریتانیاست.
او فردا با کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار خواهد کرد.