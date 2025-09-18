دانشمندان علوم اسلامی: قطع انترنت توسط طالبان هیچ مبنای شرعی ندارد

آنان تأکید می‌کنند که این کار نه‌تنها دسترسی به معلومات اسلامی و پژوهش‌های علمی را مختل می‌کند، بلکه بسیاری بخش‌های مهم دیگر در افغانستان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

قلم که می‌تواند برای نوشتن مطلب خوب یا بد به‌کار رود، اما این دلیل نمی‌شود که قلم را بشکنیم.

طالبان دلیل این اقدام خود را «جلوگیری از منکرات» گفته‌اند، آنچه جزئیات بیشتری در مورد آن نمی‌دهند.

فضل‌الهادی وزین، عضو اتحادیه‌ی جهانی علمای اسلام و استاد پیشین پوهنتون روز چهارشنبه (۱۷ سپتامبر) در گفت‌وگو با رادیو آزادی در مورد این تصمیم طالبان گفت: «قطع و ممنوع‌کردن انترنت به هیچ‌وجه مبنای شرعی ندارد، اگر از چیزی احتمال استفاده‌ی نادرست برود، این به معنای آن نیست که آن چیز باید ممنوع شود، مانند قلم که می‌تواند برای نوشتن مطلب خوب یا بد به‌کار رود، اما این دلیل نمی‌شود که قلم را بشکنیم، پس قطع‌کردن انترنت به‌معنی محروم‌کردن ملت از وسیله‌ای بسیار مهم است که برای پیشرفت و ترقی ضروری می‌باشد.»

وی همچنان می‌افزاید که برخی برنامه‌های مشخص ممکن است از دید اخلاقی مناسب نباشند، اما برای فیلتر و جلوگیری از آن‌ها راهکارهای جداگانه وجود دارد. به‌گفته‌ی او، قطع کلی شبکه‌ی انترنت راه‌حل نیست.

قطع‌کردن آن مشکلات و معضلات بیشتری به‌وجود می‌آورد.

برخی مقام‌های طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که رهبر آنان این دستور را به هدف جلوگیری از «منکرات» صادر کرده‌است.

اما قاضی اسدالله ذکی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه‌ی استیناف ولایت پکتیا، در گفت‌وگو با رادیو آزادی اظهار داشت: «قطع‌کردن راه‌های منکرات زمانی روا است که احتمال گناه بسیار حتمی و قریب‌الوقوع باشد و قطع‌کردن آن وسیله فواید بزرگ را از بین نبرد. در مورد فایبر نوری یا قطع انترنت، این شرط‌ها برآورده نمی‌شوند، برعکس قطع‌کردن آن مشکلات و معضلات بیشتری به‌وجود می‌آورد.»

ذبیح‌الله ابراهیمی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه‌ی استیناف در شماری از ولایت‌ها نیز می‌گوید که در قطع‌کردن انترنت فایبر نوری زیان آن بیشتر از سودش است، زیرا به‌گفته‌ی او، نه‌تنها دسترسی به معلومات و مطالعات دینی آسیب می‌بیند، بلکه بسیاری بخش‌های مهم دیگر نیز متأثر می‌شوند.

او افزود: «انترنت در اصل هیچ عیبی ندارد، مشکل در نوع استفاده از آن است، هرکس می‌تواند از آن استفاده‌ی مشروع یا نامشروع کند، امروزه دسترسی به بسیاری کتابخانه‌های بزرگ، استفتا و فتوا، موضوعات شرعی و دینی، مطالعات و حتی دعوت اسلامی همه از طریق انترنت انجام می‌شود.»

داکتر محمدالله صخره، از اعضای «انجمن علمای افغان مقیم اروپا» و فارغ‌التحصیل رشته‌ی فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر، می‌گوید وسایلی‌که برای انسان رفاه و سهولت ایجاد کنند، مفید هستند و انترنت نیز از جمله‌ی همان وسایل است.

او ابراز نگرانی کرده و افزود که این تصمیم طالبان جامعه را فلج خواهد کرد: «ابزاری‌که برای تأمین امنیت، ایجاد رفاه و سهولت برای جامعه و تقویت دولت مفید باشد، مطلوب است. وسایلی‌که انسان را از گدایی، ذلت و احتیاج به دیگر ملت‌ها نجات دهند، ارزشمند اند. امروزه انترنت نیز یکی از همین وسایل است. بستن آن می‌تواند باعث شود که یک جامعه فلج گردد.»

قابل یادآوری‌ست که حکومت طالبان از سه روز پیش بدین‌سو به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبرشان، خدمات انترنت فایبر نوری را در شماری از ولایت‌های افغانستان متوقف کرده‌است.

منابع آگاه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که قرار است این اقدام در تمام ولایت‌ها از جمله کابل نیز عملی شود.

به‌گفته‌ی همین منابع، این تصمیم در نشست ملا هبت‌الله با والیان چندین ولایت در کندهار گرفته شده‌است.

آنان افزوده‌اند که در کابل کمیته‌ای مؤظف شده تا روی بدیل این خدمات کار کند و بررسی نماید که آیا می‌توان برای جلوگیری از نشر آن‌چه رهبر طالبان نمی‌خواهد در انترنت پخش شود، از فیلتر استفاده کرد یا خیر.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این‌باره پاسخ نداده‌است.

این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده‌ی افغان‌ها نیز روبه‌رو شده‌است.

شهروندانی‌که امور روزمره‌ی کاری، تحصیلی، فعالیت‌های اجتماعی و ارتباط با خانواده و دوستان‌شان را از طریق انترنت پرسرعت فایبر نوری انجام می‌دهند، می‌گویند که این تصمیم زندگی‌شان را به‌شدت متأثر ساخته‌است.