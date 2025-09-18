افغانستان
قطع انترنت فایبر نوری در برخی مناطق افغانستان واکنشهای را در پی داشته است
اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از ده ولایت افغانستان واکنشهای شدید را در قبال داشته است.
اتحادیۀ فعالان حقوق بشر این حرکت حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را"حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون" خوانده است.
"نی" یک نهاد حامی رسانهها و آزادی بیان، در اعلامیهای گفته که"هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات علیه بشریت و وضع محدودیتهای بیشتر بر آموزش دختران است".
کمیتۀ حمایت از خبرنگاران (CPJ) نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده، آنرا "افزایش بی سابقه در سانسور" توصیف کرده، گفته که ممنوعیت انترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته است.
هر چند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک منبع آگاه این گروه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسۀ هفتۀ گذشته ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایت افغانستان، از جمله کابل، نیز عملی خواهد شد.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی چهار سال گذشته بهشدت وخیم شده است؛ روزا اوتنبایوا
روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل میگوید در حالیکه افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ شاهد کاهش نسبی درگیریهای مسلحانه بوده اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور بهطور چشمگیری وخیم شده است.
سایت خبری UN News چهارشنبه ۱۷ سپتمبر خبر داده که این اظهارات را خانم اوتنبایووا در نشست روزگذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد.
او تاکید کرده که پالیسیهای طالبان در مورد زنان و دختران کاملاً روشن است و بهدلیل همین محدودیتهای سختگیرانه، یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که میتواند پیامدهای درازمدت و پرهزینهای برای آینده کشور داشته باشد.
(یوان نیوز) به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در چهار سال گذشته، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد میکند.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است.
بریتانیا ۳ میلیون پوند کمک اضافی برای زلزلهزدگان شرق افغانستان فراهم میکند
ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش ۳ میلیون پوند (بیش از ۴ میلیون دالر) کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد.
لینزی این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد.
او گفت که این کمکها شامل خدمات صحی، آب پاک، سرپناه و بستههای صحی حیاتی برای زنان و دختران خواهد بود.
زلزلۀ ۳۱ اگست به شدت شش اعشاریه یک درجه ریشتر، براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی طالبان بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشت و نزدیک به ۴۰۰۰ تن زخمی بهجای ماند.
سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک بینالمللی برای آنها شده است.
یونیسف: آموزش حق اساسی بشر است؛ چهار سال از بستهبودن مکاتب دختران در افغانستان گذشت
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف میگوید که امروز چهار سال از محرومیت دختران افغان از تحصیلات متوسطه میگذرد.
طالبان با برگشت به قدرت در ۲۰۲۱ دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دانش آموزان دختر مسدود کردند.
یونیسف چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که آموزش حق اساسی بشر است.
این نهاد گفته که همراه با یونسکو، ادارۀ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، هرکاری ممکن را انجام خواهد داد تا از هر دختر در افغانستان برای رفتن به مکتب از ابتدایی تا متوسطه و فراتر از آن حمایت کند.
سازمان صحی جهان: هر کودک در افغانستان مستحق مراقبتهای صحی مصون و باکیفیت است
سازمان صحی جهان، WHO، میگوید که هر کودک در افغانستان از همان آغاز زندگی مستحق مراقبتهای صحی مصون و باکیفیت است.
سازمان صحی جهان این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر به نقل از داکتر ادواین سنیزه سلوادور، نماینده اش در افغانستان در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشته است.
امروز مصادف است با روز جهانی مصونیت بیماران
شعار امسال این روز "مراقبت مصون برای هرنوزاد و هرکودک" است.
سازمان صحی جهان میگوید که خانواده ها، کارمندان صحی و جوامع با هم میتوانند از کودکان در برابر آسیبها جلوگیری کنند و یک آینده بهتر را برای آنان فراهم سازند.
هیئت ایرانی: با طالبان دربارهٔ افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کردیم
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید که در دیدارش با مقامهای طالبان در باره افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کرده است.
او چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در گفتگو با رسانههای داخلی افغانستان گفت که در دیدارهایش همچنان در مورد برخی موانع که در گمرکات و گذرگاه های مرزی فراراۀ تجارت میان دو کشور وجود دارد نیز بحث کرده است.
آقای اتابک در سفرش به کابل با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت و عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای حکومت طالبان دیدار کرده.
اتابک گفت که حجم تجارت میان افغانستان و ایران در حال حاضر به بیش از سه میلیارد دالر رسیده است.
ایران در چهارسال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است اما روابط نزدیک تجاری و دیپلوماتیک با طالبان دارد.
عفو ۳۳ زندانی افغان از سوی پادشاه عمان
سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان، حکم رهایی ۳۳ تن از زندانیان افغان در آن کشور را صادر کرد.
سفارت افغانستان در عمان تحت کنترول طالبان، چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد که این زندانیان افغان به مناسبت میلادالنبی عفو شده اند.
گفته شده که این ۳۳ تن به اتهام جرایم مختلف از مدتهای متفاوت در عمان زندانی بودند، عنقریب به افغانستان برخواهند گشت.
آخرین گزارش اوتانبایووا به شورای امنیت ملل متحد امروز ارائه میشود
انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در بارۀ افغانستان برگزار کند.
شورای امنیت در بیانیۀ گفته است که در این نشست گزارش سه ماهه در بارۀ افغانستان ارائه خواهد شد.
نشست امروز ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به وقت نیویارک برگزار خواهد شد.
روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما، آخرین گزارش خود را در این نشست ارائه خواهد کرد.
ماموریت خانم اوتانبیووا، در پایان ماه جاری میلادی، یعنی تا دو هفتۀ دیگر به پایان میرسد.
شکست در برابر بنگلادیش امید افغانستان به نیمه نهایی را کمرنگ ساخت
در جام کریکت آسیا شب گذشته افغانستان در برابر بنگلادیش با تفاوت ۸ رنز شکست خورد.
بنگله دیش در بیست آور ۱۵۴ رنز گرفت ولی افغانستان نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن همه بازیکنانش در ۲۰ آور توانست ۱۴۶ رنز بگیرد.
در گروه بی این مسابقات، افغانستان با بنگلادیش، هانک کانگ و سریلانکا همگروه است.
قرار است بازی سرنوشت ساز افغانستان، فردا (پنجشنبه) مقابل سریلانکا برگزار شود.
افغانستان تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا میتواند به دور نیمه نهایی راه یابد.
وزیر دفاع طالبان به قطر سفر کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز(16 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد با محمد بن عبدالعزیز الخلیفه وزیر امور خارجۀ قطر در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است.
به گفته مجاهد، در این ملاقات در مورد روابط دو کشور بحث شده و روی همدردی و حمایت قطر از افغانستان تأکید شده است.
اسرائیل در هفته گذشته حمله هوایی را بر دفتر حماس در شهر دوحه انجام داد که در نتیجه آن پنج عضو این گروه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا واتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
در پی این حادثه، نشست کشورهای عرب و اسلامی دیروز در قطر با اتفاق آرا از قطر حمایت و حمله اسرائیل را محکوم کرد.