ترمپ: در تلاشیم تا پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست آوریم

ترمپ، بگرام را یکی از بزرگترین پایگاههای هوایی جهان خوانده است
ترمپ روز پنجشنبه (۱۸ سپتامبر) در یک نشست خبری، بگرام را یکی از بزرگترین پایگاههای هوایی جهان خواند.
آقای ترمپ در ادامه سخنانش با انتقاد از خروج ناگهانی نیروهای امریکایی از افغانستان افزود:
"ما بگرام را، که یکی از بزرگترین پایگاههای هوایی جهان است، حفظ میکنیم. ما آن را رایگان به آنان واگذار کردیم. اکنون در تلاش هستیم آن را دوباره به دست آوریم و این میتواند یک خبر تازه باشد. ما در پیِ بازپسگیری آن هستیم، زیرا آنان به ما نیاز دارند و ما آن پایگاه را میخواهیم. یکی از دلایل اصلی این است که، همانگونه که میدانید، تنها یک ساعت با محلی فاصله دارد که چین سلاحهای هستهای خود را میسازد."
حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات آقای ترمپ چیزی نگفته است و ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان نیز به پرسشهای رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است.
پایگاه بگرام در جریان بیست سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان، پایگاه اصلی نیروهای بینالمللی در این کشور بود.
ترمپ ادعا کرده که پایگاه بگرام دراختیار چین قرار دارد
این نخستین بار نیست که دونالد ترمپ چنین اظهاراتی را بیان میکند.
او پیش از این نیز بارها در مورد پایگاه بگرام سخنان مشابهی ابراز داشته است.
ترمپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی ریاستجمهوریاش گفته بود که در صورت پیروزی، تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه بگرام را دوباره بهدست گیرد.
او همچنان بار ها مدعی شده که این پایگاه در حال حاضر در اختیار چین قرار دارد، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است که پایگاه بگرام در اختیار هیچ نیروی خارجی نیست.
ترمپ که در دور نخست ریاستجمهوری اش توافقنامه صلح دوحه میان امریکا و طالبان امضا شد، پیشتر نیز از خروج ناگهانی نیروهای امریکایی از افغانستان در دوران ریاستجمهوری جو بایدن و سپردن پایگاه بگرام انتقاد کرده و آن را برای امریکا «شرمآور» خوانده بود.