جهان
خواجه آصف: در صورت نیاز، عربستان به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت
وزیر دفاع پاکستان میگوید که "در صورت نیاز" عربستان سعودی به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت.
خواجه آصف در صحبت با تلویزیون جیوی پاکستان شب گذشته این سخن را گفت.
پاکستان و عربستان سعودی روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله، یک توافق دفاعی را امضا کردند که به اساس آن حمله بر یکی از این کشورها حمله به هر دو کشور قلمداد میشود.
وزیر دفاع پاکستان شب گذشته گفت که به اساس این توافق "هر توانایی که در اختیار داریم، در دسترس عربستان سعودی قرار خواهد گرفت".
عربستان سعودی سالها از برنامۀ هستهای پاکستان حمایت کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پریس به نقل از فیروز حسن خان یک جنرال بازنشسته پاکستانی گزارش داده که گفته است "عربستان سعودی از پاکستان حمایت سخاوتمندانه مالی کرده تا برنامه هستهای این کشور ادامه یابد، مخصوصاً زمانی که اسلام آباد تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت".
اردوی اسرائیل هشدار داد که با «شدت بیسابقه» در شهر غزه عملیات میکند
اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که با «شدت بیسابقه» در شهر غزه عملیات خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند.
این در حالی است که این اردو از بستهشدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده است، این دهلیز ۴۸ ساعت پیش باز شده بود.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان اردوی اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت: «از همین حالا، جاده صلاحالدین برای سفر به مقصد جنوب بسته است. نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بیسابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد.»
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند.
در انفجارهای جداگانه در ایالت ناآرام بلوچستان ۱۱ تن کشته شدند
مقامهای پاکستان امروز گفتند که در انفجارهای جداگانه در ایالت ناآرام بلوچستان دستکم ۱۱ تن کشته شدند.
یک بمبگذار انتحاری روز پنجشنبه در منطقه دشت واقع در نزدیکی ایران، موتر پر از مواد انفجاری را به کاروان نیروهای شبهنظامی کوبید.
دو مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پنج تن بشمول سه تن از این نیروها کشته شدند.
گروه جداییطلب اردوی آزادیبخش بلوچ مسؤولیت این رویداد را پذیرفت.
امتیاز علی بلوچ، یک مقام محلی بلوچستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در انفجار دیگر در نزدیکی مرز افغانستان، پنجشنبه شب ۶ کارگر کشت شدند.
بیش از یک دهه است که جداییطلبان برای آنچه پایان دادن به تبعیض در برابر مردم بلوچ میخوانند، بر ضد اردوی پاکستان میجنگند.
شورشگری در بلوچستان، ایالت غنی از منابع معدنی واقع در مرز با افغانستان و ایران در حال افزایش است.
حکومت پاکستان هم همواره عملیات گسترده در آنجا راه اندازی میکند.
گروههای مدافع حقوق بشر میگویند که در جریان این عملیات حقوق بشر نقض میشود.
ایالات متحده: معافیتها برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان، لغو میشود
ایالات متحده از لغو معافیتهایی که برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان صادر شده بود، خبر داده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده ۱۶ سپتمبر در بیانیهای گفت، که لغو این معافیتها در چارچوب سیاست فشار حداکثری دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای منزوی کردن رژیم ایران صورت میگیرد و سر از ۲۹ سپتمبر نافذ میشود.
بر اساس بیانیه، معافیت از تحریمها در سال ۲۰۱۸ مطابق قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاحهای هستهای (IFCA) برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان صادر شده بود.
در ادامه آمده است، پس از اجرایی شدن لغو این معافیتها، افرادی که در بندر چابهار فعالیت میکنند یا در سایر فعالیتهای توصیفشده در IFCA مشارکت دارند، ممکن است خود را در معرض تحریمهای این قانون قرار دهند.
این معافیتها به ایران اجازه میداد تا در پروژههای توسعه و بازسازی افغانستان از جمله بندر چابهار فعالیت کند.
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد وضع دوبارۀ تحریم ها علیه ایران، رایگیری می کند
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز(جمعه 19 سپتمبر) در مورد وضع دوبارۀ تحریم های عمیق اقتصادی علیه ایران به دلیل برنامه هسته یی در حال ظهور آن کشور، رای خواهد داد.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی، امضا کنندگان توفقنامۀ سال 2015 میلادی که قصد دارد تهران را از دستیابی به اسلحه هستوی مانع شود، ادعا میکنند که ایران تعهدات خودرا نقض کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، منابع دیپلوماتیک انتظار دارند که این قطعنامه 9 رای موافق مورد نیاز برای حفظ وضعیت موجود بدست نخواهد آورد و تحریم ها دوباره بر ایران وضع خواهد شد.
توفقنامۀ سال 2015 میلادی که به مشکل حاصل شده، از زمانیکه امریکا در جریان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در 2018 میلادی از آن بیرون شد و تحریم ها را بر ایران وضع کرد، به هم ریخته است.
مدت هاست که قدرت های غربی و اسرائیل تهران را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته یی، ادعای که ایران آن را رد می کند.
از پنج پولیس که در پنسلوانیا مورد تیراندازی قرار گرفته بودند، سه تن آنها کشته شده اند
از جملۀ پنج افسر پولیس که در جریان این هفته در یک شهرک پنسلوانیا در امریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، سه تن آنها کشته شده اند.
براساس خبرگزاری رویترز، تیم بارکر یک سارنوال محلی روز پنجشنبه(18 سپتمبر) گفت که این تیراندازی در یک خانه مزرعه در شهرک کودوروس شمالی، در حدود 160 کیلومتری غرب فیلادلفیا، رخ داده است.
به گفتۀ بارکر، فرد مظنون، متیو روث، 24 ساله، نیز در جریان یک درگیری مسلحانه با افسران پولیس منطقوی شهر یورک شمالی، روز چهارشنبه کشته شد.
شهرک یورک هفت ماه قبل نیز صحنه یک تیراندازی مرگبار بر یک افسر پولیس بود که به گروگانگیری در بخش مراقبت های خاص یک شفاخانه محلی، واکنش نشان داد.
روسیه از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه خارج شد
پارلمان روسیه(دوما) لایحه ای را مورد خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه تصویب کرد و رسماً به تعهدات بین المللی روسیه در زمینۀ حفظ حقوق بشر، پایان داد.
این اقدام در اوایل این ماه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد شده بود.
هرچند روسیه از سال ۱۹۹۷ عضو این کنوانسیون بود، اما فعالان حقوق مدنی همواره از شکنجه و برخورد تحقیرآمیز در مراکز پولیس و زندان های روسیه گزارش داده اند.
اسرای جنگی اوکراینی که در جریان تبادلات آزاد شده اند، نیز از شکنجه در روسیه خبر داده اند.
کنوانسیون اروپایی سال 1987 یک معاهده شورای اروپا برای جلوگیری از شکنجه است.
عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند
دفتر صدراعظم پاکستان روزچهارشنبه(17 سپتمبر) در اعلامیهای گفته که براساس این توافقنامه دفاعی با عربستان سعودی، هرگونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد.
امضای این پیمان دفاعی، فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیب آن هند دارای سلاح هسته یی، صورت گرفته است.
رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز(18 سپتمبر) در شبکۀ اکس(تویتر) سابق نوشته که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه ای خود ارزیابی می کند.
در شرایطی که ناامنیها در منطقه گسترش یافته، این اقدام باعث تقویت بیشتر همکاریهای چندین دهه میان ریاض و اسلامآباد خواهد شد.
هنگری با قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر از موعد پلان شده، مخالفت کرد
وزیر محیط زیست هنگری می گوید، کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر ازموعد پلان شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، انیکو رایسز(Aniko Raisz) امروز(پنجشنبه 17 اگست) در بروکسل به خبرنگاران گفت، هنگری یکی از معدود کشورهای محاط به خشکه در منطقه است و موضع این کشور، همیشه توسط امنیت انرژی هنگری، هدایت می شود.
او همچنین گفته که وظایف مهم در پیش روست و نباید"خواب روزانه" دید.
این در حالیست که یک مقام قصر سفید در 4 سپتمبر گفت که رئیس جمهور ترمپ در تماس تیلیفونی با رهبران اروپایی، تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل میکند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دالر) از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است.
بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که شوهرش در زندان، مسموم شده بود
یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه، نشان میدهد که شوهرش در زندان، مسموم شده بود.
یولیا ناوالنایا، در یک ویدیویی که روز چهارشنبه(17 سپتمبر) در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته که حامیان شوهر مرحوم اش، نمونه های بیولوژیکی را از او بدست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کرده اند.
الکسی ناوالنی، زمانیکه که در ماه جنوری 2021 میلادی پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگ اش در عقب میله های زندان بسر برد.
ناوالنی به اتهاماتی که بصورت گسترده انگیزه سیاسی پنداشته میشد، در یک زندان به نام"گرگ قطبی" در قطب شمال، مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فبروری 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد.