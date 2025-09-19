این وزارت به تاریخ ۱۶ سپتمبر، در اعلامیه در رابطه به تحریم شماری از شبکههای غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده، گفته است که پس از تاریخ ۲۹ سپتمبر سال روان میلادی، اشخاصیکه از طریق بندر چابهار فعالیت کنند با تحریمها روبهرو خواهند شد.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریمها بر بندر چابهار را معاف کرد.
این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغانها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود.
اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیهی تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را «مطابق به سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران» لغو میکند.
اما این تصمیم حکومت امریکا چه تأثیری بر افغانستان دارد؟
آرزوی ما این است که افغانها از این تحریمها معاف شوند
خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت: «این یک مشکل است که در شرایط فعلی برای افغانها ایجاد میشود، بخاطریکه در آن طرف بندر واگه هم مسدود است، این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما به هند مشکلات بزرگ را ایجاد میکند، آرزوی ما این است که افغانها از این تحریمها معاف شوند، در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.»
آقای الکوزی میگوید که افغانستان پیش از این سالانه ۱۰ درصد تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد، اما او تأکید میکند که به دلیل مشکلاتیکه در ماههای اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگه، به وجود آمده است، اکثریت صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد.
برخی از تجاران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت میکنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگه، نبود دهلیزهای هوایی و تحریمهای متعدد بینالمللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگرانکننده و حتی تباهی میدانند.
ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات میکردیم.
حاجی عبدالاحد تاجر افغانیکه میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر میکند به رادیو آزادی گفت: «این تحریمها نهتنها بر ایران، بلکه بر افغانستان هم است، بخاطریکه افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد، حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات میکردیم، خواست ما این است که یا بندر واگه بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد، دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبهرو نکند.»
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سؤالات رادیو آزادی پاسخ ندادند.
پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی به شمول پاکستان با افغانستان است.
ایالات متحده دو بار رسماً به هند، در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اطلاع داده که فعالیتها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریمهای این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراهمآوری کمکها به افغانستان دارد.
بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد.
این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آبهای آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مصون را برای کشتیهای بزرگ باربری فراهم میکند.
پروژه بندر چابهار در ۲۳ می ۲۰۱۶، بر اساس یک توافقنامه مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکاء افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعداً به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.