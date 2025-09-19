واکنشها به رهایی جفت بریتانیایی از زندان طالبان

کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در واکنش به رهایی پیتر و باربی رینولدز، از نقش دولت قطر قدردانی کرد.

ستارمر در بیانیۀ که پس از رهایی این جفت بریتانیایی امروز جمعه، ۲۸ سنبله، نشر کرد گفت "می‌خواهم از نقش حیاتی که قطر، به شمول امیر شیخ تمیم بن حمَد آل ثانی، بازی کرد قدر دانی کنم".

در بیانیۀ صدر اعظم بریتانیا همچنان آمده است که "این خبر که مدت طولانی انتظار شنیدن آنرا داشتیم، سبب خوشی آنها (پیتر و باربی رینولدز) و خانوادۀ شان خواهد شد".

خانوادۀ رینولدز

خانوادۀ پیتر و باربی رینولدز در بیانیۀ گفت "سراپا سپاس‌گزار و خوشحالیم که والدین ما، پیتر و باربی رینولدز، پس از ۷ ماه و ۲۱ روز از قید طالبان رها شدند. این یک لحظۀ خیلی خوشحال کننده برای ما و خانوادۀ ماست. از تمام جناح های که در رهایی آنان نقش داشتند عمیقاً سپاس‌گزاری می‌کنیم".

در ادامه بیانیۀ که خانوادۀ رینولدز امروز نشر کرد آمده است "هرچند راه طولانی در پیش است تا والدین ما دوباره صحتمند شوند و با خانوادۀ خود وقت بگذرانند، اما امروز روز بی نهایت خوش برای ماست".

حکومت طالبان

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان پیش از پرواز طیارۀ حامل پیتر و باربی رینولدز به سوی قطر، در میدان هوایی کابل گفت "پیتر و باربارا رینولدز که قوانین افغانستان را نقض کرده بودند، امروز، پس از تکمیل پروسۀ قضایی از زندان رها شدند".

آقای بلخی در بارۀ اتهامات وارد شده بر این جفت جزئیات بیشتر نداد.

او افزود "امارت اسلامی به موضوع شهروندان کشور ها از دیدگاه سیاسی و تجارتی نگاه نمیکند. امیدواریم موضوعات مربوط به شهروندان، مخصوصاً دسترسی به خدمات قونسلی، بدون محدودیت به همه فراهم شود و افغانها نیز در هر جای که استند دسترسی به خدمات قونسلی داشته باشند".

دولت قطر

مردف علی القاشوطی، یک دیپلومات قطری در کابل پس از رهایی پیتر و باربی رینولدز به خبرنگاران گفت "این نتیجۀ تلاش مداوم حکومت ما است تا در رهایی گروگانان کمک کنیم و این روش میانجیگری و دیپلوماسی ماست. از بریتانیا و افغانستان تشکری میکنیم که در پایان دادن به این قضیه همکاری کردند. راه مناسب برای حل مکشلات و منازعات ما مذاکره با حسن نیت و روش های صلح آمیز است".







