در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند.

این بازی در ورزشگاه کریکت دبی هفت شام به وقت کابل آغاز می‌شود.

هند، پاکستان، سریلانکا و بنگله‌دیش به مرحلهٔ چهار تیم برتر جام آسیایی راه یافتند، اما افغانستان، امارات متحدهٔ عربی، عمان و هانگ‌کانگ از این رقابت‌ها حذف شدند.

در رقابت‌های چهار تیم برتر، پاکستان و سریلانکا سه‌شنبه، بنگله‌دیش و هند چهارشنبه، بنگله‌دیش و پاکستان پنج‌شنبه و هند و سریلانکا جمعه با هم روبه‌رو خواهند شد.

بازی نهایی این مسابقات در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.