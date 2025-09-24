موقف قبلی ترمپ این بود که برای پایان یافتن جنگ، هم اوکراین و هم روسیه، باید از بخشی از قلمرو های خود بگذرند.

روسیه اکنون تقریباً یک‌پنجم قلمرو اوکراین را در اشغال خود دارد که شبه جزیرۀ کریمیا در بحیرۀ سیاه نیز شامل آن است.

روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمیا را به طور غیر قانونی با قلمرو خود یکجا کرد.

رییس جمهور ترمپ دیروز سه شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از هم‌پیمانهای اروپایی خود خواست که خریداری نفت از روسیه را متوقف کنند.

ترمپ چین و هند را مقصر دانست و گفت که آنها از مسکو نفت می‌خرند و جنگ روسیه در اوکراین از پول نفت تمویل می‌شود.

رییس جمهور امریکا افزود که می‌تواند بالای روسیه تحریم وضع کند اما به گفتۀ او اگر اروپایی ها کاری نکنند، این اقدام او فقط ضایع کردن وقت خواهد بود.

ترمپ پس از این اظهاراتش با ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکریان نیز دیدار کرد و در پرسش یک خبرنگار گفت که ناتو باید طیاره های روسی را که قلمرو هوایی کشور های عضو ناتو را نقض میکنند، سرنگون کنند.

رییس جمهور ترمپ گفت روسیه "جنگ بی‌هدفی را از تقریباً سه و نیم سال به پیش می‌برد".

به گفتۀ ترمپ اگر روسیه نیروی نظامی قوی می‌داشت می‌توانست در یک هفته به این جنگ پایان دهد.

دونالد ترمپ سپس در صفحات اجتماعی نوشت که پس از مطالعۀ وضعیت نظامی و اقتصادی اوکراین و روسیه، به این نتیجه رسیده است که اوکراین با حمایت اتحادیۀ اروپا توان آنرا دارد تا قلمروی را که از دست داده دوباره به دست بیاورد.

ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین نیز در دیدار با دونالد ترمپ از سخنان او قدردانی کرد و گفت که اکنون وضعیت اوکراین برای آقای ترمپ واضح شده است.

در واکنش به این اظهارات، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، دیمیتری پولیانسکی، به خبرنگاران گفت که "با هر پیامی این قدر احساساتی نشوید".

در این حال کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا، از تغییر در دیدگاه ترمپ قدردانی کرده و گفت که "از این تحول خیلی خوشحال است".

کالاس این را هم گفت که اروپا باید از خریداری نفت از روسیه خود داری کند، اوکراین باید در جنگ پیروز شود و این همه سخنانیست که آقای ترمپ هم گفت.

رییس جمهور امریکا در پیامهای متعدد دیروز چنین وانمود کرد که کمک نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد و امریکا به متحدان خود اسلحه فراهم خواهد کرد تا به شکلی که می‌خواهند از آن استفاده کنند.