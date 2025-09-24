خبر ها
در نتیجۀ لغزش کوه در نورستان، شماری از کارگران سرکسازی کشته و زخمی شدند
مقام های محلی طالبان میگویند که در نتیجه لغزش کوه در ولایت نورستان، حداقل دو تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شده اند.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان به رسانهها گفت که این رویداد چهارشنبه، ۲ میزان، رخ داد.
او قربانیان این رویداد را کارگران پروژه ساخت جادۀ نورستان-کنر خواند.
او گفته که این رویداد در منطقه چتران واقع در مرکز نورستان رخ داده و تیم نجات برای کمک به آسیب دیدگان به محل رسیده است.
در مورد شماری کارگرانی که در هنگام وقوع این رویداد در ساحه حضور داشتند هنوز چیزی گفته نشده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
گروسی: ایران تنها «چند هفته» تا دستیابی به یورانیم تسلیحاتی فاصله دارد
رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، هشدار داده که ایران تنها به گفته او چند هفته تا دستیابی به یورانیم تسلیحاتی فاصله دارد.
گروسی در گفتگو با روزنامه تایمز که سه شنبه، ۲۳ سپتمبر منتشر شد افزود که با وجود حملات هوایی اسرائیل و امریکا در ماه جون امسال که تأسیسات کلیدی هستهای ایران از جمله فردو را هدف قرار داد، بخشی از سانترفیوژهای ایران سالم مانده و تهران همچنان ظرفیت بازسازی برنامه غنیسازی خود را دارد.
او گفت که ایران هنوز به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به ذخایر یورانیم غنی شده تا سطح ۶۰ درصدی را نداده است و این مواد میتوانند به سرعت تا سطح ۹۰ درصد غنی شوند.
ایران همواره تاکید کرده که هیچ برنامهای برای ساخت سلاح هستهای ندارد و اهداف برنامه هستهای اش «صلحآمیز» است.
تأکید ازبکستان و تاجیکستان بر صلح و ثبات افغانستان در نشست سازمان ملل
شوکت میرضیاییف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که برای تامین امنیت جهانی و منطقهای، نباید وضعیت افغانستان نادیده گرفته شود.
او این را سه شنبه ۲۳ سپتمبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت.
به گفتۀ میرضیاییف، آروزهای مردم افغانستان برای زندگی صلح آمیز و باثبات به همکاری های همگانی جامعه جهانی نیاز دارد.
او تاکید کرد که از انزوای افغانستان باید جلوگیری شود.
همزمان، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش همواره از برقراری صلح و ثبات، امنیت سرتاسری و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند.
او از جامعه جهانی خواست که برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق این کشور همکاری کند.
با گذشت چهارسال از برگشت طالبان به قدرت، به جز از روسیه هیچ کشوری دیگری هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
ازبکستان و تاجیکستان همواره نگرانی شان را در مورد حضور و فعالیت گروه های مسلح به ویژه گروه داعش در افغانستان ابراز کرده اند.
گروهی دیگر از افغانها از پاکستان عازم جرمنی شدند
دومین گروه افغانهای که تقاضای پناهندگی شان به جرمنی پذیرفته شده بود، از پاکستان به مقصد جرمنی پرواز کردند.
خبرنگار آژانس دی پی ای جرمنی از پاکستان گزارش داده است که طیارۀ حامل این خانواده ها از اسلام آباد به سوی استانبول پرواز کرده و سپس از آنجا عازم به جرمنی خواهد شد.
در اوایل ماه جاری نیز ۴۷ افغان از پاکستان به شهر هانوور منتقل و سپس به ایالتهای مختلف جرمنی جابجا شدند.
با افزایش فشارها از سوی پاکستان، شماری از این مهاجران با تهدید اخراج مواجه بودند.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای، شماری از این افغانها که در انتظار منتقل شدن به جرمنی بودند، توسط پولیس پاکستان دستگیر و زندانی شده بودند.
کلاودیا کاردینال ستارۀ معروف سینمای هالیوود درگذشت
کلاودیا کاردینال ستارۀ معروف ایتالیایی سینمای هالیوود در ۸۷ سالگی، دیروز سه شنبه، درگذشت.
او در بیش از ۱۰۰ فلم نقش بازی کرده و برنده جوایز معتبر، از جمله بهترین بازیگر در جشنواره های وینیس و برلین، شده بود.
کلاودیا کاردینال در کنار ستاره های معروف مانند آلن دولن نقش بازی کرده بود.
او در سالهای اخیر در فرانسه زندگی میکرد.
هند و پاکستان یک گام به فاینل نزدیکتر شدند
در مسابقات آسیایی کریکت بیست آوره، امروز هند و بنگله دیش به مصاف هم میروند.
این بازی به سلسلۀ چها بهترین این مسابقات، در امارات متحدۀ عرب برگزار میشود.
پاکستان شب گذشته در ابوظبی سریلانکا را با تفاوت ۵ ویکیت شکست داد.
با این پیروزی احتمال راه یافتن پاکستان به بازی فاینل یا نهایی بیشتر شد.
بازی فاینل، روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
افغانستان از دور گروهی این مسابقات، پس از یک پیروزی و دو شکست، حذف شد.
یک سازمان حقوق بشری ایران از اعدام یک افغان در خراسان رضوی خبر داد
یک سازمان حقوق بشری دیروز سه شنبه گزارش داد که یک افغان در ایران اعدام شده است.
سازمان حقوق بشری موسوم به ههنگاو اسم این افغان را نشر نکرده اما نام خانوادگی او را احمدی معرفی کرده و گفته است که او در زندان مرکزی شهر تایباد، در ولایت خراسان رضوی، روز یکشنبه اعدام شد.
به گزارش این سازمان، اتهام وارد شده بر این شهروند افغانستان قاچاق مواد مخدر بود.
در جریان سال جاری ده ها افغان در ایران اعدام شده اند.
محمود امیری، رییس سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در ناروی است، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ماه جون این سال، حکومت ایران حد اقل چهل افغان را اعدام کرده است.
به گزارش این سازمان، سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، نزدیک به ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد.
شرق افغانستان باز هم شاهد زلزله؛ شدت ۴.۹ درجه ریشتر گزارش شد
زلزلهای به شدت ۴.۹ درجه ریشتر بار دیگر شرق افغانستان را تکان داد
براساس مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه، این زلزله در ۲۳ کیلومتری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار و در ۳۰ کیلومتری عمق زمین رخ داده است.
تکان های این زلزله در شهر کابل هم احساس شده است.
قریشی بدلون، رئیس بخش رسانههای ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار گفته که در نتیجه این زلزله شماری از خانه های مسکونی در دره نور این ولایت تخریب شدند اما تلفات جانی در پی نداشته است.
پیش از این هم، شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر در ۳۱ اگست شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود که براساس آمار رسمی طالبان بیش از ۲۲۰۰ کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار زخمی بجای گذاشت.
حدود هفت هزار خانه نیز در این زلزله ویران شد.
رئیسجمهور ایران دیدار احتمالی با همتای امریکایی خود را رد کرد
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، موضوع دیدار احتمالی با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا را رد کرد و گفت که "با کسی که میخواهد زور بگوید، نمیتوان گفتوگو کرد."
پزشکیان، این را سه شنبه ۲۳ سپتمبر، پیش از سفرش به نیویارک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت.
اما او تاکید کرد که حضور او در این نشست فرصتی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی است.
براساس خبرگزاری ایرنا، امریکا برای فرزندان، داماد و بخش عمده تیم رسانهای پزشکیان مجوز سفر به این کشور را نداد و تنها شمار محدودی از همراهان رئیس جمهور ایران اجازه ورود به خاک امریکا را دریافت کردند.
روابط ایران با امریکا پس از جنگ ۱۲ روزه ماه جون امسال، که طی آن اسرائیل با حمایت امریکا تأسیسات هستهای ایران را بمباران کرد، به نازلترین حد در سالهای اخیر رسیده است.
یونیسف: آیندهٔ افغانستان وابسته به آموزش است
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که آینده افغانستان وابسته به آموزش است و طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
سین گوپتا، رئیس حمایت از اطفال یونیسف سه شنبه ۲۳ سپتمبر، گفت که مکاتب هم برای آموزش و هم برای جلوگیری از ازدواج های زودهنگام مهم است.
یونیسف و نهادهای حقوق بشری از چهار سال به اینسو از طالبان خواستهاند که مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کنند، اما طالبان این خواست را نپذیرفته و به دلیل این ممنوعیت، میلیونها دختر در افغانستان از آموزش های متوسطه و لیسه محروم شده اند.