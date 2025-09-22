۱۰ تن در نتیجۀ درگیری در بامیان زخمی شدند

انتظار می‌رود که جرمنی در آغاز ماه آیندۀ میلادی میزبان نشست دیگری با حضور نمایندگان چندین کشور اروپایی برای بحث در مورد مهاجرت باشد.

به‌گفتهٔ خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، الکساندر دوبرندت، وزیر داخلهٔ این کشور، تاکید کرده در نشست مونشن که قرار است به تاریخ ۴ اکتوبر برگزار شود، با شرکای اروپایی دربارهٔ تلاش‌های بیشتر و اقدامات لازم برای تغییر روند مهاجرت در اروپا گفت‌وگو خواهد شد.

او افزوده است: "ما باید شرایط مهاجرت و قوانین اخراج در اتحادیهٔ اروپا را سخت‌تر کنیم."

قرار است در این نشست، وزرای داخلهٔ اتریش، دنمارک، فرانسه، جمهوری چک، ایتالیا و پولند و همچنان کمیشنران امور داخلی و مهاجرت اتحادیهٔ اروپا شرکت کنند.

آلمان در ماه جولای نیز میزبان نشستی مشابه بود که در آن در مورد مبارزه با قاچاق انسان و بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه مورد بحث قرار گرفت.

حکومت جدید جرمنی به رهبری محافظه‌کاران متعهد به تشدید قوانین مهاجرت شده است. وزیر داخلهٔ این کشور اخیراً گفت که برای بازگرداندن افغان‌های "محکوم به جرایم" در جرمنی، نیاز است تا تماس مستقیم با حکومت طالبان برقرار شود.