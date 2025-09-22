خبر ها
۱۰ تن در نتیجۀ درگیری در بامیان زخمی شدند
حداقل ۱۰ تن بشمول یک زن در نتیجۀ درگیری در ولایت بامیان زخمی شدند.
دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ولایت بامیان در خبرنامهای گفته است که این درگیری دیشب ناشی از خصومتهای قومی در قریه محمدکیچه، ولسوالی شیبر رخ داد.
بر اساس بیانیه، ۶ تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدهاند.
در ادامه آمده است که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.
گواهان: در حمله هوایی تیرا دستکم ۲۳ نفر کشته شدند
شاهدان عینی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند در حملهٔ هوایی اردوی پاکستان در منطقهٔ تیرا دستکم ۲۳ نفر کشته و شماری زخمی شدهاند.
اما نیروهای امنیتی پاکستان هرگونه عملیات را رد کردهاند.
خان ولی افریدی، فعال مدنی و از رهبران اتحاد سیاسی خیبر، گفته است که شخصاً از محل دیدار کرده و ویرانیها نشان میدهد حمله توسط جتهای جنگی انجام شده است.
مراسم وداع با چارلی کِرک در اریزونا
دهها هزار نفر همراه با مقامهای بلندپایهٔ دولتی روز یکشنبه در ایالت اریزونا در مراسم وداع با چارلی کِرک شرکت کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در سخنرانیاش کِرک را «یکی از چهرههای بزرگ نسل خود» خواند.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پِیت هگست، وزیر دفاع نیز از سخنرانان این مراسم بودند.
اِریکا کِرک، همسر چارلی، ضارب ۲۲ سالهٔ او تیلر رابینسون ـ که به اعدام محکوم شده ـ را بخشید.
چارلی کِرک، فعال سیاسی و از حامیان دونالد ترامپ، ۱۰ سپتمبر هنگام سخنرانی در پوهنتون یوتا هدف گلوله به گردن قرار گرفت و جان باخت.
پولیس پس از چند روز جستوجو حمله کننده را بازداشت کرد.
جرمنی در نشست با نمایندگان چندین کشور دربارهٔ تغییر روند مهاجرت در اروپا گفتوگو میکند
انتظار میرود که جرمنی در آغاز ماه آیندۀ میلادی میزبان نشست دیگری با حضور نمایندگان چندین کشور اروپایی برای بحث در مورد مهاجرت باشد.
بهگفتهٔ خبرگزاری دیپیای جرمنی، الکساندر دوبرندت، وزیر داخلهٔ این کشور، تاکید کرده در نشست مونشن که قرار است به تاریخ ۴ اکتوبر برگزار شود، با شرکای اروپایی دربارهٔ تلاشهای بیشتر و اقدامات لازم برای تغییر روند مهاجرت در اروپا گفتوگو خواهد شد.
او افزوده است: "ما باید شرایط مهاجرت و قوانین اخراج در اتحادیهٔ اروپا را سختتر کنیم."
قرار است در این نشست، وزرای داخلهٔ اتریش، دنمارک، فرانسه، جمهوری چک، ایتالیا و پولند و همچنان کمیشنران امور داخلی و مهاجرت اتحادیهٔ اروپا شرکت کنند.
آلمان در ماه جولای نیز میزبان نشستی مشابه بود که در آن در مورد مبارزه با قاچاق انسان و بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه مورد بحث قرار گرفت.
حکومت جدید جرمنی به رهبری محافظهکاران متعهد به تشدید قوانین مهاجرت شده است. وزیر داخلهٔ این کشور اخیراً گفت که برای بازگرداندن افغانهای "محکوم به جرایم" در جرمنی، نیاز است تا تماس مستقیم با حکومت طالبان برقرار شود.
صدراعظم بریتانیا: «دولت مستقل فلسطین» را برای احیای امید به صلح به رسمیت شناختیم؛ واکنش صدراعظم اسرائیل
بریتانیا، استرالیا و کانادا، سه کشور مشترکالمنافع، روز یکشنبه ۲۱ سپتمبر، فلسطین را به عنوان یک «دولت» مستقل به رسمیت شناختند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که این اقدام، از سوی این سه عضو کشورهای مشترکالمنافع و متحدان دیرینه اسرائیل، بیانگر خشم فزاینده نسبت به جنگ جاری اسرائیل در غزه است.
کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفته است که بریتانیا این گام را برای احیای امید به صلح میان اسرائیلیها و فلسطینیها برمیدارد.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در واکنش به این اقدام گفته است که تشکیل «دولت مستقل فلسطین» ممکن نخواهد بود.
محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطینیها، با استقبال از این اقدام بریتانیا گفت که این گامی مهم به سوی دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در منطقه است.
با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، انتظار میرود شمار بیشتری از کشورها فلسطین را به عنوان «دولت» مستقل به رسمیت بشناسند.
تا کنون بیش از ۱۵۰ کشور این کار را انجام دادهاند.
هند در مرحلۀ چهار بهترین جام آسیایی کریکت حریفش پاکستان را شکست داد
تیم ملی کریکت هند در مرحلۀ چهار بهترین جام آسیایی کریکت ۲۰۲۵، پاکستان را با تفاوت شش ویکت شکست داد.
در بازی دیشب ۲۱ سپتمبر، هند با برنده شدن قرعه، توپ اندازی را انتخاب کرد که در نتیجه تیم پاکستان هدف ۱۷۲ دوش را برای هند تعیین کرد.
تیم هند توانست این هدف را در جریان آوور هژدهم با از دست دادن چهار بازیکن اش به دست آورد.
تیم هند پیش از این هم توانسته بود که تیم پاکستان را در مرحله گروهی این جام شکست دهد.
رقابت های جام کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر با اشتراک هشت تیم آغاز شد.
تیم های، هند، پاکستان، امارات متحده عرب و عمان در گروه A این جام و تیم های افغانستان، سریلانکا، بنگلادیش و هانک کانگ در گروه B این جام با هم مقابل شدند.
از میان این تیم ها، هند، پاکستان، بنگلادیش و سریلانکا در مرحلۀ چهار بهترین انتخاب شدند.
بازی نهایی این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
زوج بریتانیایی پس از آزادی از بند طالبان: هیچگاه دلیل بازداشتمان گفته نشد
زن و شوهری بریتانیایی که بهتازهگی از اسارت طالبان آزاد شدهاند، میگویند که از اعدام هراس داشتند.
پیتر رینولدز، ۸۰ ساله، و همسرش باربی، ۷۶ ساله، پس از نزدیک به هشت ماه نگهداری در بند طالبان در افغانستان آزاد شده و روز شنبه با خانوادهٔ خود در بریتانیا یکجا شدند. آنان گفتهاند که در این مدت پیوسته بیم داشتند که ممکن طالبان آنان را اعدام کنند.
این زوج تاکید کرده که طالبان هیچگاه برایشان توضیح نداده بودند که به چه دلیلی بازداشت شدهاند.
پیتر در گفتگو با «سندی تایمز» که ۲۱ سپتمبر منتشر شد، گفته است که آنان فکر میکردند هرگز آزاد نخواهند شد.
باربی نیز به این روزنامه گفته که طالبان هنگام انتقال آنان به میدان هوایی کابل هیچ توضیحی نداده و آنان تصور میکردند که برای تداوی به جایی برده میشوند.
این زوج بریتانیایی که یک برنامهٔ کمک آموزشی را در افغانستان پیش میبردند، در اول فبروری امسال همراه با مترجمشان (جویا) و یک دوست امریکایی به نام (فای هال) هنگام بازگشت به خانهٔ خود در ولایت بامیان بازداشت شدند.
فای هال، در ماه مارچ پس از مذاکراتی که به میانجیگری مقامات قطری انجام شد، آزاد شد، اما سرنوشت مترجم افغان این زوج هنوز روشن نیست.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، جمعه گذشته گفت که این زوج بریتانیایی، قوانین افغانستان را نقض کرده و پس از تکمیل روند قانونی آزاد شدهاند، اما جزئیات بیشتری در مورد جرمی که بهخاطر آن بازداشت شده بودند، ارائه نکرد.
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان: طالبان ۶۰۰ کتاب، عمدتاً نوشتهٔ زنان، را ممنوع کردند
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کتابهای نوشتهشده توسط زنان همچنان بستن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتونها بهروی دختران و زنان را بهشدت محکوم کرده است.
این شبکه روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در اعلامیهای هشدار داد که این اقدامات، آیندهٔ نسل جوان افغانستان را بهطور جدی تهدید میکند.
بهگفتهٔ این شبکه، بیش از ۶۰۰ کتاب که بسیاری از آنها توسط زنان نوشته شده، از سوی طالبان «در تضاد با شریعت اسلامی» پنداشته شده و بهطور رسمی ممنوع اعلام شده اند.
طالبان همچنان دروس آموزشهای جنسیتی و حقوق بشر را در افغانستان متوقف کردهاند و بهدلیل اختلال در آموزش آنلاین ناشی از قطع خدمات اینترنتی در چندین ولایت، هزاران دانشآموز دختر نیز از آموزش محروم شدهاند.
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، از جامعهٔ بینالمللی میخواهد تا به این نقض حقوق بشر توجه جدی نموده و اقدامات فوری را برای فراهمسازی راههای بدیل آموزشی برای دختران و زنان در افغانستان روی دست گیرد.
دبلیواچاو: بیماریهای غیرساری ۴۳ درصد مرگومیر در افغانستان را تشکیل میدهند
سازمان صحی جهان (WHO) اعلام کرده است که امراض غیرساری (NCDs) بالای سیستم صحی افغانستان فشار شدید وارد میکند.
این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در وبسایت خود نشر کرد، بیماریهای قلبی، شکر، سرطان و بیماریهای مزمن شش را بهعنوان نمونه یاد کرده و افزوده است که این بیماریها ۴۳ درصد مرگومیر در کشور را تشکیل میدهند.
سازمان صحی جهان میگوید این رقم تا سال ۲۰۳۰ ممکن ۶۰ درصد افزایش یابد.
به گفتهٔ این سازمان، مصرف مواد مخدر در میان زنان و حوادث ترافیکی نیز این فشار را بیشتر ساخته است.
همچنان این سازمان تاکید کرده است که هزاران خانواده برای مدت طولانی منتظر درمان هستند و دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه در مناطق روستایی، اغلب دشوار میباشد.
براساس آمار سازمان صحی جهان، سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر در افغانستان تنها بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی جان میدهند و این وضعیت افغانستان را در زمرهٔ کشورهایی قرار داده است که بیشترین میزان مرگومیر ناشی از سن را دارند.
قرار است بریتانیا فلسطین را به عنوان «دولت» به رسمیت بشناسد
بی بی سی گزارش کرده که قرار است کی یر استارمر، صدراعظم بریتانیا، ناوقت امروز فلسطین را بهعنوان یک دولت به رسمیت بشناسد.
وزارت امور خارجه پرتگال نیز اعلام کرده که امروز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
قرار است چند کشور دیگر هم همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، بهمنظور فشار بر اسرائیل در جنگ غزه، اقدام مشابه انجام دهند.
اسرائیل و آمریکا میگویند تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، هدیهای دیپلماتیک به حماس است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. در حمله حماس در جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.