زن و شوهری بریتانیایی که به‌تازه‌گی از اسارت طالبان آزاد شده‌اند، می‌گویند که از اعدام هراس داشتند.

پیتر رینولدز، ۸۰ ساله، و همسرش باربی، ۷۶ ساله، پس از نزدیک به هشت ماه نگهداری در بند طالبان در افغانستان آزاد شده و روز شنبه با خانوادهٔ خود در بریتانیا یک‌جا شدند. آنان گفته‌اند که در این مدت پیوسته بیم داشتند که ممکن طالبان آنان را اعدام کنند.

این زوج تاکید کرده که طالبان هیچ‌گاه برای‌شان توضیح نداده بودند که به چه دلیلی بازداشت شده‌اند.

پیتر در گفتگو با «سندی تایمز» که ۲۱ سپتمبر منتشر شد، گفته است که آنان فکر می‌کردند هرگز آزاد نخواهند شد.

باربی نیز به این روزنامه گفته که طالبان هنگام انتقال آنان به میدان هوایی کابل هیچ توضیحی نداده و آنان تصور می‌کردند که برای تداوی به جایی برده می‌شوند.

این زوج بریتانیایی که یک برنامهٔ کمک آموزشی را در افغانستان پیش می‌بردند، در اول فبروری امسال همراه با مترجم‌شان (جویا) و یک دوست امریکایی به نام (فای هال) هنگام بازگشت به خانهٔ خود در ولایت بامیان بازداشت شدند.

فای هال، در ماه مارچ پس از مذاکراتی که به میانجیگری مقامات قطری انجام شد، آزاد شد، اما سرنوشت مترجم افغان این زوج هنوز روشن نیست.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، جمعه گذشته گفت که این زوج بریتانیایی، قوانین افغانستان را نقض کرده و پس از تکمیل روند قانونی آزاد شده‌اند، اما جزئیات بیشتری در مورد جرمی که به‌خاطر آن بازداشت شده بودند، ارائه نکرد.