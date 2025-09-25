جی‌دی وینس، معاون رئیس‌جمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، موضع جدید و سخت‌گیرانهٔ دونالد ترمپ در قبال روسیه را تکرار کرده و مسکو را متهم کردند که برای پایان دادن به جنگ و توقف خون‌ریزی در اوکراین کار کافی انجام نداده است.

وینس روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، گفت که ترمپ "احساس نمی‌کند که آن‌ها (مسکو) برای پایان دادن به جنگ کار کافی انجام می‌دهند. اگر روسیه از مذاکره با حسن‌نیت خودداری کند، من فکر می‌کنم که برای آن کشور بسیار بد خواهد بود."

در همین حال، مارکو روبیو در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، دیدار نمود و بار دیگر بر "موضع ترمپ برای توقف خون‌ریزی و برداشتن گام‌های معنادار در جهت حل پایدار منازعهٔ روسیه و اوکراین" تأکید کرد.

در پاسخ، سرگئی لاوروف ادعا کرد که "علاقهٔ متقابل برای یافتن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای منازعهٔ اوکراین وجود دارد"، اما او بر نیاز مسکو برای "از بین بردن عوامل اصلی منازعهٔ اوکراین" تأکید کرد.