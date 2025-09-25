الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، چهارشنبه ۲۴ سپتمبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویارک، گزارشها در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به انترنت فایبر نوری را بسیار نگران کننده خوانده گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
«در مورد محدود کردن انترنت ما از نزدیک این گزارشها را دنبال میکنیم این گزارشها بسیار نگران کننده هستند و ما نمیبینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک کند. برعکس این محدودیت ها بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت.»
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از ۱۰ ولایت افغانستان، از جمله بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان، خدمات انترنت فایبر نوری را قطع کرده است.
پیش از این برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفته اند که این تصمیم به دستور ملا هبتالله آخند زاده، رهبر آنان، به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است.
در این حال نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، نیز میگوید که قطع انترنت فایبر نوری افغانستان را شدیدا با رکود اقتصادی روبهرو خواهد کرد.
او در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که پروژه فایبر نوری یکی از دستآورد های دوره جمهوریت بود و در آن سرمایه ملی به مصرف رسیده و قطع آن خیانت ملی محسوب میشود.
«پیامد های اقتصادی این است که عواید گمرکی ما کاهش پیدا میکند. معاملات بانکی به گونه مطلق متوقف خواهد شد. تبادلات تجارتی و همچنان فعالیت های روزمره با خطر مواجه میشود و توقف خدمات آنلاین همچنان اعتماد سکتور خصوصی را کاهش میدهد و متاسفانه افغانستان شدیدا با رکود اقتصادی روبهرو میشود.»
آقای وفا افزود که قطع انترنت همچنان اعتماد مردم را کاهش میدهد، تصویر افغانستان در سطح بین المللی آسیب میبیند، آموزش جوانان با مشکل مواجه شده و تبادل اطلاعات میان مردم کند میشود و این کشور را بیش از پیش منزوی میکند.
نگرانی ها درباره پیامد های احتمالی اقتصادی قطع انترنت فایبر نوری در افغانستان در حالی افزایش یافته، که بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصادی این کشور را رو به وخامت توصیف کرده و کاهش کمک های خارجی، تغییرات اقلیمی، بازگشت مهاجران و تنش های ژئوپولیتیکی را از عوامل اصلی آن دانسته است.
انترنت فایبر نوری یا انترنت کیبلی در افغانستان، که گفته میشود پیش از این در شهرهای بزرگ در ۲۶ ولایت افغانستان در دسترس بود، نقش مهمی در تجارت، بانکداری، ارتباطات اداری دولت و شرکت ها، آموزش آنلاین و سایر بخش ها داشته است.
شماری از مردم اما میگویند که با قطع خدمات این شبکه فقط میتوانند از انترنت موبایل استفاده کنند، اما به گفته آنان سرعت پایین و هزینه بالا، فعالیت های اقتصادی، آموزش و دسترسی مردم به اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است.