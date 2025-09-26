به گفتۀ عدنان، او این مدال را در میان هزاران دانشجو از ده‌ها کشور جهان به دست آورده است.

عدنان ۱۸ ساله که در ایران بزرگ شده و اکنون در صنف یازدهم یک مکتب در شهر مشهد در رشتۀ تجربی درس می‌خواند، می‌گوید این مدال را هفتۀ گذشته در اندونیزیا در چهاردهمین جشنوارۀ علمی به مناسبت «روز مخترعان» آن کشور کسب کرده‌است.

این نخستین مدال طلای من نیست.

اما در کدام بخش؟ عدنان می‌گوید: «ما درباره کاربرد حجرات بنیادی گیاهی بر روی حجرات آسیب‌دیدۀ پوست تحقیق کردیم، شکر خدا مؤفق شدیم و مدال طلا را به دست آوردیم، البته این نخستین مدال طلای من نیست، پیش از این در ترکیه نیز در یک رقابت که در انقره برگزار شده بود، مدال طلا گرفته بودم؛ تقریباً چهار ماه پیش از کسب این مدال.»

در سندی‌که در تاریخ ۱۵ سپتمبر از سوی هیئت داوران این فستیوال به عدنان خطیبی اهدا شده، آمده است که این مدال طلا به دلیل «اختراع او در زمینه جداسازی ترکیبات فعال از حجرات بنیادی گیاه زیتون و کاربرد آن در تداوی و بازسازی پوست انسان» به او اعطا شده‌است.

در این فستیوال، نزدیک به دو هزار تیم دانشجویان از ۲۲ کشور جهان به‌صورت حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند.

خدا کند که برای جوانان افغان نماد امید شوم.

عدنان خطیبی می‌گوید امروزه جوانان افغان با دشواری‌ها و ناامیدی‌های فراوان روبه‌رو اند، اما او امیدوار است که مشعل راه آنان شود: «خدا کند که برای جوانان افغان نماد امید شوم، تا خودشان را بشناسند، ناامید نشوند و برای پیشرفت و شکوفایی فرصت‌های بهتری به دست آورند.»

خبر موفقیت این جوان افغان در ایران در حالی منتشر می‌شود که همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند، از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

بر بنیاد گزارش شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامۀ شرق، وزارت معارف ایران با ارسال نامه‌هایی به نهادهای غیردولتی که برای حمایت از کودکانی فعالیت می‌کردند که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم بودند، دستور داده است فعالیت‌های آموزشی‌شان را برای کودکان مهاجر افغان متوقف کنند.

اما هنوز روشن نیست که ایران با آن شمار دانش‌آموزان مهاجر افغان که عملاً در حال تعلیم و تحصیل اند و همچون عدنان خطیبی در رقابت‌ها و فستیوال‌های جهانی می‌درخشند، چه برخوردی خواهد کرد.

شماری از نهادها و فعالان حامی آموزش افغان‌ این اقدام حکومت ایران را نکوهش کرده‌اند.

حکومت ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و اعلام کرده‌است که «دومین مرحلۀ اخراج مهاجران غیرقانونی افغان» همین هفتۀ جاری آغاز می‌شود و این روند به‌طور جدی دنبال خواهد شد.