کمبود آب، یکی از مشکلاتی است که بخش‌های مختلف پایتخت، کابل، را تهدید می‌کند.

تازه شماری از باشنده‌گان مکروریان‌ها نیز می‌گویند که با مشکل جدی کمبود آب روبه‌رو شده‌اند.

معصومه، باشنده مکروریان چهارم که در منزل ششم زنده‌گی می‌کند به رادیو آزادی گفت:

در مکروریان‌های کابل به آب به طبقات بلند نمی‌رسد

"مدتی است که با کمبود آب مواجه هستیم، در نل‌های عمومی اصلاً آب وجود ندارد، مردم خیلی به تکلیف ‌اند، یا مجبورند آب بخرند و یا از جایی‌که در آن‌جا آب باشد، مانند چاه یا بمبه، برای خود آب بیاورند."

دل آغا، باشنده مکروریان سوم کابل نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی این مشکل را تأیید می‌کند.

او می‌گوید که با وجود آن‌‌که برای خود در بام تانکی شخصی آب نصب ‌کرده‌اند، اما در جریان روز اجازه ندارند با استفاده از واترپمپ آب را به تانکی بالا کنند:

"ما در مکروریان با مشکل کمبود آب روبه‌رو شده‌ایم، مسئول تدویر و مراقبت از طرف روز به ما اجازه نمی‌دهد آب را به تانکی‌ا بالا کنیم و به همین دلیل شب هنگام با مشکلات زیادی مواجه می‌شویم."

قابل یادآوری است که در مکروریان‌ها به دلیل آن‌که آب به طبقات بلند نمی‌رسد، بیشتر باشنده‌گانی که در چنین شرایطی قرار دارند، در بام تانکی‌های شخصی نصب کرده‌اند تا با استفاده از واترپمپ آب را به آن انتقال دهند.

زرمینه، باشنده مکروریان اول، به رادیو آزادی گفت که آنان نیز با مشکل کمبود آب مواجه اند:

"تمام زنده‌گی وابسته به آب است، همه چیز با آب است، فشار آب بسیار کم است و اصلاً به بالا نمی‌رسد، این از جمله مشکلاتی است که مردم مکروریان با آن دست و گریبان اند."

آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که مشکلات‌شان را حل کند.

اما مطیع‌الله عابد، سخنگوی وزارت آب و انرژی طالبان و مسئولان ریاست تدویر و مراقبت مکروریان‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.

ممکن است تا سال ۲۰۳۰ کابل به طور کامل خشک شود

با این حال، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در ماه فبروری سال روان میلادی اعلام کرده بود که کارهای سروی و دیزاین پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل تکمیل شده و بر اساس معلومات این وزارت، کار عملی پروژه سه سال زمان خواهد گرفت و برای حدود دو میلیون تن از باشنده‌گان کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد کرد.

مقام‌های وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تازه‌گی، روز دوشنبه ۲۲ سپتمبر، در دیدار با اعضای سفارت جاپان از آن کشور خواسته اند که پروژه آب آشامیدنی «کابل جدید» را دوباره به راه اندازد.

این پروژه در دوره جمهوری مخلوع با همکاری اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان (جایکا) آغاز شده بود، اما پس از سقوط جمهوریت متوقف شد.

قابل ذکر است که مشکل کمبود آب تنها به مکروریان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیش از این باشنده‌گان مناطق مختلف دیگر پایتخت نیز این مشکل را با رادیو آزادی در میان گذاشته بودند.

مؤسسه بین‌المللی «مرسی کورپس» در ماه جون سال روان میلادی هشدار داده بود که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن است کابل تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شود.

بر اساس معلومات این مؤسسه، در ده سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی پایتخت حدود ۳۰ متر پائین رفته است و عوامل اصلی آن انکشاف شهری سریع و تغییرات اقلیمی یاد شده‌است.