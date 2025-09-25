تشدید حملات اسرائیل بر شهر غزه همزمان با سفر نتنیاهو به نیویارک

تانک‌های اسرائیل در ادامۀ عملیات نظامی‌شان که به گفتۀ نظامیان اسرائیل هدفش نابودی گروه حماس پس از حملۀ خونین سال ۲۰۲۳ بر اسرائیل است، امروز وارد شهر غزه شدند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افگن می‌شناسند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز ۱۹ تن را در سراسر غزه کشت.

بر اساس این گزارش، ۱۱ عضو از دو خانوادۀ ساکن منطقۀ زوایدا در مرکز غزه نیز در میان کشته‌شدگان‌اند.

این افراد زمانی جان باختند که جنگنده‌های اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را هدف قرار دادند.

اردوی اسرائیل در مورد ادعای تلفات تبصره نکرده، اما گفته که در یک شبانه روز گذشته مراکز «ترور» را که گروه‌های مسلح برای حمله به سربازان اسرائیلی از آن استفاده می‌کردند، بمباران کرده.

گزارش شده است که عملیات نظامی اسرائیل در غزه در جریان دو سال اخیر بسیار ویرانگر بوده و باعث یک بحران بزرگ بشری و گسترش گرسنگی در آنجا شده است.

نتنیاهو گفته است که شهر غزه آخرین سنگر جنگجویان فلسطینی است.

اما صدها هزار غیرنظامی نیز در آنجا زندگی می‌کنند و بیم آن می‌رود که این افراد دیگر هیچ مکان امنی برای رفتن نداشته باشند.

استیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه واشنگتن در امور شرق‌میانه، چهارشنبه گفت که ایالات متحده اطمینان دارد در روزهای آینده توافقی برای پایان جنگ غزه به دست خواهد آمد.

این پس از آنست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نشستی در نیویورک با حضور رهبران شماری از کشورهای اسلامی، طرح ۲۱ ماده‌ای خود را برای صلح شرق‌میانه ارائه کرد.

ترمپ همچنین وعده داد که به اسرائیل اجازه نخواهد داد تا مناطق اشغالی کرانۀ باختری را به قلمرو خود ضمیمه کند.

ایالات متحده در جنگ غزه به طور پیوسته از نتنیاهو حمایت کرده است.

ترمپ نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداشی بسیار بزرگ برای گروه افراطی حماس خواهد بود.