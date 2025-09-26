پیش‌نویس یک سند بودجه نشان می‌دهد که برنامه‌های صرفه‌جویی در مصارف سازمان ملل متحد برای سال آینده، کاهش بسیار کمتری را برای کارمندان ارشد، نسبت به رده‌های پایین‌تر در نظر گرفته است، تضادی که احتمالاً همزمان با کاهش حمایت مالی از این سازمان، به تفرقه دامن خواهد زد.

براساس خبرگزاری رویترز، انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، می‌خواهد بودجۀ عادی را ۱۵ درصد کاهش دهد، تا کارایی این سازمان را بهبود بخشد و مصارف را کاهش دهد، زیرا سازمان ملل متحد با ۸۰ ساله شدن، با بحران پولی مواجه است.

یک نسخۀ از بودجۀ اصلاح‌شدۀ ۲۰۲۶ میلادی نشان می‌دهد که تنها دو پست از جملۀ ۵۸ پست ریاست ادارات در سطح معاونان سرمنشی، یعنی ۳ درصد، حذف خواهد شد.

براساس محاسبات رویترز و بر اساس سند بودجۀ سازمان ملل، این رقم با حدود ۱۹ درصد در کل و تا ۲۸ درصد برای یک رده پایین‌تر، قابل مقایسه است.