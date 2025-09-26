جهان
زلنسکی: امریکا، از حملات تلافیجویانۀ اوکراین بر زیربناهای انرژی روسیه، حمایت می کند
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به او گفته، کیف میتواند به حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین با حملات تلافیجویانه پاسخ دهد.
زلنسکی در مصاحبهای باشبکۀ خبری اکسیوس(Axios) که در ۲۵ سپتمبر منتشر شد، گفته که"اگر آنها به زیربنا های انرژی در اوکراین حمله کنند، اوکراین میتواند پاسخ متقابل دهد و رئیس جمهور ترمپ از آن حمایت میکند."
به گفتۀ زلنسکی، رئیس جمهور ترمپ همچنین به حملات تلافیجویانه بر کارخانههای نظامی روسیه چراغ سبز نشان داده، با این حال زلنسکی گفته که به دلیل سطح بالای دفاعی همچو تأسیسات، ممکن است دسترسی به آنها دشوارتر باشد.
این اظهارات زلنسکی چند روز پس از گفتگوی او که با ترمپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ۲۳ سپتمبر صورت گرفت، مطرح شده است.
ملل متحد، میخواهد بودجۀ خودرا ۱۵ درصد کاهش دهد
پیشنویس یک سند بودجه نشان میدهد که برنامههای صرفهجویی در مصارف سازمان ملل متحد برای سال آینده، کاهش بسیار کمتری را برای کارمندان ارشد، نسبت به ردههای پایینتر در نظر گرفته است، تضادی که احتمالاً همزمان با کاهش حمایت مالی از این سازمان، به تفرقه دامن خواهد زد.
براساس خبرگزاری رویترز، انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میخواهد بودجۀ عادی را ۱۵ درصد کاهش دهد، تا کارایی این سازمان را بهبود بخشد و مصارف را کاهش دهد، زیرا سازمان ملل متحد با ۸۰ ساله شدن، با بحران پولی مواجه است.
یک نسخۀ از بودجۀ اصلاحشدۀ ۲۰۲۶ میلادی نشان میدهد که تنها دو پست از جملۀ ۵۸ پست ریاست ادارات در سطح معاونان سرمنشی، یعنی ۳ درصد، حذف خواهد شد.
براساس محاسبات رویترز و بر اساس سند بودجۀ سازمان ملل، این رقم با حدود ۱۹ درصد در کل و تا ۲۸ درصد برای یک رده پایینتر، قابل مقایسه است.
صدراعظم پاکستان و لوی درستیز آن کشور با رییسجمهور امریکا ملاقات کردند
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور با دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کردند.
حکومت پاکستان در اعلامیهای از تلاشهای رییسجمهور امریکا برای ختم جنگها و آوردن صلح در جهان ستایش کرده، او را "شخصیت صلح" خوانده است.
صدراعظم پاکستان از تلاشهای رئیس جمهور ترمپ در زمینۀ تقویت آتشبس بین هند و پاکستان نیز ستایش کرده است.
رئیسجمهور ترمپ، لوی درستیز اردوی پاکستان و صدراعظم آن کشور را افراد مهم خوانده است .
در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز یک نشست در مورد افغانستان دایر می شود
قرار است، امروز(26 سپتمبر) در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان دایر شود.
این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر خواهد شد و از سوی کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا سپانسر شده است.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی؛ "تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آیندۀفراگیر در افغانستان" و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن، بحث خواهد شد.
طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شد. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در عوض، طالبان خواستار لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای منجمد شدۀ افغانستان و ادامه تعامل بینالمللی با حکومت خود هستند.
در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افغانستان حضور ندارد
هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز(26 سپتمبر) هم در شهر نیویارک در امریکا، ادامه دارد.
افغانستان، مانند سه سال گذشته، نیز در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور ندارد.
افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق العضویت سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دالر است، اما این مبلغ در سالهای اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از ۹۰۰ هزار دالری مواجه کرده است.
از فروپاشی حکومت قبلی در اگست ۲۰۲۱، هیچ نمایندهای افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما این سازمان به نصیر احمد فایق، نمایندۀ جمهوری مخلوع، اجازه داده تا از جانب افغانستان، در جلسات شورای امنیت صحبت کند.
حکومت طالبان ازسوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و تا اکنون تلاشهای طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.
دیدار ترمپ و اردوغان؛ ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف کند
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید باور دارد که ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد.
ترمپ این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت.
اردوغان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحدۀ امریکا رفته است.
پیش از این نیز رییس جمهور امریکا از ترکیه خواسته بود تا خرید نفت را از روسیه متوقف کند.
رییس جمهور ترمپ به تکرار گفته است که روسیه جنگ در اوکراین را از پول نفت تمویل میکند و اگر کشور ها خریداری نفت از مسکو را متوقف کنند، روسیه نخواهد توانست به جنگ ادامه دهد.
رویارویی دیگر با حاشیه های سیاسی، هند و پاکستان در فاینل مسابقات آسیایی کریکت
تیمهای کریکت هند و پاکستان در اوج تنش های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینل جام کریکت بیست آورۀ آسیا راه یافتند.
تیم پاکستان دیشب بنگله دیش را با تفاوت ۱۱ رنز شکست داد و راهی فاینل شد.
هند قبلاً راه خود را به بازی فاینل باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود.
در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال، تا به حال هند و پاکستان دو بار باهم مواجه شدند که در هردو بازی هند برنده شد.
پس از پایان هردو بازی، کریکت بازان هند از دست دادن با رقیبان پاکستانی خود خود داری کردند که خیلی بحث برانیگز شد.
اعضای تیم هند نخستین پیروزی شان در این جام مقابل پاکستان را، به قربانیان حملۀ مرگبار ماه اپریل در منطقۀ پهلگام، در کشمیر تحت ادارۀ هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند.
حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله، که 26 کشته به جاگذاشت، متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است نقشی در این حمله نداشته.
انتظار میرود بازی روز یکشنبه میان تیمهای کریکت دو کشور نیز مملو از حاشیه ها و پیام های سیاسی باشد.
سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در ایران جان باخت
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه سوم میزان خبر داد که سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، «در شفاخانه» جان باخته است.
سمیه رشیدی، ۴۲ ساله و کارگر خیاطخانه، پس از چند روز کُما در "بیمارستان مفتح" جان خود را از دست داد.
در پی انتشار این خبر، دو کسی که با خانم رشیدی زندانی بودند به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که او "وضعیت خوبی نداشت و وکیل هم نداشت که بتواند پیگیری کند. برایش قرار وثیقه صادر شده بود اما خانوادهاش توان تامین وثیقه را نداشت".
خبرگزاری هرانا که وابسته به فعالان حقوق بشر ایران است به نقل از منابع در شفاخانه گزارش داده اند که علت مرگ او "دیر رسیدن به شفاخانه و عدم دسترسی به خدمات صحی" بوده است.
وضع محدودیت امنیتی در دو ولسوالی هند
مقامات هند محدودیتهای امنیتی را در دو ولسوالی لیه و کارگل اعلام کردند.
این پس از آنست که در جریان درگیری پولیس و معترضان در منطقه لداک واقع در نزدیکی مرزهای پاکستان و چین، چهار نفر کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند.
معترضان روز چهارشنبه در ولسوالی لیه، زمانی که پولیس مانع راهپیمایی آنها شد، با سنگ به پولیس حمله کردند.
معترضان وسایط نیروهای پولیس و ملیشه و همچنان دفاتر حزب حاکم بهاراتیا جاناتا و برخی ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند.
معترضان خواستار خودمختاری گسترده برای این منطقهاند.
حالا مقامات تجمعات با اشتراک بیش از پنج تن را ممنوع اعلام کردند و امروز صدها پولیس و نیروهای ملیشه در جادهها گزمه کردند.
دکانها و بازارهای این مناطق نیز بسته مانده است.
لداک منطقۀ میان هند، پاکستان و چین است که قبلاً بخشی از کشمیر هند به شمار میرفت، اما دهلی نو در سال ۲۰۱۹ پس از تغییر وضعیت خودمختاری نیمهویژۀ کشمیر، این منطقه را از آن جدا کرد.
نیکولاس سرکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، زندانی میشود
محکمه جرایم جنایی پاریس امروز پنجشنبه، ۲۵ سپتمبر، نیکولاس سرکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه را به پنج سال زندان محکوم کرد.
سرکوزی ۷۰ ساله به مواردی چون دریافت پول غیر قانونی برای تمویل کمپاین انتخاباتیاش از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ از حکومت لیبیا مجرم شناخته شد.
در آن زمان معمر قذافی رییس جمهور لیبیا بود.
محکمه امروز گفت که تاریخ انتقال سرکوزی به زندان بعداً اعلام خواهد شد و او حتی در صورت استیناف طلبی نیز راهی زندان میشود.
آقای سرکوزی اتهامات وارد شده بر خود را رد کرده و گفته است که انگیزۀ سیاسی دارند.
او گفت که این اتهامات از سوی "دروغگوها" بر وی وارد شده و بی بنیاد است.