ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، می‌گوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به او گفته، کیف می‌تواند به حملات روسیه به زیربنا‌های انرژی اوکراین با حملات تلافی‌جویانه پاسخ دهد.

زلنسکی در مصاحبه‌ای باشبکۀ خبری اکسیوس(Axios) که در ۲۵ سپتمبر منتشر شد، گفته که"اگر آنها به زیربنا های انرژی در اوکراین حمله کنند، اوکراین می‌تواند پاسخ متقابل دهد و رئیس جمهور ترمپ از آن حمایت می‌کند."

به گفتۀ زلنسکی، رئیس جمهور ترمپ همچنین به حملات تلافی‌جویانه بر کارخانه‌های نظامی روسیه چراغ سبز نشان داده، با این حال زلنسکی گفته که به دلیل سطح بالای دفاعی همچو تأسیسات، ممکن است دسترسی به آنها دشوارتر باشد.

این اظهارات زلنسکی چند روز پس از گفتگوی او که با ترمپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ۲۳ سپتمبر صورت گرفت، مطرح شده است.